Apple Pay: Γιορτάζει 10 χρόνια λειτουργίας και ενσωματώνει τις Klarna και PayPal

Τον περασμένο Ιούνιο, η Apple διέκοψε την υπηρεσία «buy now, pay later» με την ονομασία Apple Pay Later, η οποία επέτρεπε στους πελάτες που πληρούσαν τις προϋποθέσεις να χωρίσουν μια αγορά με το Apple Pay σε τέσσερις ισόποσες δόσεις σε διάστημα έξι εβδομάδων, χωρίς τόκους ή χρεώσεις. Αντ' αυτού, η Apple δήλωσε ότι οι πελάτες στις ΗΠΑ θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για δάνεια από επιλεγμένες άλλες υπηρεσίες «buy now, pay later» όταν κάνουν check out με το Apple Pay στο διαδίκτυο και σε εφαρμογές στο iOS 18 και iPadOS 18.

Τα προγράμματα πληρωμών Affirm είναι διαθέσιμα μέσω του Apple Pay από τον περασμένο μήνα και η ανταγωνιστική υπηρεσία Klarna ανακοίνωσε ότι ενσωματώνεται με το Apple Pay στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο από σήμερα και στον Καναδά τους επόμενους μήνες.

Οι χρήστες του iOS 18 και του iPadOS 18 μπορούν να επιλέξουν «Other Cards & Pay Later Options» κατά τον έλεγχο με το Apple Pay για να αποκτήσουν πρόσβαση σε σχέδια πληρωμών που είναι διαθέσιμα από την Klarna και την Affirm. Για παράδειγμα, η Klarna προσφέρει ένα άτοκο σχέδιο πληρωμής «Pay in 4» για αγορές συνολικού ύψους μεταξύ 35 και 2.000 δολαρίων, το οποίο είναι παρόμοιο με αυτό που προσέφερε το Apple Pay Later.

Η Apple ανακοίνωσε επίσης μια επερχόμενη ενοποίηση με το PayPal. Από το επόμενο έτος, οι πελάτες στις ΗΠΑ θα μπορούν να βλέπουν το υπόλοιπο του PayPal όταν χρησιμοποιούν τη χρεωστική τους κάρτα PayPal στην εφαρμογή Wallet στο iPhone, σύμφωνα με την Apple.

Από τη στιγμή που γίνεται η αρχή στις ΗΠΑ, είναι θέμα χρόνου να δούμε την επέκταση της Klarna και του PayPal μέσα στο Apple Wallet για όλο τον κόσμο.

