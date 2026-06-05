Apple: Ρεκόρ 1,4 τρισ. στο App Store, το 90% των εσόδων χωρίς προμήθεια

Σύνοψη

Το οικοσύστημα του App Store άγγιξε τα 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις και χρεώσεις το 2025 (σύμφωνα με έρευνα της Analysis Group).

Το 90% των συνολικών εσόδων κατέληξε απευθείας στους δημιουργούς, χωρίς παρακράτηση προμήθειας από την Apple.

Εφαρμογές με ενσωματωμένη Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) κατέγραψαν 4 φορές μεγαλύτερη αύξηση εσόδων συγκριτικά με τα υπόλοιπα apps.

Ο τζίρος στην Ευρώπη τριπλασιάστηκε τα τελευταία έξι χρόνια. Η Apple εγκαινιάζει νέο Developer Center στο Βερολίνο εντός του έτους.

Από τα 1,4 τρισ., το 1,1 τρισ. προέρχεται από πωλήσεις φυσικών αγαθών/υπηρεσιών, τα 149 δισ. από ψηφιακά αγαθά και 151 δισ. από in-app διαφημίσεις.

Η οικονομία που περιβάλλει το App Store συνεχίζει να μεγεθύνεται με ρυθμούς που υπερβαίνουν τις αρχικές εκτιμήσεις της αγοράς. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Apple, η οποία βασίζεται σε νέα και εκτενή μελέτη της Analysis Group, το οικοσύστημα του App Store διευκόλυνε χρεώσεις και πωλήσεις ύψους 1,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια του 2025. Το συγκεκριμένο νούμερο καταδεικνύει την απόλυτη κυριαρχία του λογισμικού ως κινητήριου μοχλού του παγκόσμιου εμπορίου, ενώ παράλληλα διαμορφώνει νέα δεδομένα ενόψει του συνεδρίου WWDC 2026.

Το πιο αξιοσημείωτο στατιστικό της αναφοράς είναι πως το 90% αυτής της οικονομικής δραστηριότητας δεν υπόκειται στην παραδοσιακή προμήθεια της Apple. Η συντριπτική πλειονότητα των εσόδων αφορά συναλλαγές για φυσικά αγαθά και υπηρεσίες, όπου οι προγραμματιστές και οι επιχειρήσεις διατηρούν το 100% των εισπράξεών τους. Το οικοσύστημα έχει πλέον τριπλασιαστεί σε μέγεθος από το 2019, συντηρώντας 850 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες σε εβδομαδιαία βάση σε 175 χώρες και περιοχές.

Η οικονομία του App Store σε αριθμούς

Από τα 1,4 τρισ. δολάρια του 2025, το 1,1 τρισ. αφορά αποκλειστικά πωλήσεις φυσικών αγαθών και υπηρεσιών (λιανική, ταξίδια, παραγγελίες φαγητού). Τα ψηφιακά αγαθά και οι συνδρομές απέφεραν 149 δισεκατομμύρια δολάρια (με προμήθεια προς την Apple), ενώ τα έσοδα από in-app διαφημίσεις ανήλθαν στα 151 δισεκατομμύρια δολάρια, επιβεβαιώνοντας τη διαφοροποίηση των μοντέλων δημιουργίας εσόδων (monetization) για τους developers.

Η κυριαρχία των φυσικών αγαθών

Τα δεδομένα της Analysis Group δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι εφαρμογές αποτελούν το πρωτεύον μέσο αγοράς φυσικών αγαθών, μετατρέποντας το smartphone στο απόλυτο ψηφιακό πορτοφόλι. Η κατηγορία του γενικού λιανεμπορίου βρίσκεται στην πρώτη θέση παγκοσμίως, ενώ αξιοσημείωτες είναι οι περιφερειακές διαφορές. Στις ΗΠΑ, την Ευρώπη, την Ιαπωνία και την Αυστραλία, οι κρατήσεις ταξιδιών καταλαμβάνουν τη δεύτερη θέση. Στην Ασία (Κίνα και Νότια Κορέα), η παράδοση φαγητού (delivery) ξεπερνά τα ταξίδια.

