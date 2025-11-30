Η σειρά Assassin’s Creed του Netflix ταξιδεύει για πρώτη φορά στην αρχαία Ρώμη

Το σύμπαν του Assassin’s Creed ετοιμάζεται να επεκταθεί ξανά, αυτή τη φορά μέσα από τη νέα live-action σειρά του Netflix, η οποία σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες θα τοποθετείται σε μια ιστορική περίοδο που το franchise δεν έχει αγγίξει ποτέ: την αρχαία Ρώμη του 1ου αιώνα μ.Χ.

Ένα δημοσίευμα του Nexus Point News αναφέρει ότι η παραγωγή σκοπεύει να εξερευνήσει τα χρόνια της εξουσίας του Αυτοκράτορα Νέρωνα, ενώ ανάμεσα στις κεντρικές φιγούρες που θα εμφανιστούν φαίνεται πως βρίσκεται και ο φιλόσοφος Σενέκας. Αν οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν, η σειρά θα διαδραματίζεται κάπου μεταξύ 54 και 68 μ.Χ., μια εποχή γεμάτη πολιτικές εντάσεις, ίντριγκες και ιστορικά γεγονότα που ταιριάζουν απόλυτα στην αισθητική του Assassin’s Creed.

Η επιλογή αυτής της περιόδου αποτελεί τολμηρή απόφαση, δεδομένου ότι η σειρά παιχνιδιών της Ubisoft έχει μεν ταξιδέψει σε δεκάδες εποχές — από την Αναγέννηση και την Αρχαία Ελλάδα μέχρι τη Βικτωριανή Αγγλία — αλλά δεν έχει ποτέ εξερευνήσει εκτενώς την καρδιά της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Η μετάβαση στην αρχαία Ρώμη δίνει στην παραγωγή ένα εντελώς νέο πλαίσιο μυθοπλασίας, προσφέροντας πολλαπλά επίπεδα αφήγησης για τη μυστική σύγκρουση των Assassins και Templars. Η εποχή του Νέρωνα είναι ιδανική για ένα τέτοιο σενάριο, καθώς η ιστορία της είναι ήδη γεμάτη δολοπλοκίες, διαφθορά και σκοτεινές πολιτικές στρατηγικές — στοιχεία που θα μπορούσαν να συνδεθούν άμεσα με τη διαχρονική μάχη για τον έλεγχο του μέλλοντος της ανθρωπότητας.

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή της Netflix, η σειρά εξερευνά τον «μυστικό πόλεμο μεταξύ δύο σκιωδών φατριών – της μίας που επιδιώκει να καθορίσει το μέλλον της ανθρωπότητας μέσω χειραγώγησης και ελέγχου, και της άλλης που μάχεται για τη διατήρηση της ελεύθερης βούλησης». Η φόρμουλα αυτή είναι οικεία στους φίλους του franchise, και όλα δείχνουν ότι η παραγωγή μένει πιστή στη φιλοσοφία που καθιέρωσε η Ubisoft: ιστορικά γεγονότα και πραγματικές προσωπικότητες μπλέκονται με τη μυθολογία μιας αόρατης σύγκρουσης που εξελίσσεται στο παρασκήνιο.

Η Netflix ανακοίνωσε για πρώτη φορά την προσαρμογή του Assassin’s Creed το 2020, αλλά η διαδρομή μέχρι την οθόνη υπήρξε μακρά. Τώρα, η σειρά βρίσκεται επιτέλους στο στάδιο της προ-παραγωγής, με τα γυρίσματα να αναμένονται να ξεκινήσουν μέσα στο επόμενο έτος στην Ιταλία. Την καλλιτεχνική καθοδήγηση της σειράς έχουν αναλάβει οι Roberto Patino (DMZ, Westworld, Sons of Anarchy) και David Wiener (Halo, Homecoming, The Killing), οι οποίοι θα λειτουργήσουν ταυτόχρονα ως δημιουργοί, showrunners και εκτελεστικοί παραγωγοί. Η εμπλοκή τους δίνει ένα πρώτο δείγμα του ύφους που μπορεί να περιμένει το κοινό: σκληροπυρηνική, ατμοσφαιρική αφήγηση με έντονη έμφαση στη σύγκρουση συμφερόντων και τη ψυχολογική ένταση.

Μέχρι στιγμής, ένα από τα λίγα επιβεβαιωμένα στοιχεία του καστ είναι ότι ο Toby Wallace θα πρωταγωνιστήσει ως ένας από τους δύο κεντρικούς ρόλους. Αν και ο χαρακτήρας του παραμένει άγνωστος, οι πηγές υπογραμμίζουν ότι η σειρά δεν θα ανακυκλώσει ή θα προσαρμόσει υπάρχουσες φιγούρες από τα παιχνίδια. Αντίθετα, θα παρουσιάσει ολοκαίνουργιους ήρωες και ανταγωνιστές, δίνοντάς της δημιουργική ελευθερία να «χτίσει» μια νέα γραμμή στην ευρύτερη μυθολογία του Assassin’s Creed χωρίς να περιορίζεται από την υπάρχουσα αφήγηση.

Η επιλογή αυτή μπορεί να φανεί αμφιλεγόμενη στους πιο πιστούς fans, αλλά προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα. Η απελευθέρωση από τους καθιερωμένους χαρακτήρες ανοίγει τον δρόμο για μια ιστορία που δεν χρειάζεται να ισορροπεί ανάμεσα σε κανόνες και continuity των παιχνιδιών. Μπορεί έτσι να δώσει μεγαλύτερο βάθος στους νέους πρωταγωνιστές, να εξερευνήσει περισσότερο την πολιτική διαφθορά της Ρώμης ή ακόμη και να αποκαλύψει άγνωστες πτυχές του αιώνιου πολέμου μεταξύ Assassins και Templars σε μια χρονική περίοδο που στα παιχνίδια απλώς υπονοείται.