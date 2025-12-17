Το iOS 26.3 θα καταστήσει πανεύκολη τη μετάβαση από iPhone σε Android

Σε μια κίνηση που μέχρι πρόσφατα θα φάνταζε απίθανη για την τακτική της Apple, η εταιρεία ετοιμάζεται να καταργήσει ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για τους χρήστες που επιθυμούν να εγκαταλείψουν το οικοσύστημά της. Η τελευταία beta έκδοση του λογισμικού της για το iOS 26.3 , φέρνει στο φως ένα νέο, ενσωματωμένο εργαλείο που υπόσχεται να κάνει τη μετάβαση από το iPhone σε Android πιο απλή και άμεση από ποτέ.

Μέχρι σήμερα, η διαδικασία αλλαγής «στρατοπέδου» από το iOS στο Android συνοδευόταν συχνά από τεχνικούς πονοκεφάλους, ανάγκη για καλώδια ή τη χρήση τρίτων εφαρμογών που δεν εγγυούνταν πάντα την απόλυτη επιτυχία στη μεταφορά δεδομένων. Ωστόσο, οι τελευταίες αναφορές επιβεβαιώνουν πως η Apple, σε συνεργασία με την Google, αναπτύσσει μια λύση που αλλάζει τα δεδομένα στη φορητότητα των ψηφιακών μας αρχείων.

Πώς λειτουργεί το νέο εργαλείο μεταφοράς

Το νέο χαρακτηριστικό εντοπίστηκε στις ρυθμίσεις της beta έκδοσης του iOS 26.3 και λειτουργεί με εντυπωσιακή απλότητα, θυμίζοντας τη ευκολία του AirDrop ή του Quick Share. Ο χρήστης δεν χρειάζεται πλέον να συνδέσει τις συσκευές με καλώδια. Αντίθετα, η διαδικασία ξεκινά ασύρματα, τοποθετώντας απλώς το iPhone δίπλα στη νέα Android συσκευή.

Μόλις οι δύο συσκευές αναγνωρίσουν η μία την άλλη, ο χρήστης μπορεί να σαρώσει έναν κωδικό QR που εμφανίζεται στην οθόνη του Android ή να εισάγει έναν κωδικό ταυτοποίησης (Session ID). Από εκεί και πέρα, το λογισμικό αναλαμβάνει τα υπόλοιπα, δημιουργώντας μια απευθείας σύνδεση Wi-Fi για τη γρήγορη μεταφορά μεγάλου όγκου δεδομένων.

Τι μεταφέρεται και τι μένει πίσω

Η λίστα των δεδομένων που μπορούν να μεταφερθούν είναι εκτενής, καλύπτοντας τις βασικές ανάγκες του μέσου χρήστη. Φωτογραφίες, βίντεο, επαφές, ημερολόγια, ακόμη και μηνύματα SMS, φαίνεται πως θα περνούν στο νέο περιβάλλον χωρίς προβλήματα. Ειδική μνεία γίνεται και για τις εφαρμογές, όπου το σύστημα θα προσπαθεί να αντιστοιχίσει τις δωρεάν εφαρμογές που είχε ο χρήστης στο iPhone με τις αντίστοιχες στο Google Play Store.

Παρόλα αυτά, υπάρχουν περιορισμοί που οφείλονται κυρίως σε θέματα ασφαλείας και κρυπτογράφησης. Δεδομένα υγείας (Health data), κλειδωμένες σημειώσεις, καθώς και οι συζεύξεις με αξεσουάρ Bluetooth δεν θα μεταφέρονται αυτόματα. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες θα πρέπει να επανασυνδέσουν τα ακουστικά ή τα smartwatches τους και να βρουν εναλλακτικούς τρόπους για τη μεταφορά ευαίσθητων προσωπικών αρχείων.

Πίσω από την απόφαση: Η πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αν και η Apple παρουσιάζει τη λειτουργία ως μια βελτίωση της εμπειρίας χρήστη, είναι σαφές πως η κινητήριος δύναμη πίσω από αυτή την αλλαγή είναι το Digital Markets Act (DMA) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η νομοθεσία αυτή πιέζει τους τεχνολογικούς κολοσσούς να ανοίξουν τις πλατφόρμες τους και να διασφαλίσουν ότι οι χρήστες δεν εγκλωβίζονται σε ένα συγκεκριμένο οικοσύστημα λόγω τεχνικών δυσκολιών.

Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι πως, ενώ η συμμόρφωση αφορά την ευρωπαϊκή νομοθεσία, οι ενδείξεις δείχνουν πως η Apple σκοπεύει να διαθέσει το εργαλείο παγκοσμίως.

Η απάντηση της Google και το μέλλον της αγοράς

Από την πλευρά της, η Google δεν έμεινε αμέτοχη. Πληροφορίες αναφέρουν πως προετοιμάζει το έδαφος και από τη δική της πλευρά, ενσωματώνοντας αντίστοιχες δυνατότητες στις νεότερες εκδόσεις του Android. Στόχος είναι η διαδικασία να είναι αμφίδρομη και εξίσου απλή, είτε κάποιος φεύγει από το iPhone είτε επιστρέφει σε αυτό.

Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί μια σημαντική στροφή στην αγορά των smartphones. Καθώς τα τεχνικά εμποδια καταργούνται, ο ανταγωνισμός μετατοπίζεται πλέον αποκλειστικά στην ποιότητα του hardware, τις δυνατότητες του λογισμικού και τις υπηρεσίες.