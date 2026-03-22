Επίσημο: Στην Αρχαία Ρώμη του 64 μ.Χ. η νέα live-action σειρά Assassin's Creed του Netflix

Σύνοψη

Ξεκίνησε επίσημα η παραγωγή της live-action σειράς Assassin's Creed του Netflix.

Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται στα Cinecittà Studios της Ρώμης, με χρήση πρακτικών σκηνικών, και θα διαρκέσουν επτά μήνες.

Η πλοκή τοποθετείται χρονολογικά στο 64 μ.Χ., κατά την περίοδο της ηγεμονίας του Νέρωνα και της Μεγάλης Πυρκαγιάς της Ρώμης.

Πρόκειται για μια εντελώς πρωτότυπη ιστορία μέσα στο franchise, περισσότερα από 1.400 χρόνια πριν από τα γεγονότα του Assassin's Creed II.

Στο πολυμελές cast συμμετέχουν ονόματα όπως οι Noomi Rapace, Sean Harris, Toby Wallace και Claes Bang, με τη σειρά να αναμένεται το 2027.

Η συνεργασία της Ubisoft Film & Television με τη Netflix για τη δημιουργία μιας τηλεοπτικής μεταφοράς υψηλών προδιαγραφών βασισμένης στο δημοφιλές σύμπαν του Assassin's Creed περνά επισήμως στο στάδιο της υλοποίησης.

Σύμφωνα με τις νεότερες ανακοινώσεις των δύο εταιρειών, τα γυρίσματα έχουν ήδη ξεκινήσει στην Ιταλία. Η επιλογή της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου και της γεωγραφικής τοποθεσίας παρέχει το ιδανικό υπόβαθρο για την ανάπτυξη της βασικής μυθολογίας του franchise: τη διαχρονική, σκιώδη σύγκρουση μεταξύ της Αδελφότητας των Ασασίνων (γνωστοί ως Hidden Ones για τη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο) και του Τάγματος των Ναϊτών (Order of the Ancients).

Ιστορικό πλαίσιο: Η Ρώμη του 64 μ.Χ. και η μεγάλη πυρκαγιά

Το σεναριακό χρονικό πλαίσιο έχει κρίσιμη σημασία για την αφηγηματική δομή της σειράς. Η ιστορία θα εκτυλιχθεί αποκλειστικά κατά το έτος 64 μ.Χ., μεταφέροντας τους θεατές 1.400 χρόνια πριν από τα γεγονότα του Assassin's Creed II και την Αναγέννηση του Ezio Auditore. Η συγκεκριμένη χρονιά είναι ιστορικά κομβική, καθώς συμπίπτει με τη Μεγάλη Πυρκαγιά της Ρώμης και τη διακυβέρνηση του αμφιλεγόμενου Αυτοκράτορα Νέρωνα.

Η φωτιά κατέστρεψε τα δύο τρίτα της πόλης, αφήνοντας πίσω της ερείπια και χιλιάδες άστεγους. Βάσει της σύνοψης που δόθηκε στη δημοσιότητα, η σειρά θα αξιοποιήσει αυτό το καταστροφικό γεγονός ως το επίκεντρο της πλοκής. Η σύγκρουση των δύο μυστικών οργανώσεων –η μία επιδιώκει τον έλεγχο και τη χειραγώγηση του μέλλοντος, ενώ η άλλη μάχεται για τη διατήρηση της ελεύθερης βούλησης– θα λειτουργήσει ως το παρασκήνιο των πραγματικών ιστορικών γεγονότων.

Οι πολιτικές εντάσεις της εποχής, καθώς ο Νέρων κατηγόρησε τους πρώτους Χριστιανούς για τον εμπρησμό ξεκινώντας διωγμούς, προσφέρουν ένα πυκνό, σκοτεινό περιβάλλον για τους σεναριογράφους. Η παραγωγή έχει ήδη ξεκαθαρίσει πως η τηλεοπτική μεταφορά δεν βασίζεται άμεσα στο σενάριο κάποιου υπάρχοντος βιντεοπαιχνιδιού, αλλά συνιστά ένα νέο κεφάλαιο που εμπλουτίζει το συνολικό lore του franchise.

