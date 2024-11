Απολαυστική Black Friday από την Samsung

Η Black Friday1 της Samsung φέρνει έναν αέρα ανανέωσης στη ζωή σου. Με τις πρόσφατες τεχνολογίες και τις προηγμένες συσκευές, η Samsung θα σε μαγέψει. Smartphones που τραβούν φωτογραφίες σαν επαγγελματικές κάμερες, τηλεοράσεις που ζωντανεύουν τις εικόνες, φορητές συσκευές που σε συνδέουν με ό,τι αγαπάς, αλλά και οικιακές συσκευές που διευκολύνουν την καθημερινότητα σου!

Επιλεγμένα Galaxy Smartphones

Galaxy S24 Ultra 256GB: Με κάμερα που αιχμαλωτίζει κάθε στιγμή με εκπληκτική λεπτομέρεια, οθόνη που σε βυθίζει σε έναν κόσμο ζωντανών χρωμάτων και επεξεργαστή κατάλληλο για gaming, το Galaxy S24 Ultra θα γίνει… επέκταση του χεριού σου. Από απαιτητικές εφαρμογές μέχρι εντυπωσιακά παιχνίδια, το Galaxy S24 Ultra υπόσχεται αξιοπιστία και ταχύτητα. Επιπλέον, η μεγάλη χωρητικότητα των 256GB σου δίνει τη δυνατότητα για αποθήκευση των αγαπημένων σου στιγμών , σημαντικών αρχείων, μουσικής κλπ. Μια top-tier επιλογή μεταξύ των κινητών τηλεφώνων της Samsung με τιμή 1149 από €1499!

Galaxy Z Flip6 5G 512GB: Κομψότητα και τεχνολογία σε ένα εκπληκτικό πακέτο. Με την αναδιπλούμενη οθόνη του, το Galaxy Z Flip6 μεταμορφώνεται από ένα κομψό gadget σε μια ισχυρή συσκευή για παρακολούθηση βίντεο, δημιουργία περιεχομένου και αυτοέκφρασης. Η κάμερά του σε μετατρέπει σε φωτογράφο επαγγελματικού επιπέδου, ενώ ο επεξεργαστής τελευταίας γενιάς εξασφαλίζει ομαλή λειτουργία και ταχύτητα. Θα το βρείτε σε τιμή €999 από €1369.

Επιλεγμένα Galaxy Tablets

Galaxy Tab S9 FE+ 128GB WIFI Gray: Με οθόνη που σε απορροφά, ήχο που σε συναρπάζει και ισχύ που σε εκπλήσσει, το Galaxy Tab S9 FE+ θα γίνει οσύντροφός σου για δουλειά και ψυχαγωγία. Σχεδίασε, παίξε, παρακολούθησε τις αγαπημένες σου σειρές ή απλά σχεδίασε ό,τι σκεφτείς με το S Pen που περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Διαθέσιμο στα €579 από €729.

Επιλεγμένα Galaxy Wearables

Galaxy Buds FE: Τα Galaxy Buds FE συνδυάζουν κομψό σχεδιασμό με άνεση, προσαρμοζόμενα στο αυτί σου. Χάρη στην εύκολη σύνδεση με τις συσκευές σου και τον έξυπνο έλεγχο αφής, θα τα ελέγχεις με ένα άγγιγμα. Απόλαυσε κρυστάλλινο ήχο, καθαρές τηλεφωνικές κλήσεις και έξυπνες λειτουργίες, όλα σε ένα κομψό και ελαφρύ πακέτο. Όλα τα παραπάνω σε τιμή μόλις €59.90 από €89.90!

Galaxy Watch4 Bluetooth 40mm σε pink gold ή black: Είναι εδώ για να σε συνοδεύσει στην καθημερινότητά σου. Με την υψηλή τεχνολογία παρακολούθησης της σωματικής δραστηριότητας σου, θα έχεις πάντα μια ολοκληρωμένη εικόνα της φυσικής σου κατάστασης. Από την ανάλυση της σύστασης του σώματος μέχρι την παρακολούθηση του ύπνου σου, το Galaxy Watch4 40mm φροντίζει για την ευεξία σου. Επιπλέον, με τις πολλές εφαρμογές και τις έξυπνες ειδοποιήσεις, θα είσαι πάντα συνδεδεμένος με τον κόσμο γύρω σου. Με τιμή €99.90 από €179,90!

Επιλεγμένες TVs και Συσκευές Ήχου

65’’ Neo QLED 4K QN85D Tizen OS Smart TV (2024): Ανακάλυψε την κινηματογραφική εμπειρία στο σαλόνι σου με την Samsung 65’’ Neo QLED 4K. Η τεχνολογία Quantum Matrix προσφέρει χρώματα που ζωντανεύουν και αντίθεση που σε μαγεύει, ενώ ο επεξεργαστής NQ4 AI Gen2 αναβαθμίζει την εικόνα σε 4K ανάλυση. Με το Tizen OS, έχεις πρόσβαση σε ένα σύμπαν ψυχαγωγίας, ενώ ο κομψός σχεδιασμός εντυπωσιάζει. Μην χάσεις την ευκαιρία να απολαύσεις τις ταινίες και τις σειρές σου με μια φανταστική τηλεόραση. Η Samsung 65’’ Neo QLED 4K QN85D είναι μια δυνατή πρόταση στα €1299 από €1699.

