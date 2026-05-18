Αυτό το χάπι αποτρέπει τη μετάδοση της COVID-19 σε ποσοστό 67%

Σύνοψη

Το αντιιικό φάρμακο ensitrelvir (εμπορική ονομασία Xocova στην Ιαπωνία) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποτελεσματικό στην πρόληψη της COVID-19 μετά από στενή επαφή με κρούσμα (Post-Exposure Prophylaxis), σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο New England Journal of Medicine (NEJM).

Η διεθνής κλινική δοκιμή Φάσης 3 (SCORPIO-PEP) καταγράφει μείωση του κινδύνου συμπτωματικής νόσησης κατά 67% όταν η λήψη του χαπιού ξεκινά εντός 72 ωρών από την έναρξη των συμπτωμάτων του κρούσματος στο ίδιο νοικοκυριό.

Στις ευπαθείς ομάδες με υποκείμενους παράγοντες κινδύνου για σοβαρή νόσηση, το ποσοστό προστασίας αγγίζει το 76%.

Διαθέτει εξαιρετικό προφίλ ασφαλείας, καθώς κατά τη διάρκεια των δοκιμών δεν αναφέρθηκαν παρενέργειες όπως η αλλοίωση της γεύσης (δυσγευσία), ένα σύνηθες πρόβλημα των υφιστάμενων από του στόματος αντιιικών φαρμάκων.

Ο Αμερικανικός Οργανισμός Φαρμάκων (FDA) έχει προγραμματίσει την ανακοίνωση της απόφασής του για τις 16 Ιουνίου 2026. Εκκρεμεί το ρυθμιστικό πλαίσιο έγκρισης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) προκειμένου να καταστεί διαθέσιμο στην Ευρώπη.

Η ιατρική και φαρμακευτική κοινότητα καταγράφει ένα σημαντικό ορόσημο στη διαχείριση της COVID-19. Σύμφωνα με τα αναλυτικά δεδομένα που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό New England Journal of Medicine (NEJM), το πειραματικό, για τις αγορές της Δύσης, αντιιικό φάρμακο ensitrelvir της ιαπωνικής Shionogi & Co. είναι ικανό να λειτουργήσει ως ισχυρή ασπίδα προστασίας μετά από την έκθεση στον ιό SARS-CoV-2. Η πρακτική αυτή, γνωστή ως προφύλαξη μετά την έκθεση (Post-Exposure Prophylaxis - PEP), μέχρι σήμερα δεν διέθετε μια εγκεκριμένη από του στόματος λύση.

Το ensitrelvir είναι ένας στοχευμένος από του στόματος αναστολέας της κύριας πρωτεάσης (3CL) του ιού SARS-CoV-2. Σύμφωνα με την κλινική μελέτη Φάσης 3 (SCORPIO-PEP), εάν η λήψη του φαρμάκου ξεκινήσει εντός 72 ωρών από τη στιγμή που ένα μέλος του ίδιου νοικοκυριού εμφανίσει συμπτώματα COVID-19, ο κίνδυνος μετάδοσης και εμφάνισης συμπτωματικής νόσου στο υγιές άτομο μειώνεται κατά 67%.

Βασικά χαρακτηριστικά

Διάρκεια Θεραπείας: Πενθήμερος κύκλος από του στόματος λήψης (125 mg ημερησίως μετά από αρχική δόση φόρτισης).

Πενθήμερος κύκλος από του στόματος λήψης (125 mg ημερησίως μετά από αρχική δόση φόρτισης). Μηχανισμός Δράσης: Αναστολή του ενζύμου που διασπά τις ιικές πρωτεΐνες, εμποδίζοντας την ιική αντιγραφή.

Αναστολή του ενζύμου που διασπά τις ιικές πρωτεΐνες, εμποδίζοντας την ιική αντιγραφή. Αποτελεσματικότητα σε Υγιείς: Μόλις το 2.9% των συμμετεχόντων στην ομάδα του ensitrelvir ανέπτυξε COVID-19 έναντι 9.0% στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου.

Μόλις το 2.9% των συμμετεχόντων στην ομάδα του ensitrelvir ανέπτυξε COVID-19 έναντι 9.0% στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου. Αποτελεσματικότητα σε Ευπαθείς: Στο 37% των συμμετεχόντων με υποκείμενα νοσήματα, η μείωση του κινδύνου άγγιξε το εντυπωσιακό 76%.

