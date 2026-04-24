Star City: Το επίσημο trailer του spin-off του For All Mankind και η πρεμιέρα στο Apple TV

Το Star City κυκλοφορεί στις 29 Μαΐου 2026 στην υπηρεσία Apple TV με ταυτόχρονη προβολή δύο επεισοδίων. Αποτελεί επίσημη spin-off παραγωγή του For All Mankind και εστιάζει αποκλειστικά στο διαστημικό πρόγραμμα της Σοβιετικής Ένωσης κατά τη δεκαετία του 1970. Η σειρά αναμειγνύει τα γεγονότα της εναλλακτικής ιστορίας γύρω από την κατάκτηση της Σελήνης με έντονα στοιχεία κατασκοπευτικού θρίλερ του Ψυχρού Πολέμου, τοποθετώντας την κάμερα αυστηρά πίσω από το Σιδηρούν Παραπέτασμα.

Η πλατφόρμα του Apple TV συνεχίζει να επενδύει συστηματικά στο αποκαλούμενο "hard sci-fi" περιεχόμενο. Διατηρώντας στον κατάλογό της βαριά ονόματα όπως τα Foundation, Silo και Severance, η Apple προχωρά πλέον στην πρώτη οργανική επέκταση του σύμπαντος του For All Mankind. Η πρόσφατη δημοσίευση του πλήρους trailer για το Star City επιβεβαιώνει την πρόθεση της εταιρείας να διατηρήσει υψηλά τα standards παραγωγής, δίνοντας ωστόσο στο νέο project μια εντελώς διαφορετική, πιο κλειστοφοβική υφή.

Η βασική δομή του πρωτότυπου For All Mankind βασίστηκε στο ερώτημα: "Τι θα συνέβαινε αν η Σοβιετική Ένωση προσεδαφιζόταν πρώτη στη Σελήνη;". Ενώ το βασικό show ακολουθεί τις συνέπειες αυτού του γεγονότος μέσα από την αμερικανική οπτική (NASA) και με διαρκή χρονικά άλματα ανά δεκαετία, το Star City αλλάζει ριζικά την οπτική γωνία. Το βάρος πέφτει πλέον αποκλειστικά στις εγκαταστάσεις εκπαίδευσης κοσμοναυτών Yuri Gagarin, αναδεικνύοντας την πολύπλοκη εσωτερική λειτουργία του σοβιετικού συστήματος.

Τα πλάνα που δόθηκαν στη δημοσιότητα καταγράφουν μια ατμόσφαιρα διάχυτης καχυποψίας. Το επίσημο δελτίο τύπου της Apple περιγράφει το Star City ως ένα "παρανοϊκό θρίλερ". Οι showrunners εστιάζουν στους αφανείς ήρωες του προγράμματος: τους μηχανικούς, τους κοσμοναυτές, αλλά και τους πράκτορες πληροφοριών που βρίσκονταν μονίμως ενσωματωμένοι στο δυναμικό του προγράμματος, παρακολουθώντας την κάθε κίνηση.

Το trailer αναδεικνύει την ένταση της προσπάθειας να διατηρηθεί το προβάδισμα στο Διάστημα, υπό την ασφυκτική πίεση του κομματικού μηχανισμού και του φόβου της αποτυχίας. Όπως διευκρίνισαν οι δημιουργοί Matt Wolpert και Ben Nedivi, η σειρά δεν θα ακολουθήσει την τακτική των χρονικών αλμάτων. Ολόκληρη η αφήγηση θα παραμείνει "κλειδωμένη" στη δεκαετία του 1970, λειτουργώντας καθαρά ως κατασκοπευτικό έργο.

Στον τομέα των ηθοποιών, η σειρά στηρίζεται σε εξαιρετικά έμπειρα ονόματα της ευρωπαϊκής και διεθνούς σκηνής. Ο Rhys Ifans (γνωστός από την επιτυχημένη πορεία του στο House of the Dragon) αναλαμβάνει τον κρίσιμο ρόλο του Επικεφαλής Σχεδιαστή (Chief Designer), του ανθρώπου που επωμίζεται το τεχνικό βάρος της επιτυχίας του διαστημικού προγράμματος. Η Anna Maxwell Martin (Motherland, Line of Duty) υποδύεται τη Lyudmilla Raskova, την υπεύθυνη των επιχειρήσεων παρακολούθησης της KGB, η οποία λειτουργεί ως το "άγρυπνο μάτι" του κράτους μέσα στο Star City.

Το cast συμπληρώνουν οι Agnes O'Casey, Alice Englert, Solly McLeod, Adam Nagaitis, Ruby Ashbourne Serkis, Josef Davies και Priya Kansara, δημιουργώντας ένα πολυφωνικό σύνολο χαρακτήρων που εκπροσωπούν διαφορετικές βαθμίδες της σοβιετικής ιεραρχίας.

Ακολουθώντας τους αυστηρούς τεχνικούς κανόνες που επιβάλλει η Apple Originals παραγωγή, το Star City αναμένεται να παραδοθεί με κορυφαία οπτικοακουστικά πρότυπα. Το mastering της σειράς υποστηρίζει πλήρως εγγενή ανάλυση 4K με δυναμικά μεταδεδομένα Dolby Vision, εξασφαλίζοντας υψηλό λόγο αντίθεσης στις σκοτεινές, βιομηχανικές λήψεις των σοβιετικών εργαστηρίων. Παράλληλα, η μίξη του ήχου προσφέρεται σε μορφή Dolby Atmos, επιτρέποντας τρισδιάστατη ακουστική εμπειρία που αναδεικνύει το βιομηχανικό ηχοτοπίο των πυραύλων και την κλειστοφοβική ησυχία του διαστήματος.

Το Star City καταφθάνει στις ελληνικές οθόνες ταυτόχρονα με την παγκόσμια πρεμιέρα του, την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026. Τα δύο πρώτα επεισόδια θα είναι άμεσα διαθέσιμα, ενώ τα επόμενα της σεζόν θα προστίθενται με ρυθμό ενός επεισοδίου την εβδομάδα, έως τη λήξη της πρώτης σεζόν στις 10 Ιουλίου.