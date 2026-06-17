Astrobotic Griffin-1: Το σεληνιακό lander που προετοιμάζει το έδαφος για τη βάση της NASA

Σύνοψη

Η Astrobotic παρουσίασε επίσημα το Griffin-1 (γνωστό και ως Moon Base II), το νέο σεληνιακό της όχημα προσεδάφισης, το οποίο προγραμματίζεται να εκτοξευτεί στα τέλη του 2026.

Αποτελεί το πρώτο όχημα κλάσης υποδομών, ικανό να μεταφέρει έως 625 κιλά ωφέλιμου φορτίου στη σεληνιακή επιφάνεια.

Θα εκτοξευτεί με πύραυλο Falcon Heavy της SpaceX και θα μεταφέρει κρίσιμα φορτία, όπως το ευρωπαϊκό σύστημα πλοήγησης LandCam-X του ESA και το προηγμένο rover FLIP της Astrolab.

Το διαστημικό σκάφος ολοκλήρωσε τη φάση συναρμολόγησης στο Πίτσμπεργκ και μεταφέρεται στο Jet Propulsion Laboratory (JPL) της NASA για αυστηρές περιβαλλοντικές δοκιμές προσομοίωσης του διαστήματος.

Η Astrobotic προχώρησε στην επίσημη αποκάλυψη του Griffin Mission One (Griffin-1), του νέου της σεληνιακού προσεδαφιστή (lander), κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Πίτσμπεργκ. Το όχημα, το οποίο έχει λάβει από τη NASA την κωδική ονομασία Moon Base II, σηματοδοτεί ένα κρίσιμο βήμα για τις μελλοντικές αποστολές στην επιφάνεια του φυσικού μας δορυφόρου. Με την ανάπτυξή του να εντάσσεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Commercial Lunar Payload Services (CLPS) της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας, το Griffin-1 είναι ένας βασικός πυλώνας για τη δημιουργία μόνιμων υποδομών στη Σελήνη.

Το Griffin-1 είναι ένα σεληνιακό lander κλάσης υποδομών (infrastructure-class), ειδικά σχεδιασμένο να υποστηρίξει τη δημιουργία της σεληνιακής βάσης της NASA παρέχοντας δυνατότητες βαρέων μεταφορών.

Έχει ύψος 2 μέτρα, διάμετρο 4,5 μέτρα και μπορεί να μεταφέρει συνολικό ωφέλιμο φορτίο έως 625 κιλά στην επιφάνεια της Σελήνης. Η εκτόξευσή του έχει προγραμματιστεί για τα τέλη του 2026, χρησιμοποιώντας τον πανίσχυρο πύραυλο Falcon Heavy της SpaceX.

Το διαστημικό σκάφος διαφοροποιείται σημαντικά από τις προηγούμενες προσπάθειες του κλάδου, διότι η τεράστια μεταφορική του ικανότητα του επιτρέπει να παραδίδει μεγάλα rovers, σύνθετα επιστημονικά όργανα, ακόμη και μονάδες παραγωγής ηλιακής ενέργειας. Η αρχιτεκτονική του σκάφους έχει βελτιστοποιηθεί για να αντέχει στις ακραίες θερμοκρασιακές εναλλαγές του Διαστήματος και να εξασφαλίζει την ομαλή προσεδάφιση ογκωδών και ασύμμετρων φορτίων σε ανώμαλο σεληνιακό έδαφος.

Η σημασία των ωφέλιμων φορτίων

Το Griffin-1 θα μεταφέρει συνολικά δέκα διαφορετικά φορτία από έξι χώρες. Ορισμένα από αυτά έχουν ήδη ενσωματωθεί στο σκάφος μέσα στο clean room (καθαρό δωμάτιο) της Astrobotic. Μεταξύ των πιο σημαντικών συγκαταλέγονται τα εξής:

