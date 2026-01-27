Από το Search στο Chat: Η νέα μεγάλη αναβάθμιση της Google

Η Google ανακοίνωσε μια σειρά από καίριες αλλαγές στην πλατφόρμα του Google Search. Στο επίκεντρο αυτών των εξελίξεων βρίσκεται η φιλοσοφία του «Just ask anything» (Ρώτα ό,τι θες), η οποία υλοποιείται μέσω της ενσωμάτωσης του πανίσχυρου μοντέλου Gemini 3 και της καθολικής εφαρμογής του AI Mode.

Το Gemini 3 αναλαμβάνει τα ηνία των AI Overviews

Η πρώτη και ίσως πιο ουσιαστική αλλαγή αφορά την «καρδιά» της μηχανής αναζήτησης. Η Google καθιστά πλέον το Gemini 3 ως το προεπιλεγμένο μοντέλο για τα AI Overviews σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα AI Overviews, οι συνοπτικές απαντήσεις που εμφανίζονται στην κορυφή των αποτελεσμάτων αναζήτησης, αποκτούν πλέον νέα δυναμική.

Η μετάβαση στο Gemini 3 δεν αποτελεί απλώς μια τεχνική αναβάθμιση, αλλά μια ποιοτική βελτίωση στην ακρίβεια και την ταχύτητα της πληροφορίας. Οι χρήστες θα λαμβάνουν απαντήσεις που είναι όχι μόνο πιο σχετικές, αλλά και δομημένες με τρόπο που εξυπηρετεί καλύτερα την κατανόηση σύνθετων θεμάτων. Είτε πρόκειται για μια γρήγορη αναζήτηση, όπως το σκορ ενός αγώνα, είτε για την ανάλυση ενός πολύπλοκου επιστημονικού φαινομένου, το νέο μοντέλο υπόσχεται να παρέχει την βέλτιστη δυνατή απάντηση απευθείας στη σελίδα αποτελεσμάτων.

Από την Αναζήτηση στη Συζήτηση: Η εξέλιξη του AI Mode

Ωστόσο, η πραγματική καινοτομία που φέρνει η σημερινή ανακοίνωση είναι η δυνατότητα μετάβασης από μια στατική αναζήτηση σε έναν δυναμικό διάλογο. Μέχρι σήμερα, η διαδικασία της αναζήτησης ήταν συχνά μια μονόδρομη διαδρομή: ο χρήστης έθετε ένα ερώτημα και λάμβανε μια λίστα αποτελεσμάτων. Με το νέο AI Mode, αυτός ο περιορισμός καταργείται.

Πλέον, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν συμπληρωματικές ερωτήσεις (follow-up questions) απευθείας μέσα από το πλαίσιο του AI Overview. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τη μεταπήδηση σε μια «conversational» εμπειρία, όπου το σύστημα διατηρεί το πλαίσιο (context) της αρχικής ερώτησης.

Για παράδειγμα, αν κάποιος αναζητήσει πληροφορίες για τον προγραμματισμό ενός ταξιδιού, μπορεί στη συνέχεια να ρωτήσει «ποια είναι τα καλύτερα εστιατόρια εκεί κοντά;» ή «τι καιρό θα κάνει εκείνες τις μέρες;», χωρίς να χρειάζεται να επαναλάβει τον προορισμό ή τις ημερομηνίες. Το σύστημα αντιλαμβάνεται τη συνέχεια της σκέψης του χρήστη και απαντά ανάλογα, δημιουργώντας την αίσθηση μιας φυσικής συνομιλίας με έναν γνώστη του αντικειμένου.

Η εμπειρία χρήστη στο προσκήνιο

Σύμφωνα με τον Robby Stein, Αντιπρόεδρο Προϊόντων της Google Search, οι δοκιμές έδειξαν ότι οι χρήστες προτιμούν ξεκάθαρα μια εμπειρία που ρέει φυσικά. Η δυνατότητα να εμβαθύνουν σε ένα θέμα χωρίς να χάνουν τον ειρμό τους ή να ανοίγουν πολλαπλές καρτέλες, καθιστά την αναζήτηση σημαντικά πιο αποδοτική και χρήσιμη.

Η αναβάθμιση αυτή κυκλοφορεί ήδη για κινητές συσκευές σε όλο τον κόσμο, αναγνωρίζοντας ότι το mobile search αποτελεί πλέον την κυρίαρχη πύλη εισόδου στο διαδίκτυο. Η Google φιλοδοξεί να προσφέρει μια ρευστή εμπειρία: μια γρήγορη επισκόπηση (snapshot) όταν ο χρόνος πιέζει και μια βαθύτερη συζήτηση όταν η περιέργεια το απαιτεί.