Αυτά είναι τα νέα πικάπ της Sony

Η Sony ανακοίνωσε δύο νέα μοντέλα πικάπ, τα PS-LX3BT και PS-LX5BT, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να καθιστούν απλή και εύκολη την απόλαυση του πλούσιου, αυθεντικού ήχου των βινυλίων. Σχεδιασμένα για να ταιριάζουν τόσο σε όσους εισέρχονται για πρώτη φορά στον κόσμο του βινυλίου όσο και σε audiophiles, τα νέα πικάπ συνδυάζουν απλή, διαισθητική λειτουργία με προηγμένη ασύρματη τεχνολογία ήχου και εξαιρετική ποιότητα κατασκευής.

Κοινά χαρακτηριστικά των PS-LX3BT και PS-LX5BT

Και τα δύο μοντέλα προσφέρουν πλήρως αυτόματοποιημένη αναπαραγωγή σε ένα βήμα και συνδεσιμότητα Bluetooth που υποστηρίζει aptX, aptX-Adaptive και Hi-Res Wireless Audio επιτρέποντας στους χρήστες να απολαμβάνουν λεπτομερή ήχο ακόμη και ασύρματα, καθώς και μέσω ενσύρματης σύνδεσης. Βραχίονας υψηλής ποιότητας, έλεγχος ενίσχυσης τριών επιπέδων, πλατό αλουμινίου και διαφανές κάλυμμα σκόνης παρέχουν σταθερή αναπαραγωγή και προστασία. Κάθε μοντέλο υποστηρίζει δίσκους 33⅓ και 45 RPM (7” και 12”) και διατίθεται σε συσκευασία από ανακυκλωμένα υλικά, αντανακλώντας τη συνεχή δέσμευση της Sony για βιωσιμότητα.

PS-LX3BT – Το ταξίδι σας στον κόσμο του βινυλίου ξεκινά εδώ

Ιδανικό για όσους ανακαλύπτουν για πρώτη φορά το βινύλιο ή για όσους αναζητούν μια απλή, φιλική προς το lifestyle τους συσκευή, το PS-LX3BT διαθέτει εκλεπτυσμένο σχεδιασμό, που το καθιστά ιδανικό για το χώρο σας, ενώ ταιριάζει άψογα σε κάθε lifestyle. Ξεκινήστε αμέσως να ακούτε μουσική με το παρεχόμενο καλώδιο ήχου και τον ενσωματωμένο ισοσταθμιστή phono. Προσφέρει ζεστό αναλογικό ήχο με ομαλή εμπειρία ακρόασης, ιδανικό για καθημερινή απόλαυση.

PS-LX5BT – Αναβαθμίστε την εμπειρία σας με τα βινύλια

Για όσους επιθυμούν να βελτιώσουν τον ήχο τους, το PS-LX5BT εισάγει βελτιώσεις υψηλής ποιότητας που ενισχύουν την ακριβή απόδοση του ήχου. Κάθε στοιχείο — από το άκαμπτο μονοκόμματο σώμα και τον βραχίονα από αλουμίνιο έως τον ελαστικό τάπητα και το σχεδιασμό του κυκλώματος — έχει αναπτυχθεί προσεκτικά για να καταστέλλει τους ανεπιθύμητους κραδασμούς και να διατηρεί την αυθεντικότητα του ήχου. Με τα υψηλά επίπεδα ακρίβειας ως βάση, είναι εξοπλισμένο επίσης με μια υψηλής ποιότητας κεφαλή που προσφέρει πλούσιο ήχο με ευρύ ηχητικό πεδίο — ιδανικό για εστιασμένη και αφοσιωμένη ακρόαση, πέρα από την καθημερινή χρήση. Η επιχρυσωμένη υποδοχή ήχου υποστηρίζει υψηλής ποιότητας ενσύρματη σύνδεση, ενώ ο εκλεπτυσμένος, μινιμαλιστικός σχεδιασμός του ταιριάζει άψογα σε οποιοδήποτε εσωτερικό χώρο, αναβαθμίζοντας τόσο τον ήχο όσο και τον ίδιο τον χώρο.

Διαθεσιμότητα

Τα PS-LX3BT και PS-LX5BT θα είναι δαθέσιμα μέσω του δικτύου συνεργατών της Sony.