Το FLIP Rover της Astrolab: Πρόκειται για το μεγαλύτερο φορτίο της αποστολής. Το FLIP θα λειτουργήσει ως πλατφόρμα επίδειξης για τις τεχνολογίες κινητικότητας, logistics και αυτόνομης λειτουργίας που η NASA θεωρεί θεμελιώδεις για τα μελλοντικά οχήματα μεταφοράς αστροναυτών (Lunar Terrain Vehicles). Η ενσωμάτωσή του στο lander θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις εκτόξευσης στη Φλόριντα, λίγο πριν την τελική πτήση. Επιπλέον, το ίδιο το rover θα φιλοξενήσει τέσσερα έξτρα όργανα της NASA.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο φορτίο της αποστολής. Το FLIP θα λειτουργήσει ως πλατφόρμα επίδειξης για τις τεχνολογίες κινητικότητας, logistics και αυτόνομης λειτουργίας που η NASA θεωρεί θεμελιώδεις για τα μελλοντικά οχήματα μεταφοράς αστροναυτών (Lunar Terrain Vehicles). Η ενσωμάτωσή του στο lander θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις εκτόξευσης στη Φλόριντα, λίγο πριν την τελική πτήση. Επιπλέον, το ίδιο το rover θα φιλοξενήσει τέσσερα έξτρα όργανα της NASA. Σύστημα LandCam-X (ESA): Μια ευρωπαϊκή προσθήκη υψίστης σημασίας. Το LandCam-X του ESA είναι ένα προηγμένο σύστημα κάμερας και οπτικής πλοήγησης που σχεδιάστηκε για να αυξήσει δραματικά την ακρίβεια και την ασφάλεια των μελλοντικών προσεδαφίσεων. Αυτή η συμμετοχή συνδέει άμεσα την ευρωπαϊκή αεροδιαστημική κοινότητα με την αποστολή, επιβεβαιώνοντας τον διεθνή χαρακτήρα του προγράμματος Artemis.

Μια ευρωπαϊκή προσθήκη υψίστης σημασίας. Το LandCam-X του ESA είναι ένα προηγμένο σύστημα κάμερας και οπτικής πλοήγησης που σχεδιάστηκε για να αυξήσει δραματικά την ακρίβεια και την ασφάλεια των μελλοντικών προσεδαφίσεων. Αυτή η συμμετοχή συνδέει άμεσα την ευρωπαϊκή αεροδιαστημική κοινότητα με την αποστολή, επιβεβαιώνοντας τον διεθνή χαρακτήρα του προγράμματος Artemis. BEACON CubeRover: Ένα μικροσκοπικό, ευέλικτο rover, προϊόν συνεργασίας με την Mission Control Space Services, το οποίο θα εκτελέσει δοκιμές ευελιξίας και ελέγχου λειτουργικότητας σε μικρή κλίμακα.

Πέραν των αυστηρά επιστημονικών οργάνων, η αποστολή θα μεταφέρει και πολιτισμικά τεκμήρια. Ανάμεσα τους περιλαμβάνονται ψηφιακές βιβλιοθήκες, μικροσκοπικά έργα τέχνης, ακόμα και μηνύματα παιδιών από την Ιαπωνία, διατηρώντας την μακρά παράδοση της ανθρωπότητας να στέλνει συμβολικά αντικείμενα στις διαστημικές πτήσεις.

Τεχνολογικές προκλήσεις και αυτόνομη πλοήγηση

Προκειμένου να επιτευχθεί η ασφαλής κάθοδος στο σεληνιακό έδαφος με ένα τόσο βαρύ φορτίο, οι μηχανικοί της Astrobotic εξόπλισαν το Griffin-1 με υπερσύγχρονα συστήματα αυτόνομης πλοήγησης (αισθητήρες LiDAR, οπτικούς ανιχνευτές, ταχύτατους υπολογιστές πτήσης). Το όχημα καλείται να διαχειριστεί την πλήρη απουσία ατμόσφαιρας (συνεπώς την αδυναμία χρήσης αλεξίπτωτων) βασιζόμενο αποκλειστικά στην ακριβή, ελεγχόμενη πυροδότηση των προωθητικών του κινητήρων.

