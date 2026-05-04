The Crown: Εγκρίθηκε νέα σειρά prequel για τη βρετανική βασιλική οικογένεια

Η Netflix επιβεβαιώνει την πρόθεση της να διατηρήσει τα ισχυρότερα πνευματικά της δικαιώματα (IPs) ενεργά. Σύμφωνα με αναφορές, η πλατφόρμα έδωσε το πράσινο φως για την παραγωγή μιας νέας σειράς prequel του The Crown και μάλιστα με προϋπολογισμό που αγγίζει τα 500 εκατομμύρια λίρες.

Η παραγωγή της Left Bank Pictures, υπό την καθοδήγηση του δημιουργού Peter Morgan, θα καλύψει τα γεγονότα της βρετανικής βασιλικής οικογένειας από τον θάνατο της Βασίλισσας Βικτώριας το 1901 έως το 1947, ακριβώς πριν τον γάμο της Πριγκίπισσας Ελισάβετ.

Η original σειρά κέρδισε δεκάδες βραβεία, συμπεριλαμβανομένων των SAG Awards και των Χρυσών Σφαιρών, ενώ διατηρήθηκε σταθερά στα κορυφαία charts θέασης παγκοσμίως, φέρνοντας τεράστιο κύρος στην πλατφόρμα. Η απόφαση να επενδυθεί ένα τόσο υψηλό κεφάλαιο προέρχεται από την ανάγκη δημιουργίας περιεχομένου με ασυναγώνιστη ποιότητα παραγωγής.

Η χρονική τοποθέτηση του prequel μεταξύ 1901 και 1947 προσφέρει ένα εξαιρετικό πλεονέκτημα στους σεναριογράφους: την πολύτιμη απόσταση από τη σύγχρονη πραγματικότητα. Οι δύο τελευταίες σεζόν της αρχικής σειράς δέχθηκαν έντονη κριτική για την απεικόνιση των γεγονότων γύρω από την Πριγκίπισσα Νταϊάνα και τον τότε Πρίγκιπα Κάρολο. Τα πρόσφατα γεγονότα είναι έντονα χαραγμένα στη μνήμη του κοινού, γεγονός που καθιστά τη δραματοποίηση εξαιρετικά περίπλοκη, ενώ προκαλεί συχνά τις άμεσες αντιδράσεις του Παλατιού και των βρετανικών μέσων ενημέρωσης.

Αντιθέτως, τα πρώτα πενήντα χρόνια του 20ού αιώνα παρέχουν άφθονο, «ασφαλές» υλικό για δραματική ανάπτυξη. Η πλοκή θα παρακολουθήσει τις βασιλείες τεσσάρων διαφορετικών μοναρχών. Το κοινό θα παρακολουθήσει τη μετάβαση από τη Βικτωριανή εποχή στον Εδουάρδο Ζ', τις παγκόσμιες κρίσεις υπό τον Γεώργιο Ε' (συμπεριλαμβανομένου του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου), την αμφιλεγόμενη κρίση παραίτησης του Εδουάρδου Η' για την Wallis Simpson και, τελικά, την καθοδήγηση του έθνους στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο από τον Γεώργιο ΣΤ'.

Ο Peter Morgan, ο απόλυτος εγκέφαλος πίσω από το The Crown, είχε ξεκαθαρίσει την απροθυμία του να προσεγγίσει περισσότερο το σήμερα. Έκρινε πως η δραματοποίηση γεγονότων, όπως ο θάνατος της Βασίλισσας Ελισάβετ Β' και η στέψη του Βασιλιά Καρόλου Γ', είναι πολύ νωπή. Παράλληλα, είχε διευκρινίσει από νωρίς ότι δεν επιθυμούσε να εγκαταλείψει την εξερεύνηση της μοναρχίας.

«Μπορεί να βρω κάποιο τρόπο να το προσεγγίσω από διαφορετική γωνία», είχε αναφέρει σε παλαιότερες συνεντεύξεις του. Πρόσθεσε πως η αναδρομή στο παρελθόν προσφέρει τη «θαυμάσια ευκαιρία για μεταφορά», επιτρέποντας στους δημιουργούς να διηγηθούν μια ιστορία από τα παλιά που αντανακλά συνθήκες του παρόντος, μέσα από ένα ιστορικό πρίσμα.

Η επιλογή του καστ για το prequel αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα κρισιμότερα στοιχήματα για τη Left Bank Pictures. Η αρχική σειρά βασίστηκε σχεδόν εξολοκλήρου στις καθηλωτικές ερμηνείες ηθοποιών όπως η Claire Foy, ο Matt Smith και αργότερα η Olivia Colman. Η ανασύσταση της βρετανικής αυλής κατά το πρώτο μισό του 20ού αιώνα απαιτεί αντίστοιχα ισχυρές παρουσίες που να μπορούν να αποδώσουν την αυστηρότητα της εθιμοτυπίας αλλά και τον προσωπικό πόνο πίσω από τις κλειστές πόρτες των ανακτόρων.

Παράλληλα, η οπτική απόδοση των δεκαετιών 1900-1940 αποτελεί τεράστια πρόκληση. Η απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια, από την υφή των υφασμάτων στα βαριά βικτωριανά κοστούμια μέχρι τον φυσικό φωτισμό των σκοτεινών διαδρόμων στα ανάκτορα του Buckingham, υπήρξε το σήμα κατατεθέν του The Crown. Η αίσθηση του φυσικού βάρους που μεταδίδεται μέσα από την οθόνη, οι λεπτομέρειες του μακιγιάζ στα κοντινά πλάνα και οι εξωτερικές λήψεις των ιστορικών τοποθεσιών θα δοκιμαστούν στο μέγιστο βαθμό, καθώς το σύγχρονο κοινό έχει εξοικειωθεί με εξαιρετικά υψηλά πρότυπα παραγωγής.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ούτε ο επίσημος τίτλος, ούτε το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη των γυρισμάτων και την πρεμιέρα στο Netflix.

