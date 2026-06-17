Android 17: Επίσημη κυκλοφορία στα Pixel - Τι νέο φέρνει

Σύνοψη

Επίσημη Διάθεση: Το Android 17 ξεκινά να διατίθεται από σήμερα στις συσκευές Pixel, ενώ ακολουθούν οι υπόλοιπες συσκευές μέσα στο 2026.

Το Android 17 ξεκινά να διατίθεται από σήμερα στις συσκευές Pixel, ενώ ακολουθούν οι υπόλοιπες συσκευές μέσα στο 2026. Λειτουργία Bubbles: Νέο σύστημα multitasking που μετατρέπει κάθε εφαρμογή σε αιωρούμενο παράθυρο, με ειδική μπάρα εργασιών (bubble bar) για μεγάλες οθόνες.

Νέο σύστημα multitasking που μετατρέπει κάθε εφαρμογή σε αιωρούμενο παράθυρο, με ειδική μπάρα εργασιών (bubble bar) για μεγάλες οθόνες. Screen Reactions: Ταυτόχρονη εγγραφή οθόνης και εμπρόσθιας κάμερας χωρίς την ανάγκη χρήσης green screen.

Ταυτόχρονη εγγραφή οθόνης και εμπρόσθιας κάμερας χωρίς την ανάγκη χρήσης green screen. Foldable Gaming: Βελτιστοποιημένη διάταξη 50/50 για αναδιπλούμενα (παιχνίδι στο πάνω μισό, ψηφιακό gamepad στο κάτω) και εγγενής υποστήριξη remapping για εξωτερικά χειριστήρια.

Βελτιστοποιημένη διάταξη 50/50 για αναδιπλούμενα (παιχνίδι στο πάνω μισό, ψηφιακό gamepad στο κάτω) και εγγενής υποστήριξη remapping για εξωτερικά χειριστήρια. Αυστηρή Ασφάλεια: Δυνατότητα κοινοποίησης μεμονωμένων επαφών, προσωρινή πρόσβαση στην τοποθεσία και νέο βιομετρικό κλείδωμα στο "Find Hub" που παρακάμπτει το PIN.

Δυνατότητα κοινοποίησης μεμονωμένων επαφών, προσωρινή πρόσβαση στην τοποθεσία και νέο βιομετρικό κλείδωμα στο "Find Hub" που παρακάμπτει το PIN. Διαχείριση Μνήμης: Νέα αυστηρά όρια στη χρήση της RAM από τις εφαρμογές για δραστική μείωση της κατανάλωσης μπαταρίας.

Νέα αυστηρά όρια στη χρήση της RAM από τις εφαρμογές για δραστική μείωση της κατανάλωσης μπαταρίας. Gemini Intelligence: Έρχεται το καλοκαίρι σε επιλεγμένες προηγμένες συσκευές για προληπτική εκτέλεση εργασιών.

Η Google προχώρησε στην επίσημη διάθεση του Android 17, της νέας μεγάλης έκδοσης του λειτουργικού της συστήματος, ξεκινώντας παραδοσιακά από την οικογένεια των Pixel συσκευών. Η φετινή αναβάθμιση επικεντρώνεται στην πρακτικότητα, αφήνοντας στο παρελθόν τους εντυπωσιασμούς χωρίς ουσία. Ο πυρήνας του Android 17 εστιάζει στην επιθετική διαχείριση της μνήμης RAM, στην προστασία των προσωπικών δεδομένων σε επίπεδο υλικού και λογισμικού, καθώς και στην εκμετάλλευση του διαθέσιμου χώρου των foldable συσκευών.

Ποιες είναι οι σημαντικότερες αλλαγές του Android 17;

Το Android 17 φέρνει ριζικές αλλαγές στη διαχείριση μνήμης (RAM limits) για αύξηση της αυτονομίας, ενσωματώνει το σύστημα παραθύρων Bubbles για πραγματικό multitasking και εισάγει νέα εργαλεία προστασίας, όπως το βιομετρικό κλείδωμα μέσω του Find Hub. Η ενσωμάτωση του Gemini Intelligence έχει προγραμματιστεί για το καλοκαίρι του 2026 σε επιλεγμένες ναυαρχίδες.

Bubbles: Η εξέλιξη του multitasking

Η ανάγκη για πραγματική πολυδιεργασία στις κινητές συσκευές καλύπτεται πλέον από τη λειτουργία Bubbles. Με παρατεταμένο πάτημα στο εικονίδιο οποιασδήποτε εφαρμογής, ο χρήστης μπορεί να τη μετατρέψει σε ένα συμπαγές, αιωρούμενο παράθυρο. Για τους κατόχους συσκευών με μεγάλες οθόνες (όπως τα tablets και τα foldables), το Android 17 εισάγει την ειδική "bubble bar" στο κάτω μέρος της οθόνης. Εκεί, τα αιωρούμενα παράθυρα αποθηκεύονται και εναλλάσσονται με ένα άγγιγμα, ενώ επιτρέπεται η άμεση αυξομείωση του μεγέθους τους ή η μεγιστοποίησή τους σε πλήρη οθόνη. Η συγκεκριμένη υλοποίηση πρακτικά εξαλείφει την ανάγκη συνεχούς εναλλαγής μεταξύ του πρόσφατου μενού εφαρμογών, αυξάνοντας την παραγωγικότητα κατά τη χρήση εφαρμογών σημειώσεων, χαρτών ή αναπαραγωγής βίντεο.

