The X-Files: Η νέα σειρά του Ryan Coogler εντάσσει τους Amy Madigan και Steve Buscemi στο cast

Η τηλεοπτική επιστροφή μιας εκ των δημοφιλέστερων σειρών στην ιστορία της μικρής οθόνης λαμβάνει επίσημα σάρκα και οστά, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο την αναζήτηση για την αλήθεια που κρύβεται πίσω από ανεξήγητα φαινόμενα. Η παραγωγή της πλατφόρμας Hulu προχωρά με ταχείς ρυθμούς υπό τη δημιουργική καθοδήγηση του Ryan Coogler, ο οποίος προσθέτει μερικά από τα πιο ηχηρά ονόματα της βιομηχανίας θεάματος στο ήδη εξαιρετικό δυναμικό της σειράς. Η συγκεκριμένη επαναφορά δεν αποτελεί απλώς μια επιφανειακή αναβίωση του παρελθόντος, αλλά μια δομική ανανέωση του concept που καθήλωσε εκατομμύρια τηλεθεατές τη δεκαετία του 1990, πλήρως προσαρμοσμένη στα σημερινά δεδομένα του streaming και στις υψηλές απαιτήσεις των θεατών.

Το reboot του The X-Files στο Hulu θα έχει πρωταγωνιστές τους Danielle Deadwyler και Himesh Patel στους ρόλους των δύο κεντρικών πρακτόρων του FBI. Το εντυπωσιακό guest cast περιλαμβάνει τη βραβευμένη με Όσκαρ Amy Madigan, τον καταξιωμένο Steve Buscemi, καθώς και τους Ben Foster, Devery Jacobs, Lochlyn Munro και Tantoo Cardinal, ενώ ο Ryan Coogler υπογράφει το σενάριο και σκηνοθετεί τον πιλότο.

Η επιλογή του Ryan Coogler, ευρέως γνωστού από την επιτυχία των ταινιών Black Panther της Marvel και την πρόσφατη οσκαρική του νίκη για το σενάριο της ταινίας Sinners, καταδεικνύει την πρόθεση των παραγωγών να αναβαθμίσουν την αισθητική και το αφηγηματικό βάθος της σειράς. Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η πλοκή παρακολουθεί δύο "υψηλά παρασημοφορημένους αλλά εξαιρετικά διαφορετικούς μεταξύ τους πράκτορες του FBI, οι οποίοι διαμορφώνουν έναν απρόσμενο δεσμό όταν τους ανατίθεται μια εγκαταλελειμμένη μονάδα αφιερωμένη σε υποθέσεις με ανεξήγητα φαινόμενα".

Η περιγραφή διατηρεί ανέπαφο τον πυρήνα της αρχικής σειράς, ωστόσο η συμμετοχή του Coogler εγγυάται μια εντελώς φρέσκια οπτική στους χαρακτήρες και τη δυναμική μεταξύ τους. Η απουσία των Mulder και Scully από τις περιγραφές των νέων ρόλων επιβεβαιώνει την απόφαση των δημιουργών να μην ανακυκλώσουν τα ίδια πρόσωπα, αλλά να εξερευνήσουν νέες προσωπικότητες μέσα στο ίδιο εδραιωμένο τηλεοπτικό σύμπαν. Η Danielle Deadwyler και ο Himesh Patel αναλαμβάνουν το βάρος αυτής της τηλεοπτικής κληρονομιάς, εισφέροντας ο καθένας τη δική του υποκριτική ταυτότητα. Η επιτυχία τους θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από τη μεταξύ τους χημεία και την ικανότητα του σεναρίου να ισορροπήσει τον επιστημονικό σκεπτικισμό με την πίστη στο παραφυσικό, δηλαδή τα χαρακτηριστικά που κατέστησαν το αρχικό δίδυμο θρυλικό.

