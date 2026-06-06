Resident Evil Veronica: Ανακοινώθηκε επίσημα το νέο remake της Capcom

Το Resident Evil Veronica ανακοινώθηκε επισήμως στο Summer Game Fest 2026 και προγραμματίζεται να κυκλοφορήσει την αγορά μέσα στο 2027. Η Capcom προχώρησε σε ριζικό τεχνικό και ονομαστικό επανασχεδιασμό, αφαιρώντας το πρόθεμα "Code" από τον τίτλο και αντικαθιστώντας τα παραδοσιακά tank controls με σύγχρονη οπτική πρώτου προσώπου (first-person), δανειζόμενη άμεσα μηχανισμούς από το πρόσφατο Resident Evil Requiem.

Η αποκάλυψη του τίτλου επιβεβαίωσε τις φήμες που διέρρεαν τους τελευταίους μήνες από dataminers του franchise. Το πρώτο trailer εστιάζει στην Claire Redfield, η οποία εισέρχεται σε ένα εγκαταλελειμμένο παρισινό διαμέρισμα. Η προοπτική του παίκτη αποδίδεται αυστηρά σε πρώτο πρόσωπο, μια σχεδιαστική επιλογή που παραπέμπει απόλυτα στον χειρισμό της Grace Ashcroft στο Resident Evil Requiem.

Κατά τη διάρκεια του βίντεο, μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία φρόντιζε τον αδελφό της Claire, κάνει την εμφάνισή της. Οι δημιουργοί ενσωμάτωσαν το χαρακτηριστικό αυτοαναφορικό χιούμορ του στούντιο, με τη γυναίκα να κάνει ένα αστείο για «βράχους» (αποτελώντας ευθεία αναφορά στο δημοφιλές meme του Chris Redfield από το Resident Evil 5). Η σκηνή κορυφώνεται απότομα όταν η ηλικιωμένη εξαφανίζεται και ένας άγνωστος παράγοντας απάγει την Claire, θέτοντας τον κεντρικό άξονα της πλοκής και της επιβίωσης στις εγκαταστάσεις της Umbrella.

Το αρχικό Code: Veronica κατέχει νευραλγική θέση στην ιστορία του gaming. Κυκλοφόρησε το 2000 αποκλειστικά για το Sega Dreamcast, προσφέροντας για πρώτη φορά πλήρως τρισδιάστατα (3D) περιβάλλοντα, αφήνοντας πίσω τα pre-rendered γραφικά του PlayStation.

Το 2001, η εταιρεία διέθεσε την έκδοση Code: Veronica X για το PlayStation 2, ενσωματώνοντας επιπλέον κινηματογραφικές σκηνές που εμβάθυναν την πλοκή. Παρά τη μεταφορά του τίτλου σε υψηλότερες αναλύσεις μέσω του HD remaster το 2011 για τα Xbox 360 και PlayStation 3, το παιχνίδι διατήρησε τα στατικά πλάνα κάμερας και τον περιοριστικό χειρισμό. Μέχρι σήμερα, η πρόσβαση στον τίτλο ήταν εφικτή αποκλειστικά μέσω του συστήματος backward compatibility στις κονσόλες της Sony και της Microsoft. Το remake του 2027 υπόσχεται να εκσυγχρονίσει ριζικά την εμπειρία, προσαρμόζοντας το level design στις απαιτήσεις της νέας κάμερας.

Η απουσία στατικής κάμερας σημαίνει ότι η δομή των επιπέδων (level design) στη νήσο Rockfort και αργότερα στην Ανταρκτική ανακατασκευάζεται από το μηδέν. Η προσέγγιση σε πρώτο πρόσωπο επιβάλλει διαφορετική κατανομή των εχθρών, νέο ρυθμό στη διαχείριση πόρων και κυρίως, αλλαγή στον τρόπο επίλυσης των γρίφων. Ενώ τα tank controls περιόριζαν τεχνητά την ορατότητα δημιουργώντας άγχος, το first-person βασίζεται στον περιορισμό του οπτικού πεδίου και στην επιθετικότητα της νέας τεχνητής νοημοσύνης (AI), αναγκάζοντας την Capcom να επαναπρογραμματίσει πλήρως τη συμπεριφορά των B.O.W.s (Bio Organic Weapons).

Σεναριακά, το παιχνίδι αποτελεί την απαραίτητη αφηγηματική γέφυρα μεταξύ των αρχικών περιστατικών στη Raccoon City (Resident Evil 1-3) και της μετέπειτα παγκόσμιας δράσης της B.S.A.A. Οργανώνει το υπόβαθρο για την απόλυτη σύγκρουση μεταξύ του Chris Redfield και του Albert Wesker, μια αντιπαλότητα που καθόρισε τις εξελίξεις του Resident Evil 5.

Η επένδυση της Capcom σε αυτό το remake καταγράφεται ακριβώς μετά τα γεγονότα του Resident Evil Requiem, καθώς το τελευταίο έκλεισε το υπάρχον αφηγηματικό τόξο της σειράς. Η εταιρεία έχει αποδεδειγμένα τη συνήθεια να κρύβει στοιχεία για τις μελλοντικές κυκλοφορίες εντός των τίτλων της, όπως για παράδειγμα στο Requiem όπου υπήρχε ήδη ένας γρίφος σχετικός με την ομάδα S.T.A.R.S. που έκανε αναφορά στην Rebecca Chambers (πρωταγωνίστρια του Resident Evil 0). Η ανάπτυξη του Veronica αποδεικνύει τη στρατηγική επανατοποθέτησης χαρακτήρων, προετοιμάζοντας το έδαφος για τα επόμενα αφηγηματικά βήματα του franchise.

Αξίζει να σημειωθεί η ευελιξία του στούντιο απέναντι στο κοινό. Πρόσφατα, ο παραγωγός του Resident Evil Requiem δήλωσε πως τα αρχικά παράπονα της κοινότητας για την υπερβολικά ωραιοποιημένη (AI-yassified) εκδοχή της πρωταγωνίστριας Grace Ashcroft λειτούργησαν θετικά. Η εταιρεία εισάκουσε άμεσα το feedback και προσάρμοσε τον σχεδιασμό στα ρεαλιστικά, σκοτεινά πρότυπα του survival horror.

Τεχνικά, το Resident Evil Veronica αναμένεται να αξιοποιήσει την τελευταία εκδοχή της RE Engine. Έχοντας ήδη επιδείξει άριστη συμπεριφορά με την ενσωμάτωση του NVIDIA DLSS 5 στο PC μέσω του Requiem, ο νέος τίτλος αναμένεται να κάνει εκτεταμένη χρήση hardware ray tracing για δυναμικό φωτισμό εσωτερικών χώρων και spatial audio. Η μετάβαση στο first-person δημιουργεί επίσης τις τέλειες τεχνικές προϋποθέσεις για συμβατότητα με συστήματα VR (όπως το PSVR2), συνεχίζοντας την εξαιρετική παράδοση των Resident Evil Village και Resident Evil 4.

Το Resident Evil Veronica θα κυκλοφορήσει το 2027 για PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 και PC (μέσω Steam).