Spider-Noir: Κυκλοφόρησε το επίσημο trailer της νέας σειράς με τον Nicolas Cage

Η κυκλοφορία του πρώτου επίσημου trailer για τη σειρά Spider-Noir επιβεβαιώνει τη μεταστροφή της Sony Pictures Television και της Amazon MGM Studios προς ένα πιο ώριμο, στοχευμένο κοινό. Ο Nicolas Cage επιστρέφει στον χαρακτήρα που αγαπήθηκε μέσα από την animated ταινία Spider-Man: Into the Spider-Verse, αυτή τη φορά όμως σε live-action περιβάλλον και με σαφώς πιο βαριά ατμόσφαιρα.

Ο πρωταγωνιστής δεν είναι ο κλασικός Peter Parker που γνωρίζουμε από το Κινηματογραφικό Σύμπαν της Marvel (MCU), αλλά ο Ben Reilly. Βρισκόμαστε στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1930, εν μέσω της Μεγάλης Ύφεσης. Ο Reilly περιγράφεται από τους δημιουργούς ως ένας μεγαλύτερος σε ηλικία, κυνικός ιδιωτικός ντετέκτιβ που έχει εγκαταλείψει τον ηρωισμό έπειτα από μια προσωπική τραγωδία —την απώλεια ενός προσώπου ονόματι Ruby. Ο ίδιος ο Cage έχει δηλώσει πως η προσέγγισή του στον ρόλο βασίζεται κατά 70% στον Humphrey Bogart και κατά 30% στον Bugs Bunny, δημιουργώντας το προφίλ μιας «αράχνης που προσπαθεί να κάνει cosplay τον άνθρωπο». Το trailer εστιάζει στην εσωτερική του πάλη, με τον χαρακτήρα να δηλώνει ξεκάθαρα: «Δεν ήμουν ποτέ ήρωας. Το έκανα μόνο για την αδρεναλίνη».

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα τεχνικά και σκηνοθετικά στοιχεία είναι η διπλή κυκλοφορία του οπτικού υλικού. Το Prime Video διέθεσε δύο ξεχωριστά trailers: το "Authentic Black and White", το οποίο τιμά τις ρίζες των νουάρ κόμικς με έντονες σκιές και υψηλή αντίθεση, και το "True-Hue Full Colour".

Αυτή η στρατηγική επιλογή δείχνει την προσπάθεια της πλατφόρμας να ισορροπήσει μεταξύ του καλλιτεχνικού οράματος των δημιουργών, που επιθυμούν ένα καθαρόαιμο φιλμ νουάρ, και των απαιτήσεων του ευρύτερου κοινού που ενδέχεται να αποθαρρυνθεί από μια αποκλειστικά ασπρόμαυρη τηλεοπτική εμπειρία 8 ωρών. Η έγχρωμη έκδοση, αν και διατηρεί τους μουντούς και καταθλιπτικούς τόνους του 1930, επιτρέπει να αναδειχθούν λεπτομέρειες στα κοστούμια και τα σκηνικά. Μένει να διευκρινιστεί αν η Amazon θα δώσει τη δυνατότητα επιλογής χρωματικού προφίλ απευθείας από τον player του Prime Video κατά την αναπαραγωγή των επεισοδίων.

Το σύμπαν του Spider-Noir δεν θα ήταν ολοκληρωμένο χωρίς τη χαρακτηριστική λίστα των εχθρών, οι οποίοι εδώ αποκτούν μια ρεαλιστική, μαφιόζικη και ενίοτε τρομακτική υπόσταση. Το trailer προσφέρει τις πρώτες ματιές στον Brendan Gleeson, ο οποίος υποδύεται τον Silvermane, έναν αδίστακτο αρχιμαφιόζο που ελέγχει το οργανωμένο έγκλημα της πόλης εδώ και τρεις δεκαετίες.

Παράλληλα, βλέπουμε τον Jack Huston στον ρόλο του Sandman. Ωστόσο, η σειρά φαίνεται να τον προσεγγίζει ως έναν τραγικό αντιήρωα του οποίου οι υπερφυσικές ικανότητες κυριολεκτικά τον διαλύουν εσωτερικά. Τη λίστα συμπληρώνει ο Abraham Popoola ως Tombstone και ο Andrew Lewis Caldwell ως Megawatt, φέρνοντας πιο ξεκάθαρα υπερηρωικά (και υπερφυσικά) στοιχεία στους δρόμους της Νέας Υόρκης. Το οπτικό υλικό υπονοεί μέχρι και στοιχεία body horror, με αναφορές σε μια τερατώδη «αραχνο-μορφή» που ίσως ταλαιπωρεί τον ίδιο τον πρωταγωνιστή.

Η ποιότητα της παραγωγής διασφαλίζεται από τα ονόματα των Phil Lord και Christopher Miller, οι οποίοι εκτελούν χρέη παραγωγών και φέρνουν μαζί τους την τεχνογνωσία από την τεράστια επιτυχία των animated ταινιών Spider-Verse. Τα καθήκοντα των showrunners έχουν αναλάβει οι Oren Uziel και Steve Lightfoot. Ο τελευταίος είναι ιδιαίτερα γνωστός στο κοινό για τη δουλειά του στη σειρά The Punisher του Netflix, γεγονός που εξηγεί τον απόλυτα ρεαλιστικό, βίαιο και προσγειωμένο τόνο που διαπνέει τα πρώτα πλάνα του Spider-Noir.

Η σειρά αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης συμφωνίας μεταξύ Sony και Amazon, η οποία αποσκοπεί στη δημιουργία ενός αυτόνομου τηλεοπτικού σύμπαντος με χαρακτήρες της Marvel. Σε αντίθεση με τις πιο φωτεινές παραγωγές της Disney, το Spider-Noir δείχνει να ακολουθεί τον δρόμο που χάραξαν σειρές όπως το The Boys, απευθυνόμενο ξεκάθαρα σε ενήλικο κοινό.

Το Spider-Noir κάνει επίσημη πρεμιέρα παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, στις 27 Μαΐου 2026 μέσα από την πλατφόρμα του Amazon Prime Video.