Η διπλά τυφλή κλινική δοκιμή SCORPIO-PEP πραγματοποιήθηκε σε παγκόσμια κλίμακα από τον Ιούνιο του 2023 έως τον Σεπτέμβριο του 2024, συμπεριλαμβάνοντας 2.387 συμμετέχοντες σε ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία, Νότια Αμερική και άλλες περιοχές. Ένα κρίσιμο δεδομένο για την αντικειμενικότητα της μελέτης είναι ότι το 98% των επαφών εντός των νοικοκυριών διέθετε ήδη ενδείξεις προηγούμενης μόλυνσης από SARS-CoV-2 ή εμβολιασμού (θετικότητα σε αντισώματα Ν ή/και S).

Αυτό αποδεικνύει ότι το φάρμακο προσφέρει σημαντική πρόσθετη προστασία, ακόμη και σε πληθυσμούς με υψηλή βασική ανοσία. Οι ερευνητές επικεντρώθηκαν αυστηρά στον χρόνο ανταπόκρισης, με το παράθυρο των 72 ωρών να απαιτεί γρήγορα αντανακλαστικά από το σύστημα υγείας για τον άμεσο διαγνωστικό έλεγχο και τη συνταγογράφηση. Δεν καταγράφηκαν νοσηλείες ή θάνατοι σε καμία από τις δύο ομάδες (φαρμάκου και placebo), υπογραμμίζοντας ότι οι τρέχουσες παραλλαγές προκαλούν ηπιότερη νόσηση στον γενικό πληθυσμό, ωστόσο η πρόληψη της μετάδοσης μειώνει κατακόρυφα την επιβάρυνση στα συστήματα υγείας και τον χαμένο χρόνο εργασίας.

Συγκριτικό πλεονέκτημα και προφίλ ασφαλείας

Το μεγαλύτερο στοίχημα των αντιιικών φαρμάκων νέας γενιάς δεν είναι μόνο η αποτελεσματικότητα, αλλά και η ανοχή του ασθενούς απέναντι στις παρενέργειες. Το Paxlovid (nirmatrelvir/ritonavir), το οποίο αποτελεί την τρέχουσα κυρίαρχη επιλογή για θεραπεία μετά τη νόσηση, συνοδεύεται συχνά από το φαινόμενο της «δυσγευσίας» — μια έντονη μεταλλική, πικρή ή δυσάρεστη γεύση στο στόμα του ασθενούς που διαρκεί καθ' όλη τη διάρκεια της θεραπείας.

Στην περίπτωση του ensitrelvir, η έκθεση της ομάδας του NEJM επισημαίνει την απουσία αναφορών για αλλοίωση της γεύσης. Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες (εμφάνιση ≥1%) περιορίστηκαν σε ήπιους πονοκεφάλους, διάρροια, ρινοφαρυγγίτιδα και κόπωση, σε ποσοστά στατιστικά παρόμοια με την ομάδα ελέγχου. Αυτή η βελτίωση στο προφίλ ανοχής διευκολύνει την πλήρη συμμόρφωση του ασθενούς με την πενθήμερη θεραπευτική αγωγή.

Ρυθμιστικό πλαίσιο, FDA και διαθεσιμότητα στην Ευρώπη

Η Ιαπωνία αποτέλεσε το πεδίο δοκιμής του φαρμάκου σε πραγματικές συνθήκες. Το ensitrelvir έχει λάβει ήδη έγκριση κυκλοφορίας υπό την εμπορική ονομασία Xocova, τόσο για θεραπεία ήπιας έως μέτριας νόσου, όσο και για προφύλαξη μετά την έκθεση. Σιγκαπούρη και Ταϊβάν ακολουθούν ανάλογες διαδικασίες.

Για τις αγορές της Δύσης, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων. Βάσει του νόμου PDUFA, ο FDA αναμένεται να ανακοινώσει την απόφαση του στις 16 Ιουνίου 2026.

Όσον αφορά την ελληνική αγορά, η κυκλοφορία του εξαρτάται από τις διαδικασίες έγκρισης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA). Εφόσον δοθεί η κεντρική ευρωπαϊκή έγκριση, το φάρμακο θα ενταχθεί στο συνταγογραφικό σύστημα του ΕΟΠΥΥ, προφανώς ακολουθώντας τα αυστηρά πρωτόκολλα των υφιστάμενων αντιιικών. Η εισαγωγή ενός χαπιού πρόληψης θα απαιτήσει νέα πρωτόκολλα χορήγησης, προκειμένου να είναι δυνατή η συνταγογράφηση σε υγιή άτομα, απλώς και μόνο επειδή διαμένουν με επιβεβαιωμένο κρούσμα.

