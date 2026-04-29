Επίσημο: Η 4η σεζόν του Ted Lasso ξεκινά στις 5 Αυγούστου

Η αναμονή εκατομμυρίων συνδρομητών του Apple TV λαμβάνει τέλος, καθώς επιβεβαιώθηκε επίσημα η ημερομηνία πρεμιέρας για την τέταρτη σεζόν του Ted Lasso. Η βραβευμένη με Emmy σειρά, η οποία έχει αποτελέσει τον ισχυρότερο «κράχτη» για την πλατφόρμα streaming της εταιρείας, επιστρέφει στις 5 Αυγούστου 2026.

Ο Jason Sudeikis αναλαμβάνει εκ νέου τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Ted Lasso και τα καθήκοντα του εκτελεστικού παραγωγού. Η πλοκή αναμένεται να εξερευνήσει τη δυναμική της ομάδας μετά τα γεγονότα του φινάλε της τρίτης σεζόν, εστιάζοντας παράλληλα στην εξέλιξη δευτερευόντων χαρακτήρων που αγαπήθηκαν από το κοινό.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Apple στην επίσημη ανακοίνωση, ο Ted επιστρέφει στη Richmond FC για τη μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας του: να προπονήσει τη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου που αγωνίζεται στη 2η κατηγορία.

Η απόφαση της Apple να προχωρήσει στην παραγωγή τέταρτης σεζόν, παρά τις αρχικές δηλώσεις των δημιουργών για κλείσιμο της ιστορίας στον τρίτο κύκλο, υποδεικνύει την ανάγκη της πλατφόρμας για ισχυρά, εδραιωμένα franchises. Αντίθετα με ανταγωνιστές που επενδύουν στον τεράστιο όγκο περιεχομένου, το Apple TV επιμένει στο μοντέλο ποιότητα αντί ποσότητας.

Το Ted Lasso παραμένει το πιο επιτυχημένο εμπορικά προϊόν της υπηρεσίας. Τα δεδομένα τηλεθέασης των προηγούμενων ετών απέδειξαν ότι η πρεμιέρα νέων κύκλων της συγκεκριμένης σειράς οδηγεί σε κατακόρυφη αύξηση των νέων εγγραφών, αλλά και στη διατήρηση των υπαρχόντων πελατών.