Lucky: Πρώτο trailer για τη νέα crime thriller σειρά του Apple TV με την Anya Taylor-Joy

Η υπηρεσία Apple TV έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο trailer για τη νέα του μίνι σειρά με τίτλο Lucky, επιβεβαιώνοντας πως η στρατηγική της επένδυσης σε υψηλού προφίλ δημιουργούς παραμένει το ισχυρότερο ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα. Το συγκεκριμένο project αποτελεί κομβικό σημείο για την πλατφόρμα, καθώς φέρνει την Anya Taylor-Joy σε έναν διπλό ρόλο κλειδί: αυτόν της κεντρικής πρωταγωνίστριας και εκείνον της εκτελεστικής παραγωγού (executive producer).

Σε αντίθεση με τα πιο αργόσυρτα, υπαρξιακά δράματα που μας έχει συνηθίσει κατά καιρούς η πλατφόρμα, το Lucky φέρνει έναν σαφώς πιο επιθετικό ρυθμό. Η ιστορία περιστρέφεται γύρω από τη Luciana "Lucky" Armstrong (Anya Taylor-Joy), μια εξαιρετικά ικανή απατεώνα η οποία βλέπει το προσεκτικά δομημένο σχέδιό της να καταρρέει. Η πλοκή πυροδοτείται όταν μια εξαιρετικά επικίνδυνη ληστεία πολλών εκατομμυρίων δολαρίων πηγαίνει εντελώς στραβά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του επίσημου δελτίου τύπου, η πρωταγωνίστρια βρίσκεται αυτομάτως στο στόχαστρο δύο εντελώς διαφορετικών, αλλά εξίσου απειλητικών, δυνάμεων: του FBI και μιας αδίστακτης αρχηγού του οργανωμένου εγκλήματος. Ο αγώνας για την επιβίωσή της περιπλέκεται από μια σειρά κρίσιμων οικογενειακών δεσμών. Η Lucky δεν βρέθηκε τυχαία στον κόσμο της παρανομίας. Ο πατέρας της, τον οποίο συναντάμε στη σειρά, ήταν αυτός που την εκπαίδευσε στις απάτες, προετοιμάζοντάς την για μια ζωή έξω από τα όρια του νόμου. Επιπλέον, ο σύζυγός της αγνοείται, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για το ποιος τελικά έχει στα χέρια του τα κλεμμένα χρήματα. Η σειρά χτίζει την ένταση ακριβώς πάνω σε αυτή την προσπάθεια της πρωταγωνίστριας να παλέψει για τη ζωή της και να βρει μια διέξοδο από τον στενό κλοιό που δημιουργείται γύρω της.

Στο πλευρό της Taylor-Joy συναντάμε την βετεράνο Annette Bening στον ρόλο της μαφιόζας, τον Timothy Olyphant στον ρόλο του πατέρα της Lucky και την Aunjanue Ellis-Taylor η οποία υποδύεται την πράκτορα που ηγείται των ερευνών. Στη σειρά πρωταγωνιστεί επίσης ο Drew Starkey, ενώ συμπληρωματικούς αλλά κρίσιμους ρόλους έχουν αναλάβει οι βετεράνοι ηθοποιοί Clifton Collins Jr. και William Fichtner.

Το σενάριο αποτελεί τηλεοπτική μεταφορά του ομώνυμου best-seller της Marissa Stapley, το οποίο είχε αναγνωριστεί ήδη από την ένταξή του στο διάσημο Reese’s Book Club. Την τηλεοπτική προσαρμογή έχει αναλάβει ο Jonathan Tropper, δημιουργός που φημίζεται για τη συγγραφή σκληρών σκηνών δράσης (Banshee), ο οποίος εκτελεί και χρέη co-showrunner μαζί με την Cassie Pappas. Την παραγωγή συντονίζουν τα Apple Studios σε συνεργασία με τη Hello Sunshine της Reese Witherspoon, ενώ η Anya Taylor-Joy αξιοποιεί τη δική της εταιρεία παραγωγής, LadyKiller. Τη σκηνοθεσία του πρώτου επεισοδίου υπογράφει ο Jonathan van Tulleken.

Η παγκόσμια πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί επισήμως για την Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2026. Η Apple διατηρεί το καθιερωμένο της μοντέλο διανομής: την πρώτη ημέρα προβολής θα γίνουν διαθέσιμα τα δύο πρώτα επεισόδια της σειράς, ενώ τα υπόλοιπα θα κυκλοφορούν αποκλειστικά κάθε Τετάρτη.