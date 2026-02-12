Επιτέλους: Η Huawei φέρνει λειτουργία ανίχνευσης κινδύνου διαβήτη στα smartwatches της!

Η Huawei κάνει ένα καθοριστικό βήμα στον τομέα των wearables, παρουσιάζοντας μια πρωτοποριακή λειτουργία που υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την πρόληψη του διαβήτη. Στο πλαίσιο της World Health Expo 2026 στο Ντουμπάι, ο κινεζικός κολοσσός ανακοίνωσε επίσημα την ενσωμάτωση της δυνατότητας «εκτίμησης κινδύνου διαβήτη» στα νέα του έξυπνα ρολόγια, ξεκινώντας με το Huawei Watch GT 6 Pro.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην αγορά των wearables, προσφέροντας στους χρήστες ένα εργαλείο έγκαιρης προειδοποίησης για μια από τις πιο διαδεδομένες χρόνιες παθήσεις παγκοσμίως. Αντί να εστιάζει αποκλειστικά στην καταγραφή αθλητικών επιδόσεων, η Huawei επενδύει στη βαθύτερη ανάλυση βιομετρικών δεδομένων, μετατρέποντας τον καρπό μας σε έναν προσωπικό σύμβουλο υγείας.

Πώς λειτουργεί η τεχνολογία ανίχνευσης

Η καινοτομία της Huawei δεν βασίζεται στην άμεση μέτρηση της γλυκόζης στο αίμα, κάτι που παραμένει τεχνικά δύσκολο χωρίς επεμβατικές μεθόδους. Αντιθέτως, η εταιρεία αξιοποιεί την τεχνολογία φωτοπληθυσμογραφίας (PPG) σε συνδυασμό με προηγμένους αλγορίθμους. Ο αισθητήρας TruSeen, που βρίσκεται στο πίσω μέρος του ρολογιού, παρακολουθεί συνεχώς τη ροή του αίματος και ανιχνεύει μικροαγγειακές αλλαγές, οι οποίες συχνά συνδέονται με τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους της εταιρείας, η διαδικασία είναι απλή αλλά απαιτεί συνέπεια. Ο χρήστης καλείται να φοράει το ρολόι συνεχόμενα για ένα διάστημα που κυμαίνεται από 3 έως 14 ημέρες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το σύστημα συλλέγει δεδομένα σχετικά με τον καρδιακό ρυθμό, την ακαμψία των αρτηριών και άλλα μοτίβα που σχετίζονται με την υγεία του κυκλοφορικού.

Από τα δεδομένα στην πρόληψη

Μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος καταγραφής, το λογισμικό αναλύει τις μετρήσεις και κατατάσσει τον χρήστη σε μία από τις τρεις κατηγορίες κινδύνου: Χαμηλό, Μεσαίο ή Υψηλό.

Χαμηλός Κίνδυνος: Υποδεικνύει ότι δεν εντοπίστηκαν ανησυχητικές ενδείξεις.

Υποδεικνύει ότι δεν εντοπίστηκαν ανησυχητικές ενδείξεις. Μεσαίος και Υψηλός Κίνδυνος: Σε αυτές τις περιπτώσεις, το ρολόι δεν κάνει διάγνωση, αλλά προτρέπει τον χρήστη να αναζητήσει ιατρική συμβουλή και να προχωρήσει σε περαιτέρω εξετάσεις.

Αυτή η προσέγγιση είναι στρατηγικής σημασίας. Η Huawei ξεκαθαρίζει ότι το Huawei Watch GT 6 Pro δεν είναι ιατρική συσκευή. Ο στόχος δεν είναι να αντικαταστήσει τις παραδοσιακές εξετάσεις αίματος, αλλά να λειτουργήσει ως μηχανισμός «συναγερμού» για εκατομμύρια ανθρώπους που ενδέχεται να έχουν προδιαβήτη ή διαβήτη τύπου 2 χωρίς να το γνωρίζουν.

Η επιστημονική βάση και ο ανταγωνισμός

Η κίνηση αυτή τοποθετεί την Huawei μπροστά από σημαντικούς ανταγωνιστές, όπως η Apple και η Samsung, οι οποίοι επίσης εργάζονται πυρετωδώς για την ανάπτυξη μη επεμβατικών μεθόδων παρακολούθησης του σακχάρου. Ενώ η βιομηχανία αναζητά εδώ και χρόνια τον τρόπο για ακριβή μέτρηση γλυκόζης μέσω οπτικών αισθητήρων, η Huawei επέλεξε μια πιο άμεση και υλοποιήσιμη οδό: την αξιολόγηση ρίσκου μέσω συσχετισμών.

Η μέθοδος βασίζεται σε κλινικές μελέτες που συνδέουν τις διακυμάνσεις στον καρδιακό ρυθμό ηρεμίας και την κατάσταση των μικροαγγείων με τα επίπεδα γλυκόζης. Όταν τα επίπεδα σακχάρου είναι χρόνια αυξημένα, προκαλούνται φθορές στα αγγεία και στα νεύρα, αλλαγές που οι ευαίσθητοι αισθητήρες PPG μπορούν πλέον να εντοπίσουν.

Διαθεσιμότητα και μέλλον

Η λειτουργία είναι ήδη διαθέσιμη στο Huawei Watch GT 6 Pro μέσω ενημέρωσης λογισμικού (OTA update), ενώ αναμένεται να επεκταθεί και σε άλλα μοντέλα της εταιρείας στο άμεσο μέλλον. Η παρουσίαση στο Ντουμπάι δεν ήταν τυχαία, καθώς η περιοχή της Μέσης Ανατολής παρουσιάζει υψηλά ποσοστά διαβήτη, καθιστώντας την τεχνολογία αυτή ιδιαίτερα κρίσιμη για τον τοπικό πληθυσμό.

Με αυτή την κυκλοφορία, η Huawei αποδεικνύει ότι τα wearables μπορούν να είναι κάτι παραπάνω από απλά gadgets. Μετατρέπονται σε ουσιαστικούς συμμάχους για την υγεία, δίνοντας τη δυνατότητα στον καθένα να έχει τον έλεγχο και την πληροφόρηση που χρειάζεται για να προλάβει δυσάρεστες εξελίξεις. Μένει να φανεί πώς θα ανταποκριθεί η αγορά και αν αυτή η λειτουργία θα αποτελέσει το νέο πρότυπο για τα έξυπνα ρολόγια της επόμενης γενιάς.