Διαφημίσεις και ψηφιακές υπηρεσίες

Τα 149 δισεκατομμύρια δολάρια από τα ψηφιακά αγαθά πηγάζουν κυρίως από τον τομέα του gaming, τις business εφαρμογές (SaaS) και τις πλατφόρμες video streaming. Παράλληλα, το τεράστιο νούμερο των 151 δισεκατομμυρίων από in-app διαφημίσεις φανερώνει πως το ad-supported μοντέλο, όπου οι χρήστες απολαμβάνουν δωρεάν υπηρεσίες με αντάλλαγμα την προβολή στοχευμένων διαφημίσεων, παραμένει εξαιρετικά ισχυρό, καθοδηγούμενο από τα social media και τα free-to-play παιχνίδια.

Η AI ως επιταχυντής εσόδων

Το στοιχείο που ξεχωρίζει στη φετινή ανάλυση, αποδεικνύοντας πρακτικά το integration της νέας τεχνολογίας στο iOS οικοσύστημα, αφορά τα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης. Περισσότερες από 40 εφαρμογές στο Top 100 του App Store ενσωματώνουν πλέον AI χαρακτηριστικά τα οποία απευθύνονται απευθείας στον καταναλωτή.

Αυτές οι εφαρμογές είδαν 4 φορές μεγαλύτερη αύξηση στα έσοδά τους (billings growth) σε σύγκριση με τις υπόλοιπες εφαρμογές της πρώτης εκατοντάδας. Είτε πρόκειται για εφαρμογές υγείας που παρέχουν εξατομικευμένες αναλύσεις μέσω on-device επεξεργασίας, είτε για προηγμένα εργαλεία επεξεργασίας βίντεο (όπως το CapCut) και παραγωγικότητας, το κοινό δείχνει έμπρακτα τη διάθεσή του να πληρώσει συνδρομές για λειτουργίες που εξοικονομούν χρόνο.

Ανάπτυξη κώδικα με Agentic AI και Xcode 26

Η ενσωμάτωση της AI επεκτείνεται και στον πυρήνα των εργαλείων ανάπτυξης. Με την έλευση του Agentic coding στο Xcode 26, η διαδικασία συγγραφής κώδικα αυτοματοποιείται, επιτρέποντας στο IDE να εργάζεται με αυξημένη αυτονομία προς τους στόχους του developer. Το λογισμικό αναλαμβάνει τις χρονοβόρες προγραμματιστικές ρουτίνες, μειώνοντας δραστικά τον χρόνο ανάπτυξης (time-to-market) και δίνοντας την ευκαιρία σε μικρότερα studio να υλοποιήσουν απαιτητικά projects.

Ευρωπαϊκό αποτύπωμα και ελληνική αγορά

Η γεωγραφική κατανομή της ανάπτυξης υπογραμμίζει τη σημασία της τοπικής προσέγγισης. Τα έσοδα του App Store στην Ευρώπη (καθώς και στις ΗΠΑ) έχουν τριπλασιαστεί μέσα στα τελευταία έξι χρόνια. Θέλοντας να επενδύσει σε αυτή τη δυναμική, η Apple εγκαινιάζει νέο Apple Developer Center στο Βερολίνο, προσφέροντας στην ευρωπαϊκή κοινότητα προγραμματιστών —περιλαμβανομένων φυσικά των ελληνικών εταιρειών— αμεσότερη πρόσβαση σε υποδομές, εργαστήρια και in-person υποστήριξη.

Σε τοπικό επίπεδο, η εικόνα που μεταφέρει η Apple ταυτίζεται απόλυτα με την ελληνική πραγματικότητα. Η κυριαρχία των αγορών μέσω εφαρμογών (app-commerce) αντικατοπτρίζεται στην αλματώδη άνοδο που παρουσιάζουν πλατφόρμες όπως το efood ή η Wolt. Αυτές οι επιχειρήσεις αξιοποιούν το 0% commission για την πώληση φυσικών αγαθών μέσω των iOS συσκευών. Με την ευρεία αποδοχή του Apple Pay στην Ελλάδα, η μετάβαση προς τις ανέπαφες ψηφιακές συναλλαγές διαμορφώνει το iPhone ως το κεντρικό εργαλείο καθημερινής καταναλωτικής δαπάνης (από παραγγελίες καφέ μέχρι online supermarket).