Atomfall: Το βρετανικό παιχνίδι επιβίωσης της Rebellion γίνεται τηλεοπτική σειρά

Το βραβευμένο με BAFTA βρετανικό παιχνίδι επιβίωσης Atomfall αποκτά τηλεοπτική μεταφορά από την Two Brothers Pictures. Οι παραγωγοί του Fleabag, Harry και Jack Williams, συνεργάζονται με τη Rebellion για να μεταφέρουν την ατμόσφαιρα της πυρηνικής καταστροφής του Windscale στη μικρή οθόνη. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη ημερομηνία κυκλοφορίας ή η πλατφόρμα προβολής.

Η ανακοίνωση της τηλεοπτικής μεταφοράς του Atomfall αποτελεί τη φυσική συνέχεια της εξαιρετικής εμπορικής και κριτικής πορείας που καταγράφει ο τίτλος της Rebellion. Με 3.7 εκατομμύρια παίκτες να έχουν ήδη εξερευνήσει τη βρετανική εκδοχή της μετα-αποκαλυπτικής πραγματικότητας, η μετάβαση από το gaming στο τηλεοπτικό φορμάτ έρχεται να επιβεβαιώσει τη δυναμική της συγκεκριμένης πνευματικής ιδιοκτησίας. Η κατάκτηση του βραβείου Best British Game στα πρόσφατα βρετανικά βραβεία BAFTA λειτούργησε ως ισχυρό κίνητρο για την άμεση προώθηση των διαδικασιών δημιουργίας της σειράς.

Το υπόβαθρο του τίτλου δεν βασίζεται σε αμιγώς φανταστικά γεγονότα. Αντιθέτως, η κεντρική ιδέα αντλεί έμπνευση από το πραγματικό πυρηνικό δυστύχημα του Windscale που συνέβη τον Οκτώβριο του 1957 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι παίκτες στο βιντεοπαιχνίδι ξυπνούν μέσα σε μια ζώνη καραντίνας, περιτοιχισμένη και πλήρως αποκομμένη από τον υπόλοιπο κόσμο, χωρίς καμία ανάμνηση για το πώς βρέθηκαν εκεί ή για τον ρόλο που διαδραματίζουν στα γεγονότα. Ο πρωταρχικός στόχος είναι η αναζήτηση απαντήσεων, η αλληλεπίδραση με τις διάφορες παρατάξεις που ελέγχουν την περιοχή και η εξεύρεση μιας διόδου διαφυγής.

Η τηλεοπτική σειρά καλείται να εμβαθύνει σε αυτήν ακριβώς τη μυθολογία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που ήρθαν στη δημοσιότητα, το έργο θα αναπτύξει την ιστορία γύρω από το συμβάν του Windscale, διατηρώντας απολύτως τον τόνο, τα βασικά θέματα και τις βρετανικές ρίζες της παραγωγής. Οι μηχανισμοί επιβίωσης, η συλλογή πόρων και η αλληλεπίδραση με τους κατοίκους της περιοχής αναμένεται να μεταφραστούν σε πολύπλοκες διαπροσωπικές σχέσεις στο τηλεοπτικό σενάριο.

Η εταιρεία παραγωγής Two Brothers Pictures εξασφάλισε επίσημα τα δικαιώματα δημιουργίας του έργου. Οι ιδρυτές της, Harry και Jack Williams, οι οποίοι υπογράφουν τηλεοπτικές επιτυχίες με τεράστια απήχηση όπως το Fleabag και το The Assassin, λειτουργούν ως κύριοι σεναριογράφοι και εκτελεστικοί παραγωγοί του project. Η δημιουργική διαδικασία πραγματοποιείται σε άμεση συνεργασία με τους συνιδρυτές της Rebellion, Jason και Chris Kingsley, εξασφαλίζοντας πως η τηλεοπτική μεταφορά θα παραμείνει πιστή στο αρχικό υλικό.

Οι αδελφοί Kingsley δήλωσαν ικανοποιημένοι από την αντίληψη και τον σεβασμό των αδελφών Williams απέναντι στο σκοτεινό σύμπαν του Atomfall. Όπως τόνισαν, αποτελεί προτεραιότητα η συνεργασία με δημιουργούς που διαθέτουν το πάθος για τη διήγηση εξαιρετικών ιστοριών, προκειμένου η σειρά να ικανοποιήσει το σκληροπυρηνικό κοινό του παιχνιδιού αλλά και να προσελκύσει τηλεθεατές που δεν έχουν καμία προηγούμενη επαφή με τον τίτλο.

Η σύγκριση με το εμβληματικό franchise Fallout της Bethesda αποτελεί συχνό φαινόμενο στις κριτικές. Οι ίδιοι οι δημιουργοί της Rebellion κατανοούν την αναπόφευκτη σύνδεση λόγω της κοινής θεματολογίας της ραδιενεργής επιβίωσης, ωστόσο υπερασπίζονται την αυτονομία του δικού τους έργου, θεωρώντας το «κάτι εντελώς διαφορετικό». Το Atomfall διαθέτει έντονα βρετανικά λαογραφικά και ιστορικά στοιχεία που το διαφοροποιούν αισθητά από την αμερικανοκεντρική, ρετρο-φουτουριστική αισθητική του Fallout.

Ωστόσο, η μαζική αποδοχή της τηλεοπτικής σειράς Fallout στο Prime Video της Amazon, η οποία έχει ήδη εξασφαλίσει τρίτη σεζόν, προετοίμασε ουσιαστικά το έδαφος. Το τηλεοπτικό κοινό έχει αποδείξει την προτίμησή του σε ποιοτικές μεταφορές βιντεοπαιχνιδιών που διαθέτουν ισχυρό world-building.

