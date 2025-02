Apple: Άρχισε να επιτρέπει τη μεταφορά ψηφιακών αγορών από έναν λογαριασμό σε έναν άλλο

Όσοι διαθέτουν δύο λογαριασμούς Apple με πολυάριθμες ψηφιακές αγορές μεταξύ τους, η Apple διαθέτει τώρα έναν τρόπο για να ενοποιηθούν μεταφέροντας περιεχόμενο από τον έναν λογαριασμό στον άλλο. Όπως σημειώνει ο Stephen Hackett του 512 Pixels, η Apple δημοσίευσε σήμερα ένα έγγραφο υποστήριξης που παρέχει οδηγίες για τη μετακίνηση αγορών από έναν δευτερεύοντα λογαριασμό Apple σε έναν κύριο λογαριασμό Apple.

Οι εφαρμογές, η μουσική, τα βιβλία, οι τηλεοπτικές εκπομπές και οι ταινίες που έχουν αγοραστεί σε έναν δευτερεύοντα λογαριασμό μπορούν να μεταφερθούν σε έναν κύριο λογαριασμό, κάτι που είναι χρήσιμο για άτομα που διαθέτουν ξεχωριστούς λογαριασμούς για το iCloud και για αγορές media.

Η Apple αναφέρει ότι για να μεταφερθούν οι αγορές, απαιτείται η κύρια διεύθυνση email, ο αριθμός τηλεφώνου, ο κωδικός πρόσβασης και για τους δύο λογαριασμούς, κανένας από τους δύο λογαριασμούς δεν πρέπει να είναι κοινόχρηστος και ο έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων πρέπει να είναι ενεργοποιημένος. Όταν πραγματοποιηθεί η μεταφορά, ο λογαριασμός Apple που έχει συνδεθεί για χρήση με το iCloud θα είναι ο πρωτεύων λογαριασμός Apple και ο λογαριασμός Apple που έχει συνδεθεί για τα media και τις αγορές θα είναι ο δευτερεύων λογαριασμός Apple.

Για να προχωρήσετε στη διαδικασία, θα πρέπει να συνδεθείτε με δύο διαφορετικούς λογαριασμούς σε ένα iPhone ή iPad, έναν για το iCloud και έναν για τις αγορές. Υπάρχουν διάφορα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε, όπως να βεβαιωθείτε ότι και οι δύο λογαριασμοί έχουν οριστεί στην ίδια χώρα και να διασφαλίσετε ότι ο δευτερεύων λογαριασμός δεν έχει υπόλοιπο.

Αν ενδιαφέρεστε για τη συγχώνευση λογαριασμών, θα πρέπει να ελέγξετε τη λίστα ελέγχου που έχει περιγράψει η Apple και να διαβάσετε τις πληροφορίες της εταιρείας σχετικά με το τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια μιας μεταφοράς λογαριασμού και πώς μπορείτε να την αναιρέσετε.



Η πραγματική διαδικασία συγχώνευσης μπορεί να γίνει ανοίγοντας την εφαρμογή Settings, πηγαίνοντας στην επιλογή Media and Purchases, πατώντας View Account και επιλέγοντας στη συνέχεια την επιλογή Migrate Purchases. Μετά τη μεταφορά, ο δευτερεύων λογαριασμός δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί για αγορές και θα πρέπει να συνδεθείτε με τον πρωτεύοντα λογαριασμό σε όλες τις συσκευές της Apple.



Κατά τον συνδυασμό λογαριασμών, όλες οι μέθοδοι πληρωμής που σχετίζονται με τον δευτερεύοντα λογαριασμό θα μεταφερθούν στον πρωτεύοντα λογαριασμό Apple και οι συνδρομές θα μεταφερθούν επίσης. Η λίστα Up Next του δευτερεύοντος λογαριασμού στο Apple TV θα μεταφερθεί επίσης και θα αντικαταστήσει το περιεχόμενο του πρωτεύοντος λογαριασμού, όπως και τα δεδομένα της βιβλιοθήκης podcast.



Η μεταφορά των αγορών του Apple Account δεν είναι διαθέσιμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση προς το παρόν, αλλά αναμένεται ότι θα ενεργοποιηθεί μέσα στους επόμενους μήνες.

