Αυτή είναι η τηλεοπτική σειρά με τα περισσότερα πειρατικά downloads το 2025!

Η χρονιά που μας αποχαιρετά σε λίγες ημέρες επιβεβαίωσε μια τάση που σιγοβράζει εδώ και καιρό στον χώρο της ψηφιακής ψυχαγωγίας: όσο οι συνδρομητικές υπηρεσίες πολλαπλασιάζονται, τόσο η «μαύρη σημαία» της πειρατείας ανεμίζει ψηλότερα. Στην κορυφή αυτού του άτυπου αλλά εξαιρετικά επιδραστικού βάθρου για το 2025, συναντάμε το Stranger Things. Η εμβληματική σειρά του Netflix, που καθήλωσε εκατομμύρια θεατές με την τελευταία της σεζόν, αναδείχθηκε ως το τηλεοπτικό προϊόν με τα περισσότερα παράνομα downloads παγκοσμίως, αφήνοντας πίσω της μεγαθήρια και εκπλήξεις.

Η κυριαρχία του Netflix και η μάχη της κορυφής

Η πρωτιά του Stranger Things δεν αποτελεί έκπληξη, αλλά σίγουρα στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα. Το γεγονός ότι η τελευταία σεζόν της σειράς κατάφερε να ξεπεράσει κάθε ανταγωνιστή, αποδεικνύει τη τεράστια πολιτισμική επίδραση που συνεχίζει να ασκεί το νοσταλγικό έπος των αδερφών Duffer. Ωστόσο, η Netflix έχει έναν ακόμη λόγο να χαμογελά –ή να προβληματίζεται, ανάλογα με την οπτική γωνία– καθώς στη δεύτερη θέση συναντάμε το Squid Game. Το κορεάτικο φαινόμενο συνεχίζει να μαγνητίζει το ενδιαφέρον του παγκόσμιου κοινού, δημιουργώντας ένα ισχυρό «ένα-δύο» για την πλατφόρμα στην κορυφή της λίστας.

Αυτή η διπλή παρουσία στην κορυφή υπογραμμίζει ότι το Netflix παραμένει ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης στο περιεχόμενο που συζητιέται, ακόμη και αν αυτό το περιεχόμενο καταναλώνεται συχνά εκτός των επίσημων καναλιών του.

Η σταθερή αξία του HBO και η άνοδος της Apple

Στην τρίτη θέση συναντάμε το The Last of Us του HBO Max. Η μεταφορά του δημοφιλούς βιντεοπαιχνιδιού συνεχίζει να διατηρεί μια εξαιρετικά πιστή βάση κοινού, αποδεικνύοντας ότι η ποιότητα παραγωγής είναι ένας παράγοντας που οι χρήστες του διαδικτύου επιβραβεύουν, έστω και μέσω torrents.

Εκεί όμως που τα πράγματα γίνονται πραγματικά ενδιαφέροντα είναι στην περίπτωση της υπηρεσίας Apple TV. Η πλατφόρμα, η οποία κάποτε θεωρούνταν αουτσάιντερ, έχει καταφέρει να εδραιώσει την παρουσία της στις προτιμήσεις των πειρατών, κάτι που εμμέσως πιστοποιεί την ποιότητα του περιεχομένου της. Με τρεις σειρές στην πρώτη δεκάδα –το δυστοπικό Severance, το κλειστοφοβικό Silo και τη νέα επιτυχία Pluribus– η Apple δείχνει ότι έχει βρει τη συνταγή για σειρές που προκαλούν συζήτηση και «ψάξιμο».

Η υποχώρηση της Disney και ο κατακερματισμός της αγοράς

Στον αντίποδα, το Disney+ φαίνεται να χάνει έδαφος σε αυτή τη συγκεκριμένη λίστα. Ενώ πέρυσι κυριαρχούσε με πολλαπλές συμμετοχές, το 205 βρίσκει μόνο το Andor να διασώζει την τιμή του franchise του Star Wars στην πρώτη δεκάδα. Αυτή η πτώση ίσως να αντικατοπτρίζει μια κόπωση του κοινού απέναντι στην υπερπροσφορά περιεχομένου από το σύμπαν της Marvel και του Star Wars, ή απλώς να δείχνει ότι οι θεατές γίνονται πιο επιλεκτικοί.

Το πιο σημαντικό συμπέρασμα, ωστόσο, δεν αφορά τις επιμέρους σειρές, αλλά το γενικότερο τοπίο. Η επιστροφή της πειρατείας σε επίπεδα που θυμίζουν παλαιότερες δεκαετίες είναι άμεσο αποτέλεσμα του κατακερματισμού της αγοράς. Σήμερα, για να παρακολουθήσει κανείς νόμιμα όλες τις δημοφιλείς σειρές, χρειάζεται συνδρομές σε τουλάχιστον τέσσερις ή πέντε διαφορετικές υπηρεσίες. Το κόστος αυτό, σε συνδυασμό με την πληθώρα επιλογών, ωθεί πολλούς χρήστες –ακόμη και αυτούς που διαθέτουν μία ή δύο συνδρομές– να αναζητήσουν τα υπόλοιπα μέσω ανεπίσημων οδών. Η πειρατεία, λοιπόν, λειτουργεί ξανά ως «συμπλήρωμα» σε μια κατακερματισμένη αγορά που απαιτεί όλο και μεγαλύτερο μερίδιο από το πορτοφόλι του καταναλωτή.

Η κορυφή του παγόβουνου

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα στοιχεία της λίστας βασίζονται στην κίνηση μέσω BitTorrent. Αν και ενδεικτικά των τάσεων, τα νούμερα αυτά αποτελούν πλέον μόνο την κορυφή του παγόβουνου. Η πλειονότητα της σύγχρονης πειρατείας έχει μετατοπιστεί σε παράνομα streaming sites και IPTV υπηρεσίες, τα οποία δεν καταγράφονται με την ίδια ευκολία. Επομένως, η πραγματική έκταση του φαινομένου είναι πιθανότατα πολύ μεγαλύτερη από αυτή που αποτυπώνεται στη λίστα.

Η «χρυσή δεκάδα» του 2025

Συνοψίζοντας, η λίστα με τις πιο «κατεβασμένες» σειρές για το 2025 διαμορφώνεται ως εξής:

Stranger Things (Netflix) Squid Game (Netflix) The Last of Us (HBO Max) Severance (Apple TV+) Andor (Disney+) Reacher (Amazon Prime) Silo (Apple TV+) Pluribus (Apple TV+) Wednesday (Netflix) Alien: Earth (FX/Hulu)

Κλείνοντας, το 2025 μας αφήνει με μια ξεκάθαρη εικόνα: το καλό περιεχόμενο θα βρει πάντα το δρόμο του προς το κοινό, ανεξαρτήτως πλατφόρμας ή κόστους. Το στοίχημα για τη βιομηχανία παραμένει το πώς θα καταστήσει την νόμιμη πρόσβαση πιο ελκυστική και προσιτή από την εύκολη λύση του «κλικ» στο torrent.

*Η κεντρική εικόνα προέρχεται από το The Hollywood Reporter.