The Night Manager 2: Ο Τομ Χίντλστον επιστρέφει και φαίνεται ότι η 10ετής αναμονή άξιζε τον κόπο

Χρειάστηκαν σχεδόν δέκα χρόνια (οκτώ για την ακρίβεια στον αφηγηματικό χρόνο της σειράς) για να ξαναδούμε τον Τζόναθαν Πάιν να φοράει το καλοσιδερωμένο του κοστούμι. Όταν μια σειρά έχει γνωρίσει την αποθέωση που βίωσε το The Night Manager το 2016, η επιστροφή της κρύβει πάντα παγίδες. Ο φόβος ότι η συνέχεια θα είναι μια «αρπαχτή» ή μια αδύναμη μίμηση του πρωτοτύπου είναι υπαρκτός. Ωστόσο, οι πρώτες κριτικές δείχνουν ότι η δεύτερη σεζόν όχι μόνο στέκεται στο ύψος των περιστάσεων, αλλά σε πολλά σημεία ξεπερνά τον προκάτοχό του.

Συναντάμε τον ήρωα, που υποδύεται αριστοτεχνικά ο Τομ Χίντλστον, σε μια φάση που απέχει πολύ από τη λάμψη της διεθνούς κατασκοπείας. Ο Πάιν ζει πλέον ως «Άλεξ Γκούντγουιν», διατηρώντας ένα χαμηλό προφίλ στο Λονδίνο ως κατώτερος αξιωματικός της MI6. Η ζωή του είναι ήσυχη, σχεδόν ανιαρή, μια συνειδητή επιλογή για να θάψει τα τραύματα του παρελθόντος. Όλα αυτά ανατρέπονται βίαια όταν εντοπίζει τυχαία έναν από τους μπράβους του νεκρού πλέον Ρίτσαρντ Ρόπερ.

Αυτή η τυχαία συνάντηση πυροδοτεί μια αλυσιδωτή αντίδραση που τον τραβάει πίσω στο πεδίο, αυτή τη φορά με στόχο έναν νέο, επικίνδυνο «παίκτη»: τον Κολομβιανό έμπορο όπλων Τέντι Ντος Σάντος, τον οποίο υποδύεται ο Ντιέγκο Κάλβα.

Το μεγάλο ερώτημα που πλανιόταν πάνω από την παραγωγή ήταν το πώς θα καλυφθεί το κενό του Χιου Λόρι. Ο Ρόπερ ήταν ένας από τους πιο χαρισματικούς «κακούς» της σύγχρονης τηλεόρασης. Οι δημιουργοί της σειράς, αντί να προσπαθήσουν να τον αντικαταστήσουν με έναν πανομοιότυπο αντίπαλο, επέλεξαν να αλλάξουν το πεδίο της μάχης. Ο Ντος Σάντος φέρνει μια διαφορετική, πιο ωμή ενέργεια, μεταφέροντας τη δράση από τα πολυτελή ξενοδοχεία της Ευρώπης στις ζούγκλες και τις επαύλεις της Νότιας Αμερικής.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία αυτής της σεζόν είναι ότι «περπατάει» χωρίς χάρτη. Ενώ η πρώτη σεζόν βασίστηκε στο ομώνυμο βιβλίο του Τζον Λε Καρέ, η συνέχεια είναι πρωτότυπο σενάριο του Ντέιβιντ Φαρ. Φυσικά, το The Night Manager δεν θα ήταν το ίδιο χωρίς την Άντζελα Μπερ. Η Ολίβια Κόλμαν επιστρέφει, έχοντας πλέον αποκτήσει το στάτους της «εθνικής τηλεοπτικής ηρωίδας» στη Βρετανία.

Το The Night Manager: Season 2 προβάλλεται ήδη μέσω του Amazon Prime Video.