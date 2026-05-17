Αποστολή SMILE: Πώς ESA και Κίνα θα χαρτογραφήσουν τη μαγνητόσφαιρα της Γης

Σύνοψη

Η εκτόξευση της αποστολής SMILE (Solar wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer) προγραμματίζεται για τις 19 Μαΐου 2026 από τη Γαλλική Γουιάνα.

Αποτελεί την πρώτη από κοινού σχεδιασμένη και υλοποιημένη αποστολή μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) και της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών (CAS).

Ο δορυφόρος θα τοποθετηθεί σε άκρως ελλειπτική τροχιά, σε απόσταση έως και 121.000 χιλιομέτρων, για να μελετήσει την αλληλεπίδραση της Γης με τον ηλιακό άνεμο.

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει κάμερες ακτίνων Χ (SXI) και υπεριώδους ακτινοβολίας (UVI) για την 45ωρη συνεχή παρατήρηση του διαστημικού καιρού.

Τα συλλεγόμενα δεδομένα είναι κρίσιμα για την προστασία των δορυφορικών επικοινωνιών και των δικτύων ηλεκτροδότησης στην Ευρώπη από τις γεωμαγνητικές καταιγίδες.

Η εξερεύνηση της αλληλεπίδρασης του πλανήτη μας με το μητρικό του άστρο αποκτά μια νέα, αμιγώς τεχνική βάση. Η αποστολή SMILE αναλαμβάνει να ποσοτικοποιήσει και να οπτικοποιήσει τη δυναμική συμπεριφορά της μαγνητόσφαιρας. Ουσιαστικά, αποτελεί το πιο προηγμένο ηλιοφυσικό παρατηρητήριο της δεκαετίας, συλλέγοντας δομημένα δεδομένα για τα φαινόμενα που διαμορφώνουν τον διαστημικό καιρό.

Τι είναι η αποστολή SMILE και ποια τα τεχνικά της χαρακτηριστικά;

Η αποστολή SMILE είναι ένας δορυφόρος παρατήρησης του ESA και της CAS, συνολικού βάρους 2300 κιλών, με στόχο τη συνεχή χαρτογράφηση της μαγνητόσφαιρας της Γης. Εξοπλισμένος με κάμερες υπεριώδους ακτινοβολίας και ακτίνων Χ, θα αναλύει τις γεωμαγνητικές καταιγίδες και την αλληλεπίδρασή τους με τον ηλιακό άνεμο για διάστημα τριών ετών.

Κύριος εξοπλισμός

Βάρος και Σταθεροποίηση: 2300 κιλά (εκ των οποίων τα 1580 κιλά είναι προωθητικό υγρό), με σύστημα σταθεροποίησης τριών αξόνων.

2300 κιλά (εκ των οποίων τα 1580 κιλά είναι προωθητικό υγρό), με σύστημα σταθεροποίησης τριών αξόνων. Τροχιά: Άκρως ελλειπτική με κλίση 73 μοιρών, φτάνοντας τα 121.000 χιλιόμετρα στο απόγειο (περίπου το ένα τρίτο της απόστασης έως τη Σελήνη) και τα 5.000 χιλιόμετρα στο περίγειο.

Άκρως ελλειπτική με κλίση 73 μοιρών, φτάνοντας τα 121.000 χιλιόμετρα στο απόγειο (περίπου το ένα τρίτο της απόστασης έως τη Σελήνη) και τα 5.000 χιλιόμετρα στο περίγειο. Soft X-ray Imager (SXI): Τηλεσκόπιο ευρέος πεδίου από το Πανεπιστήμιο του Λέστερ, το οποίο χρησιμοποιεί οπτικά μικροπόρων ( micropore optics ) για τη φασματική χαρτογράφηση της μαγνητικής ασπίδας.

Τηλεσκόπιο ευρέος πεδίου από το Πανεπιστήμιο του Λέστερ, το οποίο χρησιμοποιεί οπτικά μικροπόρων ( ) για τη φασματική χαρτογράφηση της μαγνητικής ασπίδας. Ultraviolet Imager (UVI): Κάμερα υπεριώδους ακτινοβολίας που επιτρέπει την καταγραφή του σέλαος για 45 συνεχόμενες ώρες ανά τροχιά (έναντι των 15 ωρών των προηγούμενων δορυφορικών συστημάτων).

Πώς η μαγνητόσφαιρα επηρεάζει τον διαστημικό καιρό

Οι γεωμαγνητικές καταιγίδες, οι οποίες προκαλούνται από τις στεμματικές εκπομπές μάζας του Ήλιου, διαταράσσουν τη μαγνητόσφαιρα και επιδρούν άμεσα στα ηλεκτρονικά συστήματα. Η παρακολούθηση της μαγνητόσφαιρας επιτρέπει την έγκαιρη προστασία των δορυφορικών τηλεπικοινωνιών, των δικτύων ηλεκτροδότησης και των συστημάτων πλοήγησης (GPS) που εξυπηρετούν τις ευρωπαϊκές υποδομές.

