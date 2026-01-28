Athena: Ο ισχυρότερος υπερυπολογιστής στην ιστορία της NASA για την εξερεύνηση του Διαστήματος

Η NASA προχώρησε σε μια καθοριστική κίνηση για το μέλλον της διαστημικής έρευνας και της επιστήμης δεδομένων, ανακοινώνοντας την πλήρη λειτουργία του νέου της υπερυπολογιστή. Το όνομα αυτού; «Αθηνά» (Athena). Πρόκειται για το πιο ισχυρό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα που έχει κατασκευάσει ποτέ η αμερικανική διαστημική υπηρεσία, το οποίο έρχεται να επαναπροσδιορίσει τις δυνατότητες υπολογιστικής ισχύος στο θρυλικό Ames Research Center, στην καρδιά της Silicon Valley στην Καλιφόρνια.

Η «Αθηνά» δεν είναι απλώς άλλη μια αναβάθμιση στα υπολογιστικά συστήματα της NASA. Αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της νέας στρατηγικής της υπηρεσίας για την υποστήριξη των επόμενων μεγάλων αποστολών, από την επιστροφή του ανθρώπου στη Σελήνη με το πρόγραμμα Artemis μέχρι την ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης που θα ξεκλειδώσουν τα μυστικά του σύμπαντος.

Ισχύς που ξεπερνά κάθε προηγούμενο

Στεγασμένη στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Modular Supercomputing Facility (MSF) του Ames, η «Αθηνά» αποτελεί πλέον την αιχμή του δόρατος στο High-End Computing Capability (HECC) project της NASA. Με κορυφαία απόδοση που ξεπερνά τα 20 petaflops, το σύστημα αφήνει πίσω του τους προκατόχους του, «Aitken» και «Pleiades», τόσο σε ωμή επεξεργαστική δύναμη όσο και σε αποδοτικότητα.

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος αυτής της ισχύος, ο όρος «petaflop» αναφέρεται στην ικανότητα εκτέλεσης ενός τετράκις εκατομμυρίου υπολογισμών ανά δευτερόλεπτο. Η «Αθηνά», με τα 20 και πλέον petaflops της, προσφέρει στους επιστήμονες τη δυνατότητα να τρέξουν προσομοιώσεις και αναλύσεις που μέχρι χθες φάνταζαν χρονοβόρες ή και αδύνατες.

Το σύστημα, το οποίο τέθηκε στη διάθεση των ερευνητών τον Ιανουάριο μετά από μια περίοδο εντατικών δοκιμών, σχεδιάστηκε με διπλό στόχο: τη μεγιστοποίηση της απόδοσης και τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Η φιλοξενία του στην ειδική αρθρωτή εγκατάσταση επιτρέπει στη NASA να εκμεταλλεύεται προηγμένες μεθόδους ψύξης και διαχείρισης ενέργειας, μειώνοντας δραστικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των υπολογισμών της.

Από την Αρχαία Ελλάδα στο ψηφιακό μέλλον

Η επιλογή του ονόματος προέκυψε μέσα από διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2025 μεταξύ του προσωπικού της NASA που ασχολείται με τα υπολογιστικά συστήματα υψηλής απόδοσης. Το όνομα της αρχαίας ελληνικής θεάς της σοφίας και του πολέμου επιλέχθηκε όχι μόνο για τον συμβολισμό της στρατηγικής σκέψης, αλλά και λόγω της μυθολογικής της συγγένειας με την Άρτεμη (Artemis), την ετεροθαλή αδελφή της. Καθώς η NASA εστιάζει στο πρόγραμμα Artemis για τη Σελήνη, η «Αθηνά» έρχεται να προσφέρει την απαραίτητη «σοφία» στα δεδομένα που θα κάνουν την αποστολή επιτυχημένη.

Ο ρόλος της στην Τεχνητή Νοημοσύνη και την Αεροναυπηγική

Η σημασία της «Αθηνάς» εκτείνεται σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της NASA. Σύμφωνα με τον Kevin Murphy, επικεφαλής αξιωματούχο επιστημονικών δεδομένων (Chief Science Data Officer) της NASA στην Ουάσιγκτον, η εξερεύνηση ωθούσε πάντα την υπηρεσία στα όρια του υπολογιστικά εφικτού. «Με την Αθηνά, η NASA επεκτείνει τις προσπάθειές της να παρέχει εξατομικευμένους υπολογιστικούς πόρους που ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες ανάγκες των αποστολών της», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τι σημαίνει όμως αυτό πρακτικά; Οι υπερυπολογιστές όπως η «Αθηνά» είναι απαραίτητοι για:

Προσομοιώσεις εκτοξεύσεων πυραύλων: Επιτρέπουν στους μηχανικούς να μελετήσουν κάθε παράμετρο μιας εκτόξευσης σε ψηφιακό περιβάλλον πριν καν κατασκευαστεί ο πύραυλος.

Επιτρέπουν στους μηχανικούς να μελετήσουν κάθε παράμετρο μιας εκτόξευσης σε ψηφιακό περιβάλλον πριν καν κατασκευαστεί ο πύραυλος. Σχεδιασμό αεροσκαφών επόμενης γενιάς: Η αεροδυναμική και η συμπεριφορά νέων υλικών αναλύονται με ακρίβεια.

Η αεροδυναμική και η συμπεριφορά νέων υλικών αναλύονται με ακρίβεια. Εκπαίδευση μοντέλων AI: Ίσως η πιο κρίσιμη νέα λειτουργία. Η «Αθηνά» θα χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση θεμελιωδών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης μεγάλης κλίμακας. Αυτά τα μοντέλα θα μπορούν να αναλύουν τεράστιους όγκους δεδομένων – από παρατηρήσεις τηλεσκοπίων μέχρι κλιματικά δεδομένα – για να αποκαλύπτουν επιστημονικά συμπεράσματα που θα διέφευγαν από την ανθρώπινη ανάλυση.

Μια υβριδική στρατηγική για το μέλλον

Η λειτουργία της «Αθηνάς» εντάσσεται σε μια ευρύτερη, ευέλικτη στρατηγική που διαχειρίζεται το Γραφείο του Chief Science Data Officer. Η NASA δεν βασίζεται αποκλειστικά σε έναν «σιδερένιο γίγαντα», αλλά υιοθετεί μια υβριδική προσέγγιση. Συνδυάζει την ωμή δύναμη των ιδιόκτητων υπερυπολογιστών με την ευελιξία εμπορικών πλατφορμών cloud.

Αυτή η τακτική επιτρέπει στις επιστημονικές ομάδες να επιλέγουν το κατάλληλο εργαλείο για κάθε εργασία. Αν χρειάζονται πολύπλοκες προσομοιώσεις φυσικής, χρησιμοποιούν την «Αθηνά». Αν χρειάζονται διαμοιρασμό δεδομένων ή άλλες εφαρμογές, μπορούν να στραφούν στο cloud.

Το βέβαιο είναι πως καθώς οι αποστολές γίνονται πιο περίπλοκες και η ανθρωπότητα κοιτάζει όλο και πιο βαθιά στο Σύμπαν, η ανάγκη για γρήγορους, έξυπνους και αποδοτικούς υπολογισμούς γίνεται επιτακτική. Η «Αθηνά» είναι πλέον διαθέσιμη όχι μόνο στους ερευνητές της NASA, αλλά και σε εξωτερικούς επιστήμονες που υποστηρίζουν προγράμματα της υπηρεσίας, κατόπιν σχετικής αίτησης.