Screen Reactions: Το νέο εργαλείο για δημιουργούς περιεχομένου

Η παραγωγή περιεχομένου γίνεται πλέον εγγενώς μέσω του λειτουργικού, και το Android 17 αναβαθμίζει το μενού εγγραφής οθόνης ενσωματώνοντας το Screen Reactions. Μέσω μιας νέας, ανασχεδιασμένης γραμμής εργαλείων, οι χρήστες μπορούν να καταγράφουν ταυτόχρονα την οθόνη της συσκευής τους και τον εαυτό τους μέσω της selfie κάμερας. Το λογισμικό αναλαμβάνει τον άμεσο διαχωρισμό και την επικάλυψη του προσώπου πάνω από ιστοσελίδες, εφαρμογές ή βίντεο, αφαιρώντας την ανάγκη χρήσης green screen ή λογισμικού επεξεργασίας τρίτων. Η διαδικασία απλοποιείται σε βαθμό που απαιτούνται μόλις λίγα αγγίγματα για την παραγωγή ενός έτοιμου προς δημοσίευση αρχείου.

Foldable Gaming: Βελτιστοποίηση χώρου και πόρων

Οι αναδιπλούμενες συσκευές αποκτούν επιτέλους ουσιαστική υποστήριξη στο gaming. Το Android 17 ενσωματώνει το "Foldable gaming mode", το οποίο ενεργοποιεί μια δυναμική διάταξη 50/50. Η κεντρική δράση του παιχνιδιού προβάλλεται στο επάνω μισό της οθόνης, ενώ το κάτω μισό μετατρέπεται σε ένα δυναμικό, ψηφιακό gamepad. Παράλληλα, για όσους προτιμούν παραδοσιακά χειριστήρια, προστέθηκε εγγενής υποστήριξη controller remapping, επιτρέποντας την πλήρη παραμετροποίηση των πλήκτρων απευθείας από τις ρυθμίσεις της συσκευής.

Εξίσου σημαντική είναι η τεχνική βελτίωση στο υπόβαθρο: το νέο σύστημα εκκαθάρισης μνήμης ενεργοποιείται αυτόματα κατά τη διάρκεια του high-def gaming. Η επιθετική απελευθέρωση πόρων μειώνει δραστικά τα frame drops και τα stutters, εξασφαλίζοντας ομαλότερη απόδοση στους απαιτητικούς τίτλους.

Ασφάλεια, ιδιωτικότητα και Mark as Lost

Στον τομέα της ιδιωτικότητας, οι αλλαγές είναι στοχευμένες. Οι χρήστες μπορούν πλέον να παραχωρούν προσωρινή (μίας χρήσης) πρόσβαση στην ακριβή τοποθεσία τους σε μεμονωμένες εφαρμογές. Επιπλέον, καταργείται η αναγκαστική κοινοποίηση ολόκληρου του τηλεφωνικού καταλόγου, καθώς το Android 17 επιτρέπει την επιλογή και κοινοποίηση μόνο συγκεκριμένων επαφών σε τρίτες εφαρμογές (π.χ. εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων).

Η προστασία κατά της κλοπής ενισχύεται μέσω του Find Hub. Η νέα λειτουργία Mark as lost επιτρέπει το κλείδωμα μιας χαμένης συσκευής με βιομετρικά δεδομένα. Ακόμη και αν ο κλέφτης γνωρίζει το PIN της συσκευής, το βιομετρικό κλείδωμα λειτουργεί ως υπέρτατη δικλείδα ασφαλείας, αποτρέποντας την πρόσβαση στα δεδομένα ή την απενεργοποίηση της λειτουργίας εντοπισμού. Το σύστημα Live Threat Detection έχει αναβαθμιστεί για να μπλοκάρει άμεσα κακόβουλες εφαρμογές, ενώ έχουν αυξηθεί οι χρόνοι αναμονής μετά από αποτυχημένες προσπάθειες εισαγωγής PIN, αποτρέποντας τις επιθέσεις brute-force.

Αθέατες αλλαγές

Σε τεχνικό επίπεδο, η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τα όρια μνήμης. Το λειτουργικό επιβάλλει αυστηρά όρια στο πόση RAM μπορεί να δεσμεύσει μια μεμονωμένη εφαρμογή στο παρασκήνιο. Αυτό μεταφράζεται άμεσα σε ταχύτερη απόκριση ολόκληρου του συστήματος και αισθητά βελτιωμένη διάρκεια μπαταρίας.

Στις υπόλοιπες προσθήκες, το λειτουργικό επιτρέπει πλέον την απόκρυψη των ονομάτων των εφαρμογών στην αρχική οθόνη για ένα πιο καθαρό περιβάλλον εργασίας, επεκτείνει τα Parental Controls σε όλες τις συσκευές Android ανεξαρτήτως κατασκευαστή, και προσθέτει ξεχωριστή ρύθμιση έντασης αποκλειστικά για τον ψηφιακό βοηθό. Η λειτουργία του dark theme αποκτά επίσης περισσότερες επιλογές παραμετροποίησης από τον χρήστη.