Ο ηλιακός άνεμος αποτελείται από ρεύματα φορτισμένων σωματιδίων που εκπέμπονται αδιάκοπα από τον Ήλιο και όταν συμβαίνουν εκρήξεις μεγαλύτερης έντασης, η ταχύτητα και η πυκνότητα αυτών των σωματιδίων αυξάνονται ραγδαία, ασκώντας ασύμμετρη πίεση στη μαγνητική ασπίδα της Γης. Αυτή η ασπίδα μεταβάλλει τη γεωμετρία της και επιτρέπει σε ένα ποσοστό της ενέργειας να εισχωρήσει στην ανώτερη ατμόσφαιρα, δημιουργώντας τα φαινόμενα του βόρειου και του νότιου σέλαος. Η ίδια ενέργεια, όμως, προκαλεί εκτενείς ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές στα επίγεια και τροχιακά συστήματα επικοινωνιών. Τα δεδομένα που θα συλλέξει το SMILE επιτρέπουν για πρώτη φορά την ταυτόχρονη παρατήρηση της μακροσκοπικής πίεσης που δέχεται η μαγνητόσφαιρα (μέσω των ακτίνων Χ) και της άμεσης αντίδρασης των πόλων της Γης (μέσω της υπεριώδους ακτινοβολίας).

Η αρχιτεκτονική της κοινοπραξίας Ευρώπης - Κίνας

Το SMILE αποτελεί την πρώτη πλήρως κοινή αποστολή ηλιοφυσικής μεταξύ του ESA και της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών (CAS). Ο ESA παρέχει τη μονάδα ωφέλιμου φορτίου, τον εκτοξευτήρα και συμμετέχει στις επιστημονικές λειτουργίες, ενώ η CAS έχει αναλάβει την κεντρική πλατφόρμα, τις τηλεπικοινωνίες ελέγχου και τα υπόλοιπα επιστημονικά όργανα.

Η CAS κατασκεύασε την κύρια πλατφόρμα του δορυφόρου και διευθύνει τις λειτουργίες ελέγχου και τηλεμετρίας (Telemetry, Tracking and Command).

Το ευρωπαϊκό κέντρο ESAC (European Space Astronomy Centre) αναλαμβάνει τον συντονισμό, την καταγραφή και τη διανομή των επιστημονικών δεδομένων προς τα συμμετέχοντα ινστιτούτα.

Η ανάπτυξη των επιστημονικών οργάνων μοιράστηκε, με τα εργαστήρια σε Ευρώπη και Κίνα να διεξάγουν από κοινού τους ελέγχους πτήσης και τη δοκιμή συμβατότητας των συστημάτων μεταφοράς δεδομένων.

Το οργανωτικό αυτό μοντέλο διαφέρει ριζικά από την τρέχουσα αμερικανική διαστημική πολιτική. Η NASA περιορίζεται νομικά (μέσω της Τροπολογίας Wolf του 2011) από τη συμμετοχή της σε αντίστοιχες διμερείς συνεργασίες τέτοιου επιπέδου με κινεζικούς κρατικούς φορείς. Η ευρωπαϊκή διαστημική στρατηγική βασίζεται στον αυστηρό διαχωρισμό της γεωπολιτικής από την καθαρή επιστημονική παρατήρηση, μεγιστοποιώντας την απόδοση της έρευνας.

Το χρονοδιάγραμμα της εκτόξευσης από τη Γαλλική Γουιάνα

Η εκτόξευση του δορυφόρου SMILE έχει προγραμματιστεί επίσημα για τις 19 Μαΐου 2026 από το Ευρωπαϊκό Διαστημικό Κέντρο στη Γαλλική Γουιάνα. Το όχημα εκτόξευσης είναι ο ευρωπαϊκός πύραυλος Vega-C, ο οποίος θα τοποθετήσει τον δορυφόρο αρχικά σε χαμηλή τροχιά (LEO) πριν εκείνος μεταβεί αυτόνομα στην τελική του ελλειπτική τροχιά.

Η ημερομηνία της εκτόξευσης επαναπροσδιορίστηκε πρόσφατα, έπειτα από την επιθεώρηση ενός τεχνικού ζητήματος στη γραμμή παραγωγής ενός υποσυστήματος του Vega-C. Η διαδικασία αποδέσμευσης του δορυφόρου από τον πύραυλο θα διαρκέσει 57 λεπτά μετά την πυροδότηση, ενώ η επιτυχία της αρχικής φάσης της αποστολής θα επιβεβαιωθεί στο 63ο λεπτό, με την πλήρη ανάπτυξη των δύο ηλιακών συλλεκτών του. Μόλις ο δορυφόρος τεθεί σε τροχιά γύρω από τη Γη, θα αξιοποιήσει τον κύριο κινητήρα των 490-newton και τους 12 μικρότερους προωθητήρες των 10-newton για τις απαιτούμενες διορθώσεις θέσης.

Η επιλογή της αποστολής SMILE πραγματοποιήθηκε το 2015 μέσα από 13 επιστημονικές προτάσεις. Η φάση υλοποίησης ξεκίνησε το 2019 και η επιτυχής ολοκλήρωση του τελικού ελέγχου πτήσης (Joint Qualification and Flight Acceptance Review - QFAR) έλαβε χώρα τον Οκτώβριο του 2025 στο Noordwijk της Ολλανδίας. Τον Μάρτιο του 2026 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η διαδικασία τροφοδοσίας του δορυφόρου με καύσιμα και η ενσωμάτωσή του στο τμήμα ωφέλιμου φορτίου του πυραύλου. Η ικανότητα της επιστημονικής κοινότητας να λαμβάνει συνεχή, υψηλής ανάλυσης δεδομένα για τη μαγνητόσφαιρα αναβαθμίζει τις δυνατότητες της ηλιοφυσικής, καθιστώντας το SMILE έναν κρίσιμο κόμβο δεδομένων για την κατανόηση της συμπεριφοράς του Ήλιου.

