Apple: Νέα Siri τον Σεπτέμβριο με Google Gemini & Nvidia B200

Σύνοψη

Η Apple θα παρουσιάσει την πλήρως ανανεωμένη, AI-powered εκδοχή της Siri τον προσεχή Σεπτέμβριο μαζί με τη σειρά iPhone 18.

Εγκαταλείπεται η αυστηρά in-house προσέγγιση μέσω μιας ιστορικής τριμερούς συνεργασίας με τις Google και Nvidia.

Τα πιο σύνθετα ερωτήματα της Siri θα δρομολογούνται στο Google Cloud, χρησιμοποιώντας μια ειδικά αδειοδοτημένη έκδοση του μεγάλου γλωσσικού μοντέλου (LLM) Gemini.

Οι υποδομές της Google θα αξιοποιούν αποκλειστικά τους επεξεργαστές Blackwell B200 της Nvidia.

Η ιδιωτικότητα, βασικός πυλώνας της Apple, διασφαλίζεται μέσω του "confidential compute" των B200, το οποίο κρυπτογραφεί τα δεδομένα απευθείας στο hardware (on-chip).

Εκτιμάται ότι η ενσωμάτωση του Gemini θα επιλύσει το χρόνιο πρόβλημα κατανόησης της ελληνικής γλώσσας από τη Siri, προσφέροντας επιτέλους φυσική επικοινωνία στους Έλληνες χρήστες.

Η νέα γενιά της ψηφιακής βοηθού Siri, η οποία θα κάνει το ντεμπούτο της τον Σεπτέμβριο του 2026, βασίζεται σε μια αδειοδοτημένη έκδοση του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης Google Gemini. Τα δεδομένα θα επεξεργάζονται στο Google Cloud μέσω των νέων επεξεργαστών Nvidia Blackwell B200, χρησιμοποιώντας τεχνολογία confidential compute για on-chip κρυπτογράφηση, διασφαλίζοντας την απόλυτη ιδιωτικότητα των χρηστών.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη, η οποία έρχεται στο φως μέσω αναφορών του The Information και επιβεβαιώνεται από πηγές της βιομηχανίας, καταδεικνύει την ανάγκη της Apple να καλύψει το τεχνολογικό κενό στην παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη. Η παραδοσιακή προσέγγιση της εταιρείας, που ήθελε την πλήρη καθετοποίηση hardware και software εσωτερικά, αποδείχθηκε ανεπαρκής μπροστά στις ασύλληπτες υπολογιστικές απαιτήσεις των σύγχρονων Μεγάλων Γλωσσικών Μοντέλων (LLMs). Η νέα υποδομή διαχωρίζει τις εργασίες της Siri σε δύο επίπεδα: τα απλά αιτήματα θα συνεχίσουν να εκτελούνται τοπικά αξιοποιώντας την NPU των επεξεργαστών A-series (όπως ο επερχόμενος A20 Pro), ενώ τα σύνθετα ερωτήματα που απαιτούν βαθιά συλλογιστική ικανότητα θα αποστέλλονται στο Google Cloud.

Γιατί η επιλογή της Nvidia B200 είναι κρίσιμη

Η επιλογή των τσιπ B200 της Nvidia για τα data centers της Google δεν είναι τυχαία, καθώς η Apple έθεσε ως απόλυτη προϋπόθεση την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του οικοσυστήματος της. Η τεχνολογία "confidential compute" που είναι ενσωματωμένη σε hardware επίπεδο στους B200 επιτρέπει την πλήρη κρυπτογράφηση των δεδομένων ακριβώς τη στιγμή που αυτά επεξεργάζονται. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι ούτε η Google (ως πάροχος του cloud) ούτε η Nvidia (ως κατασκευαστής του hardware) έχουν πρόσβαση στο τι ρωτάει ο χρήστης την ώρα που το Gemini παράγει την απάντηση. Η Apple καταφέρνει έτσι να διατηρήσει την υπόσχεση της αυστηρής ιδιωτικότητας, ακόμα και όταν τα δεδομένα εγκαταλείπουν τη συσκευή του τελικού χρήστη.

Η στρατηγική στροφή της Apple

Η παραχώρηση ενός τόσο νευραλγικού κομματιού του λειτουργικού συστήματος σε τρίτους ανταγωνιστές αποτελεί κομβικό σημείο στην ιστορία της εταιρείας. Ιστορικά, η Apple επένδυε δισεκατομμύρια για να απεξαρτηθεί από προμηθευτές όπως η Intel ή η Samsung, ωστόσο, η ραγδαία εξέλιξη της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί data centers κλίμακας που η Apple δεν προλαβαίνει να χτίσει μόνη της εγκαίρως.

Η συμφωνία αδειοδότησης του Gemini λειτουργεί ως γέφυρα, διότι παρέχει στην Apple άμεσα μία από τις κορυφαίες AI τεχνολογίες της αγοράς, κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο μέχρι να αναπτύξει τα δικά της, αποκλειστικά cloud foundational models. Για την Google, η ενσωμάτωση του Gemini σε εκατοντάδες εκατομμύρια συσκευές iOS εδραιώνει το μοντέλο της ως το απόλυτο βιομηχανικό πρότυπο, αντισταθμίζοντας την πίεση που δέχεται από το οικοσύστημα της OpenAI.

Ενσωμάτωση στην ελληνική πραγματικότητα

Η αναβάθμιση της Siri με το Gemini αναμένεται να λύσει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των Ελλήνων κατόχων iPhone. Εδώ και χρόνια, η υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας από τη Siri παρέμενε σε στοιχειώδη επίπεδα υπαγόρευσης, χωρίς καμία κατανόηση του πλαισίου ή δυνατότητα διαλόγου. Το Google Gemini έχει ήδη αποδείξει την άριστη κατανόηση της ελληνικής γλώσσας, της αργκό και του τοπικού συντακτικού. Εάν η Apple αφήσει το γλωσσικό μοντέλο της Google να χειριστεί την επεξεργασία φυσικής γλώσσας (NLP) ελεύθερα, το iPhone 18 – το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά στα τέλη Σεπτεμβρίου – θα διαθέτει επιτέλους έναν ψηφιακό βοηθό με τον οποίο ο χρήστης θα μπορεί να συνομιλεί με φυσικότητα στα ελληνικά.