The Ninth Jedi: Το αγαπημένο anime μικρού μήκους του Star Wars γίνεται αυτόνομη σειρά

Το σύμπαν του Star Wars επεκτείνεται περαιτέρω μέσω του ιαπωνικού animation, καθιερώνοντας μια νέα στρατηγική αφήγησης για τη Lucasfilm. Το αρχικό πείραμα του Star Wars: Visions που ξεκίνησε το 2021 φαίνεται πως απέδωσε καρπούς, οδηγώντας στη δημιουργία της νέας ετικέτας Star Wars: Visions Presents. Η πρώτη παραγωγή που εγκαινιάζει αυτή την πρωτοβουλία είναι το The Ninth Jedi, μια ιστορία που αρχικά γνωρίσαμε ως ταινία μικρού μήκους και πλέον μετατρέπεται σε πλήρη τηλεοπτική σειρά περιορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας οκτώ ημίωρων επεισοδίων.

Η αποκάλυψη του επίσημου trailer πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του Anime Expo 2026 στο Λος Άντζελες, μπροστά σε χιλιάδες θεατές. Η Lucasfilm, σε συνεργασία με την Production I.G, έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα πλάνα της σειράς, επιβεβαιώνοντας πως η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 5 Αυγούστου 2026. Το συγκεκριμένο project αποτελεί κομβικό σημείο για την εταιρεία παραγωγής, καθώς αποδεικνύει την πρόθεση της να επενδύσει σε εναλλακτικές αφηγήσεις που ξεφεύγουν από τον αυστηρό κορμό του επίσημου canon, προσφέροντας στους δημιουργούς πλήρη καλλιτεχνική ελευθερία.

Η νέα σειρά Star Wars: Visions Presents - The Ninth Jedi είναι μια απευθείας συνέχεια του αρχικού anime μικρού μήκους, επεκτείνοντας τον μύθο της Lah Kara. Ακριβώς μετά τα γεγονότα των μικρού μήκους ταινιών The Ninth Jedi και The Ninth Jedi: Child of Hope, η ιστορία ακολουθεί τη Lah Kara, η οποία συνεχίζει την εκπαίδευση της στις τέχνες των Jedi υπό την καθοδήγηση του Margrave Juro.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η πρωταγωνίστρια και η μικρή ομάδα των μαθητευόμενων Jedi ξεκινούν ένα επικίνδυνο ταξίδι αυτογνωσίας με απώτερο σκοπό να σώσουν τον πατέρα της Kara, ο οποίος παραμένει αιχμάλωτος από την πρώτη ταινία. Τα 8 επεισόδια της σειράς θα εμβαθύνουν στην ιδιαίτερη τεχνολογία των lightsabers που είδαμε στο πρώτο short, όπου το χρώμα της λεπίδας μεταβάλλεται ανάλογα με τη σύνδεση του χρήστη με τη Δύναμη, ένα στοιχείο που προσέθεσε φρεσκάδα στη στατική οπτική ταυτότητα των γνωστών φωτόσπαθων.

Η ανάθεση του project στην Production I.G δεν αποτελεί έκπληξη, αλλά μάλλον μια εγγύηση ποιότητας. Το ιαπωνικό στούντιο, υπεύθυνο για αριστουργήματα όπως το Ghost in the Shell και το Psycho-Pass, φέρνει το βαρύ πυροβολικό του για την ανάπτυξη της σειράς. Ο Kenji Kamiyama, βετεράνος του χώρου (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim), επιστρέφει στον ρόλο του επιβλέποντα σκηνοθέτη (Supervising Director) και υπεύθυνου σεναρίου.

Παράλληλα, τη σκηνοθεσία των επεισοδίων έχει αναλάβει ο Shunsuke Tada, γνωστός από τη δουλειά του στο Kuroko's Basketball και το Legend of the Galactic Heroes: Die Neue These. Η συνέργεια των δύο δημιουργών στοχεύει στο να παντρέψει τη γρήγορη, τεχνικά άρτια δράση του σύγχρονου anime με την κλασική αφηγηματική δομή των ιστοριών του Star Wars. Το trailer επιβεβαιώνει πως η αισθητική παραμένει σκοτεινή και ώριμη, προσεγγίζοντας θεματικές όπως το καθήκον, η απώλεια και η αναζήτηση ταυτότητας, μακριά από τις πιο ανάλαφρες προσεγγίσεις άλλων animation του franchise.