Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Έρχεται τον Ιούλιο με υψηλές απαιτήσεις συστήματος

Η Ubisoft επιβεβαίωσε πλήρως τις φήμες των τελευταίων ετών προχωρώντας στην επίσημη αποκάλυψη του Assassin’s Creed Black Flag Resynced, του πλήρους remake ενός εκ των πλέον αγαπημένων τίτλων της σειράς. Με ημερομηνία κυκλοφορίας την 9η Ιουλίου 2026, η γαλλική εταιρεία δεν περιορίστηκε μόνο σε οπτικές βελτιώσεις, αλλά προχώρησε σε εκτεταμένο επανασχεδιασμό αξιοποιώντας την πιο πρόσφατη έκδοση της Anvil engine.

Η μετάβαση από το 2013 στο 2026 μεταφράζεται σε δραματική αύξηση των απαιτήσεων υλικού για τους χρήστες PC. Η υιοθέτηση σύγχρονων τεχνικών rendering, τα υψηλής ανάλυσης assets και, κυρίως, η ενσωμάτωση του Ray-Traced Global Illumination (RTGI) καθιστούν την αναβάθμιση του εξοπλισμού μονόδρομο για όσους επιθυμούν να απολαύσουν τη μέγιστη οπτική πιστότητα.

Το Assassin's Creed Black Flag Resynced απαιτεί τουλάχιστον επεξεργαστή Intel Core i7-8700K ή AMD Ryzen 5 3600, 16GB RAM και κάρτα γραφικών GTX 1660 (6GB) για ανάλυση 1080p στα 30fps. Η χρήση δίσκου SSD είναι υποχρεωτική με απαιτούμενο χώρο 65GB, ενώ για αναλύσεις 4K/60fps απαιτείται τουλάχιστον RTX 4090 ή RX7900XTX.

Αναλυτικά τα PC Specs

Minimum (1080p / 30 FPS / Low Preset)

Windows 10 (64-bit) ή Windows 11 Επεξεργαστής (CPU): Intel Core i7-8700K (3.7 GHz) ή AMD Ryzen 5 3600 (3.6 GHz)

Intel Core i7-8700K (3.7 GHz) ή AMD Ryzen 5 3600 (3.6 GHz) Κάρτα Γραφικών (GPU): NVIDIA GeForce GTX 1660 (6GB), AMD Radeon RX 5500 XT (8GB) ή Intel ARC A580 (8GB)

NVIDIA GeForce GTX 1660 (6GB), AMD Radeon RX 5500 XT (8GB) ή Intel ARC A580 (8GB) Μνήμη RAM: 16GB (Dual-channel)

16GB (Dual-channel) Αποθηκευτικός Χώρος: 65GB SSD

Recommended (1080p / 60 FPS / Medium Preset)

Windows 10 (64-bit) ή Windows 11 Επεξεργαστής (CPU): Intel Core i5-10600K (4.1 GHz) ή AMD Ryzen 5 3600 (3.6 GHz)

Intel Core i5-10600K (4.1 GHz) ή AMD Ryzen 5 3600 (3.6 GHz) Κάρτα Γραφικών (GPU): NVIDIA GeForce RTX 3060 (12GB), AMD Radeon RX 6600 XT (8GB) ή Intel ARC B580 (12GB)

NVIDIA GeForce RTX 3060 (12GB), AMD Radeon RX 6600 XT (8GB) ή Intel ARC B580 (12GB) Μνήμη RAM: 16GB (Dual-channel)

16GB (Dual-channel) Αποθηκευτικός Χώρος: 65GB SSD

High (1440p / 60 FPS / High Preset)

Windows 10 (64-bit) ή Windows 11 Επεξεργαστής (CPU): Intel Core i5-11600K (3.9 GHz) ή AMD Ryzen 5 5600X (3.7 GHz)

Intel Core i5-11600K (3.9 GHz) ή AMD Ryzen 5 5600X (3.7 GHz) Κάρτα Γραφικών (GPU): NVIDIA GeForce RTX 3080 (10GB) ή AMD Radeon RX 6800 XT (16GB)

NVIDIA GeForce RTX 3080 (10GB) ή AMD Radeon RX 6800 XT (16GB) Μνήμη RAM: 16GB (Dual-channel)

16GB (Dual-channel) Αποθηκευτικός Χώρος: 65GB SSD

Ultra (4K / 60 FPS / Ultra Preset)

Windows 10 (64-bit) ή Windows 11 Επεξεργαστής (CPU): Intel Core i7-12700K (3.6 GHz) ή AMD Ryzen 7 5700X3D (3.0 GHz)

Intel Core i7-12700K (3.6 GHz) ή AMD Ryzen 7 5700X3D (3.0 GHz) Κάρτα Γραφικών (GPU): NVIDIA GeForce RTX 4090 (24GB) ή AMD Radeon RX 7900 XTX (24GB)

NVIDIA GeForce RTX 4090 (24GB) ή AMD Radeon RX 7900 XTX (24GB) Μνήμη RAM: 16GB (Dual-channel)

16GB (Dual-channel) Αποθηκευτικός Χώρος: 65GB SSD

Πέρα από τα τεχνικά χαρακτηριστικά, το Black Flag Resynced εισάγει θεμελιώδεις αλλαγές στον τρόπο που παίζεται ο τίτλος. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το σύστημα μάχης έχει ανανεωθεί πλήρως, προσθέτοντας μηχανισμούς parry, νέα animations για takedowns και κινήσεις άμεσης βολής με το πιστόλι και το rope dart. Το stealth στοιχείο, που συχνά αποτελούσε σημείο τριβής στον αρχικό τίτλο, έχει επαναπρογραμματιστεί. Οι παίκτες μπορούν πλέον να σκύβουν οπουδήποτε (crouch-anywhere), να βουτούν σε ασφαλή σημεία (dive-anywhere), ενώ έχει προστεθεί και σύστημα ορατότητας βασισμένο στον φωτισμό. Επίσης, προστέθηκε ένας νέος τύπος εχθρού (Demolitionist) για να αυξήσει την πρόκληση.

Ο πυρήνας του παιχνιδιού, οι ναυμαχίες με το πλοίο Jackdaw, έχουν δεχτεί επίσης τεράστια φροντίδα. Οι θάλασσες της Καραϊβικής αποδίδονται με εκσυγχρονισμένο σύστημα rendering νερού και το δυναμικό σύστημα καιρού Anvil Atmos, το οποίο μεταβάλλει τις συνθήκες μάχης σε πραγματικό χρόνο. Οι παίκτες μπορούν να στρατολογήσουν νέους αξιωματικούς με μοναδικές ικανότητες, να εξοπλίσουν το πλοίο με νέα όπλα (όπως shrapnel barrels), ενώ το minigame "Kenway's Fleet" είναι πλέον άμεσα προσβάσιμο από την καμπίνα του καπετάνιου, διευκολύνοντας τη ροή του παιχνιδιού.