Η Amy Madigan, έχοντας στις αποσκευές της την εντυπωσιακή της πορεία και την οσκαρική της νίκη για την ερμηνεία της στο ψυχολογικό θρίλερ Weapons του Zach Cregger, προσφέρει τεράστιο ειδικό βάρος. Η αποδεδειγμένη της ικανότητα να υποδύεται πολύπλοκους και συχνά απρόβλεπτους χαρακτήρες αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναλάβει έναν ρόλο καίριας σημασίας, ενδεχομένως αντίστοιχο του εμβληματικού Assistant Director Skinner, λειτουργώντας ως αυστηρή προϊσταμένη ή κρυφή σύμμαχος της νέας ομάδας των μυστικών υπηρεσιών.

Στον αντίποδα, ο Steve Buscemi, γνωστός για την ιδιάζουσα φυσιογνωμία του και τις ερμηνείες του τόσο στον ανεξάρτητο κινηματογράφο όσο και στην τηλεόραση, φαντάζει η ιδανική επιλογή για να ενσαρκώσει έναν σκοτεινό, εκκεντρικό χαρακτήρα ή έναν «monster-of-the-week» ανταγωνιστή. Η λίστα συμπληρώνεται ιδανικά με τον πάντα αξιόπιστο Ben Foster, τη Devery Jacobs που διέπρεψε στο Reservation Dogs, τον βετεράνο καρατερίστα Lochlyn Munro, καθώς και την Tantoo Cardinal, δημιουργώντας ένα εξαιρετικά ποικιλόμορφο και ταλαντούχο σύνολο ηθοποιών. Οι ακριβείς ρόλοι τους παραμένουν επίτηδες αδιευκρίνιστοι, προστατεύοντας το μυστήριο γύρω από τον τρόπο με τον οποίο θα διαρθρωθούν τα επεισόδια της πρώτης σεζόν.

Αν και το δημιουργικό τιμόνι βρίσκεται ξεκάθαρα στα χέρια του Coogler και της showrunner Jennifer Yale, ο Chris Carter, ο άνθρωπος που οραματίστηκε και έδωσε πνοή στο αρχικό The X-Files, συμμετέχει ενεργά στο project ως εκτελεστικός παραγωγός. Η μη συγγραφική του ιδιότητα διασφαλίζει ότι το νέο εγχείρημα θα σεβαστεί απόλυτα τη βαριά μυθολογία του franchise, επιτρέποντας ταυτόχρονα στην καινούργια ομάδα να εφαρμόσει σύγχρονες αφηγηματικές τεχνικές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η στάση της Gillian Anderson. Η θρυλική Dana Scully σχολίασε με άκρως θετικό τρόπο την προσπάθεια, χαρακτηρίζοντας το σενάριο του πιλότου εξαιρετικό. Αφού επιβεβαίωσε ότι είχε εκτενείς επαφές με τον Coogler, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Θα έλεγα, να έχετε ανοιχτό μυαλό και να του δώσετε μια ευκαιρία, γιατί θα είναι τρομερά καλό». Η αδιαμφισβήτητη στήριξη της Anderson λειτουργεί ως ένα εξαιρετικά σημαντικό εχέγγυο ποιότητας για τους παλαιότερους οπαδούς.

Η ανάληψη της παραγωγής από το αμερικανικό δίκτυο Hulu δημιουργεί συγκεκριμένα δεδομένα διανομής για τους τηλεθεατές στην Ελλάδα. Καθώς το Hulu δεν διαθέτει αυτόνομη παρουσία στη χώρα μας, η συντριπτική πλειονότητα των πρωτότυπων παραγωγών της υπηρεσίας προστίθεται απευθείας στον κατάλογο του Disney+.

Βάσει αυτής της στρατηγικής, το ελληνικό κοινό κατά πάσα πιθανότητα δεν θα χρειαστεί να αναζητήσει κάποια νέα συνδρομητική λύση για να παρακολουθήσει τα νέα επεισόδια. Επιπλέον, η ένταξη της σειράς στο οικοσύστημα της Disney εξασφαλίζει συνήθως την ταυτόχρονη διάθεση των επεισοδίων με ελληνικούς υπότιτλους. Οι ενδιαφερόμενοι εντός συνόρων αναμένουν πλέον την επίσημη ανακοίνωση της εγχώριας πλατφόρμας για το ακριβές χρονοδιάγραμμα κυκλοφορίας σε σχέση με την πρεμιέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

