Apple Pay: Έρχεται σε Ελλάδα και Κύπρο μέσα στο 2019

Στα τέλη του 2018 είχε έρθει στην επιφάνεια το ζήτημα του λανσαρίσματος των συστημάτων mobile πληρωμών, Apple Pay και Google Pay, στην Ελλάδα, με τη φήμη ό,τι θα τα δούμε μέσα στα 2019. Δεν γνωρίζουμε τι θα συμβεί με τη Google, αλλά μαθαίνουμε ότι η Apple θα λανσάρει όντως το Apple Pay σε 16 νέες αγορές μέσα στο 2019 και ανάμεσα τους βρίσκονται τόσο η Ελλάδα, όσο και η Κύπρος.

Το λανσάρισμα θα γίνει μέσω της mobile τράπεζας Monese, η οποία έκανε και την αποκάλυψη για την επέκταση σε Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρο, Εσθονία, Ελλάδα, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Λετονία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Πορτογαλία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σλοβακία και Σλοβενία.

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία για το λανσάρισμα του Apple Pay στη χώρα μας, επομένως, θα περιμένουμε νέα ενημέρωση είτε από την Apple, είτε από τη Monese.

We will soon bring #ApplePay - an easy, secure and private way to pay - to customers in:



🇧🇬 Bulgaria

🇭🇷 Croatia

🇨🇾 Cyprus

🇪🇪 Estonia

🇬🇷 Greece

🇱🇹 Lithuania

🇱🇮 Liechtenstein

🇱🇻 Latvia

🇲🇹 Malta

🇵🇹 Portugal

🇷🇴 Romania

🇸🇰 Slovakia

🇸🇮 Slovenia pic.twitter.com/QFleLbs0Jl — Monese (@monese) May 15, 2019

[via]

Advertisements

Share this: Facebook

Twitter