Android: Αποκτά επιτέλους τη δυνατότητα διαγραφής αποσταλμένων μηνυμάτων

Ένα λάθος μήνυμα, μια λανθασμένη αποστολή σε λάθος παραλήπτη ή απλώς μια στιγμή αυθορμητισμού που μετανιώνουμε αμέσως μετά. Όλοι έχουμε βρεθεί σε αυτή τη θέση. Μέχρι πρότινος, οι χρήστες Android έπρεπε να ζουν με τις συνέπειες ενός άστοχου μηνύματος, όμως αυτό αλλάζει. Η Google ενεργοποιεί πλέον μια λειτουργία που υπόσχεται να σώσει πολλούς από αμήχανες στιγμές: τη δυνατότητα να διαγράφουμε μηνύματα που έχουν ήδη σταλεί.

Η είδηση εντοπίστηκε αρχικά από το Android Authority, το οποίο ανέφερε ότι η νέα λειτουργία άρχισε να γίνεται διαθέσιμη ευρύτερα στους χρήστες Android. Η διαδικασία φαίνεται απλή: ο αποστολέας μπορεί να επιλέξει το μήνυμα, να πατήσει στο εικονίδιο του κάδου απορριμμάτων και να αποφασίσει αν θα το σβήσει μόνο από τη δική του συσκευή ή αν θα εξαφανιστεί και από τη συζήτηση του παραλήπτη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η λειτουργία δεν είναι απολύτως καινούρια στον κόσμο των smartphones. Η Apple είχε εισάγει νωρίτερα στο iOS την επιλογή διαγραφής ή επεξεργασίας μηνύματος, δίνοντας στους χρήστες της το πλεονέκτημα της διόρθωσης λαθών. Έτσι, για μια από τις σπάνιες φορές, η Apple πρόλαβε την Google σε μια τόσο πολυπόθητη δυνατότητα.

Η Google δεν έχει διευκρινίσει ακόμα αν θα υπάρχει κάποιο ορατό ίχνος που θα ενημερώνει τον παραλήπτη ότι ένα μήνυμα αφαιρέθηκε, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στο WhatsApp, ούτε αν υπάρχει κάποιο χρονικό περιθώριο για να γίνει η διαγραφή.

