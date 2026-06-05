Devil May Cry: Ανακοινώθηκε το φινάλε της σειράς με την 3η σεζόν στο Netflix

Ο κύκλος αίματος, δαιμόνων και έντονης δράσης κλείνει οριστικά για τον Dante. Το Netflix ανακοίνωσε επισήμως πως η εξαιρετικά δημοφιλής animated σειρά Devil May Cry ανανεώνεται για τρίτη και τελευταία σεζόν. Η παραγωγή, η οποία κατάφερε να μεταφέρει με επιτυχία το σκοτεινό και στιλιζαρισμένο σύμπαν της Capcom στις οθόνες μας, ετοιμάζεται για το μεγάλο της φινάλε, ολοκληρώνοντας ένα φιλόδοξο αφηγηματικό τόξο.

Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από εκτενείς δηλώσεις του showrunner της σειράς, Adi Shankar, ο οποίος ξεκαθάρισε την αρχιτεκτονική της ιστορίας, εξηγώντας πώς η δομή των σεζόν είχε προαποφασιστεί από την πρώτη ημέρα της ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τον Shankar, το όραμα για την τηλεοπτική μεταφορά του Devil May Cry δεν ήταν απλώς η δημιουργία μιας σειράς δράσης, αλλά η σύνθεση μιας ολοκληρωμένης τριλογίας με συγκεκριμένο θεματικό πυρήνα. Η επιλογή των τίτλων για τα επεισόδια αποτελούσε εξ αρχής ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τους προσεκτικούς θεατές.

«Για όσους από εσάς παρακολουθούσατε τα ονόματα των επεισοδίων, σας έδειχνα τη δομή καθ' όλη τη διάρκεια. Αυτή ήταν πάντα η Θεία Κωμωδία του Δάντη, αλλά με όπλα και ένα κόκκινο παλτό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Shankar. «Η πρώτη σεζόν ήταν το 'Inferno' (Κόλαση). Η δεύτερη σεζόν ήταν το 'Purgatorio' (Καθαρτήριο). Η τρίτη σεζόν θα είναι το 'Paradiso' (Παράδεισος). Αυτές οι τρεις σεζόν συνθέτουν το 'The Force Edge Saga', το οποίο από την πρώτη στιγμή σχεδιάστηκε ως μια κινηματογραφική τριλογία, μεταμφιεσμένη σε τηλεοπτική σειρά».

Αυτή η δομημένη προσέγγιση εξηγεί τον ρυθμό της αφήγησης και την εξέλιξη των χαρακτήρων, αποδεικνύοντας ότι το Netflix και η ομάδα παραγωγής επένδυσαν σε ένα ξεκάθαρο, μακροπρόθεσμο πλάνο, αποφεύγοντας τον συχνό σκόπελο της άσκοπης επιμήκυνσης των σειρών.

Το τεχνικό σκέλος της παραγωγής παραμένει σταθερό και υψηλού επιπέδου. Το Studio Mir, το οποίο φέρει βαρύ βιογραφικό στον χώρο του animation με δουλειές όπως το The Legend of Korra και το πρόσφατο X-Men '97, επιστρέφει για να αναλάβει το animation της τελικής σεζόν.

Το βασικό cast των ηθοποιών, που έδωσε φωνή και υπόσταση στους χαρακτήρες, διατηρείται ακέραιο. Ο Johnny Yong Bosch, γνωστός από το Bleach: Thousand-Year Blood War, επιστρέφει ως Dante. Δίπλα του θα βρεθεί ο Robbie Daymond στον ρόλο του Vergil, επιβεβαιώνοντας τη σύγκρουση των δύο αδερφών, ενώ η Scout Taylor-Compton επανέρχεται στον ρόλο της Lady.

Η animated σειρά του Devil May Cry δεν αποτελεί απλώς ένα πείραμα προσαρμογής, αλλά ένα case study για το πώς το τηλεοπτικό περιεχόμενο αλληλεπιδρά με τη βιομηχανία του gaming. Βασισμένη στο σύμπαν που δημιούργησε ο Hideki Kamiya, η πλοκή ακολουθεί τον Dante στην προσπάθειά του να σταματήσει το άνοιγμα μιας πύλης μεταξύ του κόσμου των ανθρώπων και του βασιλείου των δαιμόνων.

Από άποψη τηλεθέασης, τα νούμερα επιβεβαιώνουν την απήχηση του project. Η πρώτη σεζόν συγκέντρωσε εντυπωσιακά 21.7 εκατομμύρια προβολές μέσα στο 2025. Παράλληλα, η δεύτερη σεζόν, η οποία έκανε πρεμιέρα μόλις τον Μάιο, έχει ήδη ξεπεράσει τα 6.4 εκατομμύρια προβολές.

Το σημαντικότερο στοιχείο, ωστόσο, είναι η άμεση επίδραση της τηλεοπτικής παραγωγής στις πωλήσεις του video game. Η Capcom έχει πιστώσει επισήμως την επιτυχία της animated σειράς ως έναν από τους βασικούς παράγοντες που οδήγησαν το Devil May Cry 5 να σπάσει το φράγμα των 10 εκατομμυρίων πωλήσεων παγκοσμίως.