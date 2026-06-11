Αποστολή Arrakihs: Η Ευρώπη αναζητά τα μυστικά της Σκοτεινής Ύλης

Σύνοψη

Η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία (ESA) ανακοίνωσε την επίσημη έγκριση της διαστημικής αποστολής Arrakihs, η οποία αναμένεται να εκτοξευθεί έως τα τέλη του 2030.

Η αποστολή εντάσσεται στην κατηγορία "Fast" (F-class) του προγράμματος Cosmic Vision, διακρινόμενη για τον ταχύτατο χρόνο ανάπτυξης κάτω των 10 ετών.

Βασικός επιστημονικός στόχος είναι η μελέτη της γαλαξιακής άλω σε τουλάχιστον 80 γαλαξίες παρόμοιας μάζας με τον Milky Way, προκειμένου να κατανοηθεί η διαδικασία σχηματισμού τους.

Ο επιστημονικός εξοπλισμός βασίζεται σε τέσσερις εξειδικευμένες κάμερες που καλύπτουν το εγγύς υπεριώδες, το ορατό και το εγγύς υπέρυθρο φάσμα, σχεδιασμένες να ανιχνεύουν αντικείμενα εξαιρετικά χαμηλής φωτεινότητας.

Η ανάπτυξη καθοδηγείται από ισπανική κοινοπραξία με τη συμμετοχή χωρών όπως η Ελβετία, η Αυστρία και το Βέλγιο, ενισχύοντας την ευρωπαϊκή διαστημική έρευνα.

Ο ESA έδωσε το τελικό πράσινο φως για την έναρξη κατασκευής της αποστολής Arrakihs, ένα φιλόδοξο εγχείρημα που εστιάζει στην ενδελεχή ανάλυση των γαλαξιακών δομών και στην προσπάθεια κατανόησης του τρόπου με τον οποίο το Σύμπαν απέκτησε τη σημερινή του μορφή. Η αποστολή φέρει τον τίτλο "Analysis of Resolved Remnants of Accreted galaxies as a Key Instrument for Halo Surveys”, η εκτόξευση εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος του 2030 και αναμένεται να παρέχει πρωτογενή επιστημονικά δεδομένα σχετικά με τη Σκοτεινή Ύλη και την ιστορία συγχωνεύσεων γαλαξιών παρόμοιων με τον δικό μας.

Όταν προσεγγίζουμε οπτικά έναν γαλαξία, η προσοχή στρέφεται συνήθως στον κεντρικό δίσκο που περιέχει τα περισσότερα άστρα, αέρια και σκόνη. Ωστόσο, η πραγματική δομή ενός γαλαξία επεκτείνεται πολύ πέρα από τον ορατό δίσκο του. Περιβάλλεται από τη γαλαξιακή άλω, μια τεράστια σφαιρική περιοχή η οποία περιέχει το μεγαλύτερο ποσοστό της Σκοτεινής Ύλης του συστήματος, δρώντας ως η θεμελιώδης βαρυτική δομή του. Παράλληλα, η περιοχή αυτή φιλοξενεί κανονική ύλη με τη μορφή διάσπαρτων άστρων και θερμών, ιονισμένων αερίων.

Η αποστολή Arrakihs επικεντρώνεται ακριβώς στην παρατήρηση αυτών των περιοχών, αναζητώντας τα ίχνη παλαιότερων συγκρούσεων. Οι επιστημονικές ομάδες βασίζονται στη θεωρία πως οι γαλαξίες μεγαλώνουν μέσω συνεχών συγχωνεύσεων. Κατά τη διάρκεια αυτών των κοσμικών συμβάντων, τεράστιες βαρυτικές δυνάμεις διαλύουν τους μικρότερους γαλαξίες, αφήνοντας πίσω τους τεράστια «ποτάμια» άστρων, γνωστά ως αστρικά ρεύματα. Η λεπτομερής χαρτογράφηση αυτών των ρευμάτων επιτρέπει την ανακατασκευή της ιστορίας των συγχωνεύσεων και τον υπολογισμό των ποσοστών μεμονωμένων άστρων που αποσπάστηκαν βίαια από τον αρχικό τους γαλαξία.