Υψηλές προδιαγραφές παραγωγής στα Cinecittà Studios

Η κλίμακα των τοποθεσιών γυρίσματος επιβεβαιώνει τον τεράστιο προϋπολογισμό που έχει διαθέσει το Netflix για το project. Η κύρια παραγωγή στεγάζεται στα Cinecittà Studios της Ρώμης. Τα συγκεκριμένα στούντιο αξιοποιούν τα τεράστια, υφιστάμενα πρακτικά σκηνικά της Αρχαίας Ρώμης (συμπεριλαμβανομένου ενός ακριβούς αντιγράφου της Ρωμαϊκής Αγοράς). Η επιλογή των πρακτικών εφέ αναμένεται να προσδώσει οργανικό ρεαλισμό στο οπτικό αποτέλεσμα, μειώνοντας την εξάρτηση της παραγωγής από τη χρήση ψηφιακών περιβαλλόντων (CGI), μια τακτική που κρίνεται απαραίτητη για τη δημιουργία αυθεντικής ατμόσφαιρας.

Επιπρόσθετα, εξωτερικά γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν στην ευρύτερη περιοχή του Λάτιο (Lazio) και στην Τοσκάνη. Το επίσημο χρονοδιάγραμμα υποδεικνύει ότι η διαδικασία εγγραφής θα διαρκέσει περίπου επτά μήνες, με τη λήξη των γυρισμάτων να τοποθετείται στον Οκτώβριο του 2026. Ο μεγάλος κύκλος post-production που απαιτούν αυτού του είδους οι παραγωγές, μεταθέτει την ημερομηνία πρεμιέρας στην πλατφόρμα του Netflix για το 2027. Η τεχνική παράδοση του υλικού θα γίνει σε ανάλυση 4K με υποστήριξη HDR και Dolby Vision, εξασφαλίζοντας κορυφαία οπτικοακουστική εμπειρία.

Τα ονόματα πίσω από τις κάμερες και το ensemble cast

Το δημιουργικό βάρος της μεταφοράς επωμίζονται βετεράνοι της τηλεοπτικής βιομηχανίας. Στη θέση των showrunners και εκτελεστικών παραγωγών συναντάμε τους Roberto Patino (DMZ, Westworld, Sons of Anarchy) και David Wiener (Halo, Homecoming).

Η ανακοίνωση του πλήρους cast φανερώνει μια δυναμική και πολυποίκιλη ομάδα ηθοποιών, αν και οι ακριβείς ρόλοι τους παραμένουν υπό αυστηρό εμπάργκο. Η σειρά θα ηγείται από ένα ensemble cast που περιλαμβάνει τους Toby Wallace (Babyteeth, The Society), Lola Petticrew (Say Nothing), Laura Marcus και Zachary Hart. Στα πιο ηχηρά ονόματα συγκαταλέγονται η Noomi Rapace (Prometheus, Lamb), ο διακεκριμένος Βρετανός ηθοποιός Sean Harris (Mission: Impossible - Fallout), ο Claes Bang (The Square, The Northman) και ο Corrado Invernizzi (Ford v Ferrari).

Πρόσφατα επιβεβαιώθηκε η προσθήκη τεσσάρων ακόμη ηθοποιών σε ρόλους που ολοκληρώνουν το βασικό ρόστερ: οι Louis McCartney (Stranger Things: The First Shadow), Mirren Mack (28 Years Later), Youssef Kerkour και Sandra Guldberg-Kampp.

Με τη ματιά του Techgear

Η τηλεοπτική και κινηματογραφική βιομηχανία έχει πλέον αποκωδικοποιήσει, σε μεγάλο βαθμό, τον μηχανισμό μιας ποιοτικής μεταφοράς. Μετά τις εμπορικές και καλλιτεχνικές επιτυχίες του The Last of Us στο HBO Max και του Fallout στο Amazon Prime, η βιομηχανία αφήνει πίσω της τις προχειρότητες του παρελθόντος.

Η στρατηγική επιλογή του Netflix και της Ubisoft Film & Television να διηγηθούν μια απολύτως πρωτότυπη ιστορία που αξιοποιεί τον πυρήνα του franchise (Assassins εναντίον Templars) μέσα σε ένα ιστορικά ακριβές πλαίσιο –αντί να αντιγράψουν γραμμικά ένα βιντεοπαιχνίδι– κρίνεται απολύτως ορθή.