Onimusha: Way of the Sword - Ημερομηνία κυκλοφορίας και διαθέσιμο ήδη το demo

Η Capcom προχώρησε σε μια σημαντική αποκάλυψη κατά τη διάρκεια του πρόσφατου State of Play της Sony, ανακοινώνοντας την ακριβή ημερομηνία κυκλοφορίας του Onimusha: Way of the Sword. Ο νέος τίτλος φέρνει ξανά στο προσκήνιο το ιστορικό franchise, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του σύγχρονου hardware για να προσφέρει αναβαθμισμένη εμπειρία μάχης με σπαθιά.

Το νέο trailer εστιάζει στο Mount Oe, μια εντελώς νέα τοποθεσία στα περίχωρα του Κιότο, η οποία έχει καταληφθεί από τις δυνάμεις των δαιμόνων Genma. Στο κέντρο αυτής της περιοχής βρίσκεται το οχυρό ενός κολοσσιαίου δαίμονα που υποστηρίζει ότι είναι ο θρυλικός Shuten Doji.

Ο παίκτης αναλαμβάνει τον έλεγχο του εμβληματικού ξιφομάχου Miyamoto Musashi. Ο πρωταγωνιστής καλείται να διασχίσει τις εχθρικές γραμμές και την καλά οργανωμένη φρουρά των Genma. Για να το πετύχει αυτό, δεν βασίζεται αποκλειστικά στις εξαιρετικές ικανότητές του με το σπαθί. Το gameplay ενσωματώνει υπερφυσικούς μηχανισμούς, επιτρέποντας στον Musashi να χρησιμοποιεί αυξημένη ταχύτητα και δύναμη προκειμένου να διαπεράσει τις άμυνες του οχυρού. Η κορύφωση αυτών των δυνάμεων αποκαλύπτεται όταν ο Musashi συγκεντρώνει όλη του την ενέργεια για να μεταμορφωθεί και να αφυπνιστεί πλήρως ως Oni Warrior, αποκτώντας καταστροφικές ικανότητες ενάντια στους ισχυρότερους εχθρούς.

Η εμπορική διάθεση του παιχνιδιού καλύπτει όλες τις προτιμήσεις του κοινού, καθώς οι προπαραγγελίες έχουν ήδη ξεκινήσει. Κάθε προπαραγγελία, ανεξαρτήτως έκδοσης, επιβραβεύεται με δύο ψηφιακά αντικείμενα: το "Sealed Curse" (skin για το σπαθί) και το φυλαχτό "Lion Dog".

Οι διαθέσιμες εκδόσεις χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

Standard Edition: Περιλαμβάνει το βασικό παιχνίδι. Θα κυκλοφορήσει τόσο σε φυσική μορφή (δίσκος) στα καταστήματα λιανικής, όσο και ψηφιακά.

Περιλαμβάνει το βασικό παιχνίδι. Θα κυκλοφορήσει τόσο σε φυσική μορφή (δίσκος) στα καταστήματα λιανικής, όσο και ψηφιακά. Deluxe Edition: Αποκλειστικά ψηφιακή έκδοση. Προσθέτει στο βασικό παιχνίδι αποκλειστικά διακοσμητικά αντικείμενα (cosmetics) και επιπλέον φυλαχτά (charms) για τον Musashi, διευρύνοντας τις επιλογές εξατομίκευσης.

Αποκλειστικά ψηφιακή έκδοση. Προσθέτει στο βασικό παιχνίδι αποκλειστικά διακοσμητικά αντικείμενα (cosmetics) και επιπλέον φυλαχτά (charms) για τον Musashi, διευρύνοντας τις επιλογές εξατομίκευσης. Premium Deluxe Edition: Η πλουσιότερη ψηφιακή επιλογή. Εκτός από το περιεχόμενο της Deluxe, ενσωματώνει περαιτέρω cosmetics για τον πρωταγωνιστή, ειδικές στολές για τους συμμάχους του στο παιχνίδι, καθώς και το επίσημο soundtrack σε ψηφιακή μορφή.

Το Onimusha: Way of the Sword κυκλοφορεί στις 25 Σεπτεμβρίου 2026 για PS5, Xbox Series X|S και PC (μέσω Steam, Epic Games Store και Windows), ενώ διατίθεται ήδη ένα δωρεάν demo που ξεκλειδώνει το φυλαχτό "Kubi Akari" για την τελική έκδοση.