Οι ανοχές σε αυτή τη διαδικασία είναι ελάχιστες. Η ταχύτητα κατά την επαφή με το έδαφος πρέπει να ελέγχεται απόλυτα ώστε τα εξαιρετικά ευαίσθητα επιστημονικά όργανα, και ειδικά τα κινητά μηχανικά μέρη του FLIP rover, να μην υποστούν την παραμικρή καταπόνηση. Το τεχνολογικό αυτό στοίχημα απαιτεί άριστη επιστήμη υλικών αλλά και τεράστια επεξεργαστική ισχύ, με τους αλγόριθμους πλοήγησης να καλούνται να προβλέπουν και να διορθώνουν αποκλίσεις χιλιοστών ανά δευτερόλεπτο. Η επιτυχία αυτών των υποσυστημάτων θα αποτελέσει το απόλυτο blueprint για τον σχεδιασμό των οχημάτων μεταφοράς πληρώματος της επόμενης δεκαετίας.

Τα επόμενα βήματα: Δοκιμές στο JPL και εκτόξευση

Με την ολοκλήρωση της αρχικής συναρμολόγησης στο Πίτσμπεργκ, το Griffin-1 εισέρχεται στην πιο απαιτητική φάση πριν από την πτήση του. Τις επόμενες ημέρες, το διαστημικό σκάφος μεταφέρεται στην Καλιφόρνια, προκειμένου να υποβληθεί σε εξαντλητικές περιβαλλοντικές δοκιμές στο περίφημο Jet Propulsion Laboratory (JPL) της NASA.

Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την τοποθέτηση του σκάφους σε γιγαντιαίους θαλάμους κενού, την έκθεσή του σε ακραίες διακυμάνσεις θερμοκρασιών, καθώς και δοκιμές κραδασμών και ακουστικής πίεσης. Στόχος είναι να πιστοποιηθεί ότι όλα τα συστήματα μπορούν να αντέξουν τις βίαιες κινητικές δυνάμεις κατά την εκτόξευση με τον Falcon Heavy, το ασύλληπτο ψύχος του βαθιού διαστήματος και την κοσμική ακτινοβολία. Όπως δήλωσε ο Nick Newell, Διευθυντής Διαστημικών Προγραμμάτων της εταιρείας, η ολοκλήρωση αυτών των δοκιμών επικυρώνει χρόνια εξέλιξης, κατασκευής και αυστηρής ανάλυσης επιμέρους εξαρτημάτων.

Μετά το πέρας των τεστ στο JPL, το Griffin-1 θα καταλήξει στο Cape Canaveral της Φλόριντα στα τέλη του έτους, όπου θα ξεκινήσουν οι τελικές εργασίες ενσωμάτωσης για την εκτόξευση στα τέλη του 2026. Η πλήρης διαχείριση της πτήσης θα γίνεται αποκλειστικά από το Κέντρο Ελέγχου της Astrobotic.

Το μάθημα του Peregrine και η ωρίμανση του σχεδιασμού

Κάθε ανάλυση για το Griffin-1 πρέπει αναπόφευκτα να συμπεριλάβει το Peregrine, το πρώτο και μικρότερο σεληνιακό lander της εταιρείας. Τον Ιανουάριο του 2024, η αποστολή του Peregrine δεν κατάφερε να φτάσει στη Σελήνη λόγω μιας κρίσιμης διαρροής προωθητικού υγρού λίγο μετά την ανάπτυξη του σε τροχιά, γεγονός που οδήγησε στην καταστροφή του κατά την επανείσοδό του στη γήινη ατμόσφαιρα.

Η Astrobotic ανέλυσε εξονυχιστικά τα τηλεμετρικά δεδομένα εκείνης της αποτυχίας, με αποτέλεσμα ο σχεδιασμός του Griffin-1 να έχει πλέον ενσωματώσει ριζικές αλλαγές στην αρχιτεκτονική του συστήματος πρόωσης, στις ανεπίστροφες βαλβίδες και στο κύκλωμα ελέγχου καυσίμου. Οι επικείμενες δοκιμές στο JPL αποτελούν το τελικό στάδιο φυσικής επαλήθευσης αυτών των διορθώσεων. Το άλμα μεγέθους από το Peregrine στο θηριώδες Griffin-1 δεν επιτρέπει κανένα περιθώριο λάθους, καθώς τα συστήματα της NASA που μεταφέρει είναι πλέον αναντικατάστατα για το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος Artemis.