Συνολικά, το διαστημικό σκάφος θα θέσει στο μικροσκόπιο τουλάχιστον 80 γαλαξίες με μάζα που προσεγγίζει αυτή του Milky Way. Το συγκεκριμένο στατιστικό δείγμα θεωρείται επαρκές για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την εξέλιξη ενός τυπικού γαλαξία, προσφέροντας παράλληλα απαντήσεις στο ερώτημα εάν ο δικός μας γαλαξίας αποτελεί την εξαίρεση ή τον κανόνα στο Σύμπαν.

Τεχνολογικές προδιαγραφές και το σύστημα οπτικής ανίχνευσης

Η κεντρική τεχνική πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει η κατασκευαστική κοινοπραξία είναι η ανίχνευση αντικειμένων με εξαιρετικά χαμηλή επιφανειακή φωτεινότητα. Τα αστρικά ρεύματα στην άλω εκπέμπουν ελάχιστο φως, καθιστώντας την παρατήρηση τους αδύνατη με τα συμβατικά τηλεσκόπια γενικής χρήσης, και για τον λόγο αυτό, ο ESA σχεδίασε ένα εξειδικευμένο οπτικό σύστημα.

Το κύριο όργανο του Arrakihs βασίζεται σε μια διάταξη «διόπτρας», αποτελούμενη από τέσσερις κάμερες υψηλής ευαισθησίας. Το σύστημα είναι χωρισμένο σε δύο ζεύγη τηλεσκοπίων, καθένα από τα οποία θα σαρώνει διαφορετικές ζώνες μήκους κύματος. Το εύρος παρατήρησης ξεκινά από το εγγύς υπεριώδες (near-ultraviolet), συνεχίζει στο ορατό φάσμα και επεκτείνεται μέχρι το εγγύς υπέρυθρο (near-infrared). Η αρχιτεκτονική αυτή εγγυάται ότι οι αισθητήρες θα συγκεντρώσουν με ακρίβεια τα φωτόνια που ταξιδεύουν δισεκατομμύρια χρόνια πριν φτάσουν στους φακούς της συσκευής, επιτρέποντας στους αλγορίθμους επεξεργασίας εικόνας να διαχωρίσουν τον θόρυβο υποβάθρου από το πραγματικό σήμα των αστρικών ρευμάτων.

Η σχεδίαση του οργάνου δεν αποτελεί αποκλειστικό έργο ενός οργανισμού, αλλά προϊόν διεθνούς συνεργασίας υπό την ηγεσία της Ισπανίας. Ο κύριος κορμός της κοινοπραξίας υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Prodex του ESA και περιλαμβάνει κορυφαία ερευνητικά και κατασκευαστικά κέντρα από την Ελβετία, την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Νορβηγία, την Πορτογαλία και τη Σουηδία.

Η σημασία της κλάσης "Fast" στο πρόγραμμα Cosmic Vision

Η ένταξη της αποστολής στην κατηγορία F-class αποτελεί δείγμα της νέας, ταχύτερης προσέγγισης που υιοθετεί ο ESA στον σχεδιασμό διαστημικών προγραμμάτων. Ιστορικά, οι διαστημικές αποστολές τέτοιου μεγέθους απαιτούσαν από δεκαπέντε έως είκοσι χρόνια από την αρχική σύλληψη της ιδέας μέχρι την εκτόξευση. Με το μοντέλο F-class, ο ESA περιορίζει τον συνολικό χρόνο ανάπτυξης σε λιγότερο από δέκα χρόνια (η επιλογή της αποστολής πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2022). Η υιοθέτηση σηματοδοτεί την ολοκλήρωση των μελετών σκοπιμότητας, επιβεβαιώνοντας πως η αποστολή είναι τεχνικά βιώσιμη, οδηγώντας πλέον το έργο στη φάση της παραγωγής, της ενσωμάτωσης των συστημάτων και των τελικών δοκιμών σε συνθήκες κενού και ακραίων θερμοκρασιών.

Τα ευρήματα της αποστολής θα ενισχύσουν τους κεντρικούς πυλώνες του προγράμματος Cosmic Vision 2015–2025, στοχεύοντας στην αποκωδικοποίηση των θεμελιωδών φυσικών νόμων του Σύμπαντος και στην ανάλυση της συστατικής δομής του, με ιδιαίτερη έμφαση στη φύση και τη συμπεριφορά της Σκοτεινής Ύλης.