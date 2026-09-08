Αποστολή MMX: Η Ιαπωνία στέλνει διαστημικό σκάφος για συλλογή δειγμάτων από τον Φόβο

Σύνοψη

Χρονοδιάγραμμα αποστολής: Εκτόξευση τον Οκτώβριο του 2026 από το Διαστημικό Κέντρο Tanegashima με πύραυλο H3, άφιξη στο αρειανό σύστημα το 2027 και επιστροφή στη Γη το 2031.

Εκτόξευση τον Οκτώβριο του 2026 από το Διαστημικό Κέντρο Tanegashima με πύραυλο H3, άφιξη στο αρειανό σύστημα το 2027 και επιστροφή στη Γη το 2031. Βασικός επιστημονικός στόχος: Η συλλογή τουλάχιστον 10 γραμμαρίων ρεγόλιθου από την επιφάνεια του δορυφόρου Φόβου για να καθοριστεί εάν τα φεγγάρια του Άρη είναι αιχμαλωτισμένοι αστεροειδείς ή θραύσματα από μια γιγαντιαία πρόσκρουση.

Η συλλογή τουλάχιστον 10 γραμμαρίων ρεγόλιθου από την επιφάνεια του δορυφόρου Φόβου για να καθοριστεί εάν τα φεγγάρια του Άρη είναι αιχμαλωτισμένοι αστεροειδείς ή θραύσματα από μια γιγαντιαία πρόσκρουση. Μηχανισμοί δειγματοληψίας: Χρήση ενός πνευματικού συστήματος αερίου (P-SMP) και ενός μηχανικού γεωτρύπανου (C-SMP) ικανού να διεισδύσει 2 εκατοστά κάτω από την επιφάνεια.

Χρήση ενός πνευματικού συστήματος αερίου (P-SMP) και ενός μηχανικού γεωτρύπανου (C-SMP) ικανού να διεισδύσει 2 εκατοστά κάτω από την επιφάνεια. Διεθνής συνεργασία: Το εγχείρημα ηγείται από την ιαπωνική JAXA, με κρίσιμες συνεισφορές από τη NASA και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA), συμπεριλαμβανομένου του ρόβερ IDEFIX που αναπτύχθηκε από τις CNES και DLR.

Οι διαστημικές υπηρεσίες παγκοσμίως στρέφουν πλέον την προσοχή τους στην πολυπλοκότητα των δορυφόρων του Άρη, με την Ιαπωνική Υπηρεσία Αεροδιαστημικής Εξερεύνησης (JAXA) να ηγείται της πιο φιλόδοξης αποστολής δειγματοληψίας μέχρι σήμερα, έχοντας την ενεργή υποστήριξη της NASA, του ESA, της γαλλικής CNES και της γερμανικής DLR.

Το αναθεωρημένο πρόγραμμα προβλέπει την εκτόξευση της αποστολής Martian Moons eXploration (MMX) τον Οκτώβριο του 2026 μέσω ενός πυραύλου H3 από το Διαστημικό Κέντρο Tanegashima, στοχεύοντας να προσφέρει οριστικές απαντήσεις σχετικά με την προέλευση του Φόβου και του Δείμου. Αντί να αρκεστεί στην τροχιακή παρατήρηση, το ιαπωνικό εγχείρημα έχει σχεδιαστεί για να προσεδαφιστεί στον Φόβο, να συλλέξει παρθένο υλικό από το έδαφός του και να το επιστρέψει στα γήινα εργαστήρια, ολοκληρώνοντας ένα διαστημικό ταξίδι διάρκειας πέντε ετών.

Ποιος είναι ο κύριος στόχος της αποστολής MMX της JAXA;

Η αποστολή Martian Moons eXploration (MMX) της JAXA στοχεύει στην πρώτη ιστορικά συλλογή δειγμάτων από τον δορυφόρο του Άρη, Φόβο. Το σκάφος βάρους 4 τόνων θα ανακτήσει τουλάχιστον 10 γραμμάρια ρεγόλιθου χρησιμοποιώντας πνευματικό σύστημα και γεωτρύπανο, με την επιστροφή των δειγμάτων στη Γη (Αυστραλία) να αναμένεται το 2031, προκειμένου να διαλευκανθεί η γεωλογική προέλευση των αρειανών φεγγαριών.

Το επιστημονικό διακύβευμα πίσω από την πρωτοβουλία αφορά την επίλυση μιας γεωλογικής διαμάχης που απασχολεί την αστροφυσική κοινότητα εδώ και δεκαετίες, καθώς οι ερευνητές διχάζονται σχετικά με το πώς ακριβώς σχηματίστηκαν οι δύο μικροί, ακανόνιστοι δορυφόροι του Κόκκινου Πλανήτη. Το πρώτο κυρίαρχο μοντέλο υποστηρίζει ότι ο Φόβος και ο Δείμος αποτελούν αστεροειδείς τύπου D ή P που παγιδεύτηκαν από το βαρυτικό πεδίο του Άρη κατά την πρώιμη ιστορία του Ηλιακού Συστήματος, ενώ η εναλλακτική θεωρία προτείνει ότι δημιουργήθηκαν από τα συντρίμμια μιας κολοσσιαίας σύγκρουσης ανάμεσα στον Άρη και ένα τεράστιο πλανητικό σώμα. Η ανάλυση των ισοτόπων και της ορυκτολογικής σύστασης των δειγμάτων που θα επιστρέψουν στη Γη θα δώσει την οριστική απάντηση, ενώ ταυτόχρονα το υλικό αναμένεται να περιέχει ίχνη από δευτερογενές αρειανό έδαφος, το οποίο εκτινάχθηκε στο διάστημα από παλαιότερες προσκρούσεις μετεωριτών στον ίδιο τον πλανήτη Άρη και εγκλωβίστηκε στον Φόβο.

