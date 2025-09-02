Αποσύρθηκε αυτή η κάμερα επιτήρησης Wi-Fi

Η ΕΕΤΤ επέβαλε το μέτρο της απόσυρσης από την ελληνική αγορά συσκευής ραδιοεξοπλισμού, για λόγους μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ.

Με βάση τη σχετική απόφαση της Αρχής (Απόφαση ΕΕΤΤ 1156/4 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β/3940/22-07-2025), απαγορεύεται στους οικονομικούς φορείς η διάθεση στην αγορά της κάμερας επιτήρησης Wi-Fi με εμπορική ονομασία SANDA SD-4861, αγνώστου κατασκευαστή (Φωτογραφίες 1 και 2). Η απόφαση ελήφθη λόγω μη συμμόρφωσης του προϊόντος με τις απαιτήσεις σχετικά με:

α) την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των προσώπων και των κατοικίδιων ζώων (άρθρο 3.1.α της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ) και

β) το επαρκές επίπεδο ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (άρθρο 3.1.β της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ).

Η επιβολή του μέτρου προέκυψε ως αποτέλεσμα δοκιμών και ελέγχων που πραγματοποίησε η αρμόδια Ισπανική Αρχή εποπτείας της αγοράς ραδιοεξοπλισμού SETELECO στο εν λόγω προϊόν. Ως αποτέλεσμα, το προϊόν αποσύρθηκε αρχικά από την Ισπανική αγορά. Δεδομένου ότι εντός του προβλεπόμενου τριμήνου δεν υποβλήθηκε ένσταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή άλλο κράτος μέλος, το μέτρο θεωρείται πλέον δικαιολογημένο και εφαρμόζεται και στην ελληνική αγορά (Άρθρο 41 του ΠΔ 98/2017, ΦΕΚ 139/Α/20.09.2017).

Κατά συνέπεια, οι οικονομικοί φορείς που έχουν καταστήσει διαθέσιμο στην αγορά το ως άνω προϊόν υποχρεούνται να προβούν στις απαραίτητες διαδικασίες για την απόσυρσή του, ενημερώνοντας σχετικά την ΕΕΤΤ για τις ενέργειές τους.