55’’ OLED S90D 4K Tizen OS Smart TV (2024): Βρες την ισορροπία εικόνας και ήχου με την OLED S90D 4K Smart TV! Η Samsung σε ταξιδεύει σε νέα ύψη οπτικής απόλαυσης με την εκπληκτική τεχνολογία OLED που προσφέρει βαθιά μαύρα, ζωντανά χρώματα και σαγηνευτική αντίθεση. Ο επεξεργαστής NQ4 AI Gen2 εξασφαλίζει ομαλή κίνηση και βελτιστοποιεί την εικόνα για μια κινηματογραφική εμπειρία στο σαλόνι σου. Με το Tizen OS, έχεις πρόσβαση σε εφαρμογές και περιεχόμενο, ενώ το SmartThings μπορεί να σε συνδέσει με τις συμβατές έξυπνες συσκευές σου. Διαθέσιμη σε τιμή €1199 από €1499!

Music Frame HW-LS60D Dolby Atmos Wireless Speaker: Εμπλούτισε την ακουστική εμπειρία του σπιτιού σου με το Music Frame HW-LS60D! Αυτό το κομψό ηχείο, που μοιάζει με έργο τέχνης, συνδυάζει την υψηλή αισθητική με τον κρυστάλλινο ήχο Dolby Atmos. Με το Music Frame, η μουσική σου «ζωντανεύει», γεμίζοντας κάθε γωνιά του χώρου σου με πλούσιους ήχους και βαθιά μπάσα. Είναι περισσότερο από ένα ηχείο, είναι ένα έργο τέχνης που ενισχύει την ατμόσφαιρα του σπιτιού σου. Η τιμή του στα €279 από €349.

Επιλεγμένοι Projectors

The Freestyle 2nd Gen (2024): Μεταμόρφωσε κάθε χώρο σε κινηματογράφο με το The Freestyle 2nd Gen! Αυτός ο φορητός προβολέας της Samsung μπορεί να προσφέρει όμορφες στιγμές ψυχαγωγίας. Παρακολούθησε ταινίες, σειρές ή παρουσιάσεις ακόμα και στον τοίχο του σπιτιού ή του μπαλκονιού σου. Με τον κομψό σχεδιασμό του και την εύκολη χρήση, το The Freestyle 2nd Gen θα σε εντυπωσιάσει με την ποιότητα εικόνας και ήχου του, προσφέροντάς σου μια κινηματογραφική εμπειρία όπου κι αν είσαι. Μια wow επιλογή στα €649 από €749.

Επιλεγμένες Οικιακές Συσκευές

Ψυγειοκαταψύκτης RB53DG703EB1ΕF με SmartThings AI Energy Mode & Metal Cooling (538L): Ο Ψυγειοκαταψύκτης Samsung RB53DG703EB1ΕF με SmartThings AI Energy Mode και Metal Cooling είναι η κατάλληλη επιλογή για όσους αναζητούν ένα έξυπνο ψυγείο. Με τεχνολογίες αιχμής, όπως το No Frost και το Metal Cooling, διασφαλίζει την αξιοσημείωτη συντήρηση των τροφίμων. Απόλαυσε τον νέο σου ψυγειοκαταψύκτη Samsung. Θα το βρείτε σε τιμή €849 από €929.

Ντουλάπα Ψυγείο RS6HA8891B1/EF με Family Hub (614L): Μεγάλη οικογένεια, μεγάλες ανάγκες; Το Samsung RS6HA8891B1/EF είναι η πρόταση της εταιρείας στο φετινό black Friday. Με χωρητικότητα 614L, προσφέρει αρκετό χώρο για να αποθηκεύσεις πληθώρα τροφίμων. Οι έξυπνες θήκες και τα συρτάρια διατηρούν τα φρούτα και τα λαχανικά σου φρέσκα για περισσότερο, σε σύγκριση με το προηγούμενο Family Hub, ενώ η τεχνολογία No Frost αποτρέπει τον σχηματισμό πάγου. Η τιμή του στα €1899 από 2099€.

WW5000D (WW11DG5B25AELE) Πλυντήριο με SmartThings Energy (11kg): Ανακάλυψε την ευφυΐα στο πλύσιμο με το Samsung WW5000D! Αυτό το έξυπνο πλυντήριο 11 κιλών, με την τεχνολογία SmartThings Energy2, προσαρμόζεται στις ανάγκες σου και σέβεται το πορτοφόλι σου. Χάρη στους αισθητήρες που αναγνωρίζουν το υλικό του υφάσματος και τη βρωμιά, το WW5000D επιλέγει αυτόματα το κατάλληλο πρόγραμμα πλύσης. Επιπλέον, μπορείς να το ελέγχεις από το συμβατό smartphone σου, να ξεκινήσεις ένα πλύσιμο από οπουδήποτε και να λάβεις ειδοποιήσεις όταν ολοκληρωθεί. Απόλαυσε εντυπωσιακά αποτελέσματα πλύσης με το Samsung WW5000D (WW11DG5B25AELE). Διαθέσιμο για την Black Friday σε τιμή €549 από €598.99.