Η αρχιτεκτονική του σκάφους MMX είναι εξαιρετικά πολύπλοκη, καθώς διαθέτει μάζα περίπου 4,2 τόνων μαζί με τα καύσιμα και χωρίζεται σε τρεις διακριτές μονάδες που αναλαμβάνουν διαφορετικούς ρόλους κατά τη διάρκεια της αποστολής. Η μονάδα πρόωσης ενσωματώνει το χημικό σύστημα προώθησης για το ταξίδι στο βαθύ Διάστημα και την εισαγωγή στην τροχιά του Άρη το 2027, η μονάδα εξερεύνησης φέρει τους επιστημονικούς αισθητήρες, τον εξοπλισμό δειγματοληψίας και τα τέσσερα σκέλη προσεδάφισης, ενώ η μονάδα επιστροφής είναι ανθεκτικά σχεδιασμένη ώστε να επιβιώσει κατά τη βίαιη και υπερηχητική επανείσοδό της στη γήινη ατμόσφαιρα. Για να διασφαλιστεί η απόλυτη ακρίβεια της επιχείρησης, το σκάφος είναι εξοπλισμένο με έντεκα επιστημονικά όργανα, μεταξύ των οποίων το υπέρυθρο φασματόμετρο MIRS (της CNES) και ο ανιχνευτής ακτίνων γάμμα και νετρονίων MEGANE (της NASA), τα οποία θα χαρτογραφήσουν τα στοιχεία της επιφάνειας πριν αποφασιστεί το τελικό σημείο προσεδάφισης.

Πριν το κεντρικό σκάφος επιχειρήσει την επικίνδυνη κάθοδο, θα απελευθερώσει στην επιφάνεια του Φόβου ένα μικροσκοπικό ρόβερ με την ονομασία IDEFIX, το οποίο ζυγίζει λιγότερο από 30 κιλά και αναπτύχθηκε από κοινού μέσω της γαλλικής και της γερμανικής διαστημικής υπηρεσίας (CNES και DLR αντίστοιχα). Λόγω της ελάχιστης βαρύτητας του δορυφόρου, η οποία αντιστοιχεί μόλις στο 1/2000 της γήινης, η πτώση του ρόβερ αναμένεται να προκαλέσει πολλαπλές αναπηδήσεις και ανατροπές, αναγκάζοντας τους μηχανικούς να δημιουργήσουν ένα αυτόνομο σύστημα κινητικότητας ικανό να επαναφέρει το όχημα σε όρθια θέση πριν αναπτύξει τα ηλιακά του πάνελ. Το IDEFIX εξοπλίζεται με θερμικό υπέρυθρο ραδιόμετρο, φασματόμετρο Raman, δύο κάμερες πλοήγησης και ειδικές κάμερες WheelCAM που θα καταγράφουν την αλληλεπίδραση των τροχών με το εξωγήινο έδαφος, δίνοντας ανεκτίμητα δεδομένα για τις μηχανικές ιδιότητες του ρεγόλιθου σε διάστημα 100 ημερών.

Όταν έρθει η στιγμή της κύριας δειγματοληψίας, το MMX θα στηριχτεί σε πλήρως αυτόνομα συστήματα πλοήγησης (LIDAR, οπτική παρακολούθηση, αλγόριθμοι αναγνώρισης κινδύνου), καθώς η καθυστέρηση τηλεπικοινωνίας μεταξύ Γης και Άρη, η οποία μπορεί να φτάσει τα 20 λεπτά, καθιστά αδύνατο τον τηλεχειρισμό σε πραγματικό χρόνο.

Η αποστολή MMX της ιαπωνικής JAXA εκτοξεύεται τον Οκτώβριο του 2026 με στόχο την πρώτη συλλογή δειγμάτων από τον δορυφόρο του Άρη, Φόβο. Αναλύουμε την τεχνολογία του σκάφους, το ευρωπαϊκό ρόβερ IDEFIX και τη σημασία της επιστροφής στη Γη το 2031.

Με το που τα σκέλη του σκάφους ακουμπήσουν στο έδαφος, θα ενεργοποιηθούν άμεσα δύο διαφορετικοί μηχανισμοί συλλογής. Το C-SMP (Core Sampler) αποτελεί ένα μηχανικό γεωτρύπανο κατασκευασμένο για να τρυπήσει τουλάχιστον 2 εκατοστά βαθιά, συλλέγοντας διαστρωματωμένο υλικό που δεν έχει αλλοιωθεί από την ηλιακή ακτινοβολία, ενώ παράλληλα το P-SMP (Pneumatic Sampler) θα εκτοξεύσει ριπές αερίου υψηλής πίεσης για να αναδεύσει και να παγιδεύσει τη λεπτή επιφανειακή σκόνη σε ειδικά δοχεία. Αν και τα 10 γραμμάρια ακούγονται λίγα, οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι περιέχουν δισεκατομμύρια ορυκτούς κόκκους, αρκετούς για να αναδιαμορφώσουν την κατανόησή μας για την εξέλιξη του εσωτερικού Ηλιακού Συστήματος, πριν το σκάφος ξεκινήσει το μακρύ ταξίδι της επιστροφής για να ρίξει με αλεξίπτωτο την κάψουλα στην έρημο της Αυστραλίας το 2031.