Αυτή είναι η νέα σειρά που ετοιμάζουν οι δημιουργοί του Stranger Things

Οι αδελφοί Duffer παραμένουν στο Netflix για άλλη μια σειρά τρόμου. Οι δημιουργοί του Stranger Things και η Hilary Leavitt θα αναλάβουν την παραγωγή του Something Very Bad Is Going To Happen, ενός δράματος τρόμου από τη δημιουργό Haley Z. Boston.

«Μείναμε άφωνοι όταν διαβάσαμε για πρώτη φορά το σενάριο της Haley», δήλωσαν οι Duffer Brothers στο Netflix σε ανακοίνωσή τους. «Είναι ένα σπουδαίο νέο ταλέντο με μια μοναδική φωνή - η γραφή της είναι διεστραμμένη, τρομακτική, αστεία και απλά ... πολύ Haley. Νιώθουμε τόσο τυχεροί που είμαστε παραγωγοί της πρώτης της σειράς και ανυπομονούμε να μοιραστούμε το όραμά της με τον υπόλοιπο κόσμο».

Σε ηλικία μόλις 29 ετών, η Boston γίνεται showrunner και εκτελεστική παραγωγός της δικής της σειράς στο Netflix. Η Boston είχε γράψει στο παρελθόν για τις ταινίες Cabinet of Curiosities του Guillermo del Toro και Brand New Cherry Flavor. Η Boston έκανε το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με την ταινία Beach Logs Kill, μια μικρού μήκους ταινία που έκανε ντεμπούτο στο φετινό φεστιβάλ South by Southwest.

Οι αδελφοί Duffer και η Leavitt θα είναι εκτελεστικοί παραγωγοί μέσω της Upside Down Pictures. Η Andrea Sterling, παραγωγός στο Transparent και στο A Murder at the End of the World, θα είναι επίσης παραγωγός.

Η είδηση έρχεται μία ημέρα αφότου το Netflix δημοσίευσε την πρώτη ματιά στο Stranger Things 5, το τελευταίο κεφάλαιο της πιο δημοφιλούς αγγλόφωνης σειράς του Netflix όλων των εποχών. Οι αδελφοί Duffer βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα μισά των γυρισμάτων της πέμπτης σεζόν. Το Netflix δεν έχει ανακοινώσει ημερομηνία κυκλοφορίας της 5ης σεζόν του Stranger Things, ωστόσο, η σειρά πιθανότατα θα κάνει πρεμιέρα κάποια στιγμή μέσα στο 2025.

Το Something Very Bad Is Going To Happen είναι μόνο ένα από τα πολλά έργα του Netflix από την Upside Down Pictures. Το The Boroughs, μια υπερφυσική σειρά που διαδραματίζεται στην έρημο του Νέου Μεξικού, ξεκινά την παραγωγή της αυτό το φθινόπωρο. Επίσης, μια live-action προσαρμογή της ιαπωνικής σειράς manga Death Note βρίσκεται σε εξέλιξη.