DV6000T (DV90T6240LE/S6) Στεγνωτήριο με Hygiene Care (9kg): Ανακάλυψε την φροντίδα για τα ρούχα σου με το νέο Samsung DV6000T! Αυτό το στεγνωτήριο χωρητικότητας 9kg με τεχνολογία Hygiene Care εξασφαλίζει βαθύ καθαρισμό και απαλό στέγνωμα. Η λειτουργία Wrinkle Prevent διατηρεί τα ρούχα σου χωρίς τσακίσεις, ενώ η πόρτα με αλλαγή φοράς σου προσφέρει ευελιξία στην τοποθέτηση. Η τελική τιμή για τη Black Friday είναι στα €699 από €749.

Με μια επίσκεψη στο ηλεκτρονικό κατάστημα Samsung.com/gr, εκτός από τις προσφορές θα βρείτε και δύο ενδιαφέροντα διαδραστικά παιχνίδια που κρύβουν όμορφες εκπλήξεις!

Photobomb Buster

Ο παίκτης δημιουργεί την τέλεια φωτογραφία, αφαιρώντας από την εικόνα αντικείμενα, μέσω της βοήθειας του Galaxy AI Photo Assist. Αφού αποθηκεύσει 3 τέλειες φωτογραφίες στη συλλογή του, θα λάβει κουπόνι για εξαργύρωση στο Samsung.com/gr για να αποκτήσει δωρεάν το Galaxy SmartTag2, κατά την αγορά ενός Galaxy S Series ή Galaxy Z Series3.

Ultimate Upscaler

Με τη βοήθεια του AI Upscaling που υπάρχει στις προβαλλόμενες τηλεοράσεις της Samsung, ο παίκτης προσπαθεί να βελτιώσει την ανάλυση των εικόνων, ώστε να δει καθαρά την κάθε λεπτομέρεια. Αν αναβαθμίσει και τις 4 τηλεοράσεις στον καθορισμένο χρόνο, θα λάβει κουπόνι για εξαργύρωση στο samsung.com/gr για να αποκτήσει το the Music Frame με όφελος 15%, αγοράζοντας ταυτόχρονα μία Neo QLED (2024) 65” και άνω4.

Οι προσφορές Black Friday ισχύουν έως και 02/12/2024 στο samsung.com/gr, για ορισμένα προϊόντα και μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Samsung προσφέρει τα παρακάτω :

Δωρεάν Standard Παράδοση για κινητές συσκευές, τηλεοράσεις,

projectors, συσκευές ήχου, αξεσουάρ, οθόνες υπολογιστή

https://www.samsung.com/gr/sho...

Έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα

https://www.samsung.com/gr/sho...

Samsung Rewards5: Επιστροφή 4% σε πόντους για αγορές έως 02/12/2024

https://www.samsung.com/gr/rew...

Υπηρεσίες εγκατάστασης τηλεόρασης επί πληρωμή

https://www.samsung.com/gr/sho...

1Οι προσφορές Black Friday ισχύουν έως και 02/12/2024 στο Samsung.com/gr. Οι προσφορές ισχύουν για ορισμένα προϊόντα και μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων.

2Το SmartThings Energy λειτουργεί επί του παρόντος με περίπου 40 οικιακές συσκευές Samsung με ενεργοποιημένο το SmartThings. Συμβατές συσκευές: https://www.samsung.com/gr/app...Αυτά περιλαμβάνουν ψυγεία, πλυντήρια ρούχων, στεγνωτήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων, κλιματιστικά, καθαριστές αέρα, ηλεκτρικές σκούπες, φούρνους, απορροφητήρες, εστίες μαγειρέματος, φούρνους μικροκυμάτων, τηλεοράσεις (από τον Ιούνιο του 2022) και μετρητές ενέργειας.

3Ισχύει έως και 02/12/2024 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις εδώ: https://images.samsung.com/is/content/samsung/assets/gr/tcs/tcs_gamification_smartphones.pdf

4Ισχύει έως και 02/12/2024 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις εδώ: https://images.samsung.com/is/content/samsung/assets/gr/tcs/tcs_gamification_tvs.pdf5

5Ισχύει έως και 02/12/2024 ή μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων. Συμμετέχοντα προϊόντα, Όροι και Προϋποθέσεις, εδώ. Απαιτείται εγγραφή στο Samsung Rewards και σύνδεση στο Samsung.com/gr με τον Samsung λογαριασμό σας κατά την αγορά εντός του καθορισμένου διαστήματος. Όροι και Προϋποθέσεις Samsung Rewards, εδώ.