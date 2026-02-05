Η Canon γιορτάζει 30 χρόνια PowerShot με τη νέα επετειακή G7 X Mark III

Το 2026 σηματοδοτεί την 30η επέτειο για τη σειρά compact ψηφιακών μηχανών Canon PowerShot. Για τον εορτασμό αυτού του ορόσημου, τον Απρίλιο του 2026 θα κυκλοφορήσει μια επετειακή έκδοση της PowerShot G7 X Mark III, με νέο χρώμα σώματος και λογότυπο.

Από την κυκλοφορία της αρχικής PowerShot 600 τον Ιούλιο του 1996, η σειρά PowerShot εξελισσόταν συνεχώς για να καλύψει τις διαφορετικές ανάγκες των χρηστών της, έως τα πιο πρόσφατα μοντέλα PowerShot V10 και PowerShot V1. Η επωνυμία PowerShot, που παρουσιάστηκε με στόχο να διευκολύνει τη δημιουργία εικόνων και βίντεο υψηλής ποιότητας, είναι δημοφιλής σε ευρύ φάσμα χρηστών, από αρχάριους έως επαγγελματίες.

Τα τελευταία 30 χρόνια η σειρά PowerShot της Canon εξελίσσεται συνεχώς, ανταποκρινόμενη στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των καταναλωτών, με πρωτοποριακές καινοτομίες και εκλεπτυσμένο σχεδιασμό. Τα κυριότερα σημεία περιλαμβάνουν την εισαγωγή της τεχνολογίας σταθεροποίησης εικόνας στον φακό στο μοντέλο PowerShot Pro90 IS το 2001, τη δυνατότητα λήψης RAW στη σειρά G και το καινοτόμο μοντέλο PowerShot V1 – την πρώτη compact μηχανή με ενσωματωμένο ανεμιστήρα ψύξης για μεγαλύτερο χρόνο εγγραφής σε 4K.

Σήμερα, η Canon προσφέρει μια σειρά από μηχανές ιδανικές για δημιουργούς. Η Σειρά PowerShot G προσφέρει υψηλή ποιότητα εικόνας και πολυλειτουργικότητα σε compact μέγεθος, η Σειρά PowerShot V διευκολύνει τη βιντεοσκόπηση με πληθώρα δυνατοτήτων, ενώ η Σειρά PowerShot SX παρέχει υψηλό συντελεστή ζουμ.

PowerShot G7 X Mark III 30th Anniversary Edition

Αυτό το επετειακό μοντέλο εισάγει ένα νέο χρώμα γραφίτη περιορισμένης έκδοσης για το σώμα της κάμερας, ενώ ο εμπρός δακτύλιος έχει ένα μοτίβο διαγώνιων ραβδώσεων. Και, φυσικά, δεν λείπουν τα χαρακτηριστικά και οι επιδόσεις που έκαναν δημοφιλές το μοντέλο. Στο σώμα υπάρχει ένα λογότυπο για την 30ή επέτειο και η μηχανή προσφέρεται σε ένα ειδικά σχεδιασμένο επετειακό κουτί.

Η G7 X Mark III Anniversary Edition διατηρεί τον αισθητήρα stacked CMOS 1,0" με περίπου 20,1 εκατομμύρια ενεργά pixel και τον φωτεινό φακό με οπτικό ζουμ 4,2x και μεγάλο διάφραγμα, προσφέροντας ευελιξία κατά την εγγραφή βίντεο. Εκτός από τη λήψη φωτογραφιών, η κατάσταση λήψης "Video Blog", η οποία σχεδιάστηκε ειδικά για Vlogging, υποστηρίζει άνετη και διαισθητική δημιουργία βίντεο.