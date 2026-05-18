Πρωτεΐνη MYC: Η νέα ανακάλυψη εξηγεί την αντοχή των όγκων στις χημειοθεραπείες

Σύνοψη

Έρευνα του Πανεπιστημίου Υγείας και Επιστήμης του Όρεγκον (OHSU) ανακαλύπτει νέα ιδιότητα της καρκινογόνου πρωτεΐνης MYC.

Η πρωτεΐνη, πέραν της συμβολής της στην ανεξέλεγκτη κυτταρική ανάπτυξη, εμπλέκεται άμεσα στην επιδιόρθωση δίκλωνων ρηγμάτων στο DNA των καρκινικών κυττάρων.

Ο συγκεκριμένος μηχανισμός (μέσω της φωσφορυλίωσης της σερίνης 62) εξηγεί την αντοχή που αναπτύσσουν επιθετικοί όγκοι απέναντι σε χημειοθεραπείες και ακτινοβολίες.

Η ανακάλυψη της ομάδας της Δρ. Rosalie Sears ανοίγει τον δρόμο για νέους αναστολείς που θα εμποδίζουν την επιδιόρθωση του καρκινικού DNA, αυξάνοντας δραστικά την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων θεραπειών.

Οι ερευνητικές προσπάθειες για την πλήρη κατανόηση των μηχανισμών μέσω των οποίων οι όγκοι αναπτύσσουν αντοχή στις θεραπείες, εντόπισαν έναν νέο, καθοριστικό παράγοντα.

Επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο Υγείας και Επιστήμης του Όρεγκον (OHSU) δημοσίευσαν μια εκτενή μελέτη στο έγκριτο περιοδικό Genes & Development, η οποία αναδιαμορφώνει την τρέχουσα επιστημονική αντίληψη για την πρωτεΐνη MYC. Μέχρι σήμερα, η συγκεκριμένη πρωτεΐνη ήταν ευρέως γνωστή στον χώρο της μοριακής βιολογίας ως ένας ισχυρός μεταγραφικός παράγοντας που προωθεί την ανεξέλεγκτη κυτταρική διαίρεση. Η νέα έρευνα, ωστόσο, αποδεικνύει ότι η MYC διαθέτει μια δεύτερη, εξίσου κρίσιμη λειτουργία: προστατεύει ενεργά τα καρκινικά κύτταρα, βοηθώντας τα να επιδιορθώνουν τις βλάβες που προκαλούνται στο DNA τους από τις ογκολογικές θεραπείες.

Η πρωτεΐνη MYC προστατεύει τα καρκινικά κύτταρα μετακινούμενη στα σημεία όπου το DNA έχει υποστεί δίκλωνα ρήγματα (λόγω χημειοθεραπείας ή ακτινοβολίας) και διευκολύνοντας την επιδιόρθωσή τους. Αυτή η διαδικασία, η οποία ενεργοποιείται μέσω της φωσφορυλίωσης της σερίνης 62, επιτρέπει στους όγκους να επιβιώνουν από τις κυτταροτοξικές θεραπείες που κανονικά θα προκαλούσαν τον θάνατό τους, οδηγώντας σε αντοχή και υποτροπές.

Ο πολυδιάστατος ρόλος της MYC στην ογκογένεση

Στη μοριακή ογκολογία, η πρωτεΐνη MYC αποτελεί έναν από τους πιο μελετημένους στόχους. Ως προϊόν του ομώνυμου πρωτο-ογκογονιδίου, ρυθμίζει την έκφραση περίπου του 15% των ανθρώπινων γονιδίων, παίζοντας κεντρικό ρόλο στον κυτταρικό κύκλο, τον μεταβολισμό και την απόπτωση (τον προγραμματισμένο κυτταρικό θάνατο). Σε υγιείς οργανισμούς, η δραστηριότητά της ελέγχεται αυστηρά. Αντίθετα, στην πλειονότητα των ανθρώπινων καρκίνων –συμπεριλαμβανομένων αυτών του μαστού, του πνεύμονα, του προστάτη και του παγκρέατος– η MYC υπερεκφράζεται, παρέχοντας στα κύτταρα τις "οδηγίες" για αδιάκοπη ανάπτυξη.

Η ομάδα του OHSU, με επικεφαλής την επικεφαλής συγγραφέα Δρ. Rosalie Sears, καθηγήτρια έρευνας για τον καρκίνο και συν-διευθύντρια του Κέντρου Παγκρεατικής Φροντίδας Brenden-Colson, διαπίστωσε ότι η λειτουργία της πρωτεΐνης επεκτείνεται πολύ πέρα από την απλή ενίσχυση του πολλαπλασιασμού. Η έρευνα αποκαλύπτει ότι η δραστηριότητα της MYC συνδέεται άμεσα με τους μηχανισμούς διατήρησης της γονιδιωματικής σταθερότητας των κυττάρων υπό συνθήκες ακραίου στρες, όπως αυτό που προκαλείται από φαρμακευτικούς παράγοντες.

Ο μηχανισμός της επιδιόρθωσης: Φωσφορυλίωση της σερίνης 62

Η πρωτότυπη εργασία, με πρώτο συγγραφέα τον Δρ. Gabriel Cohn, εστιάζει σε μια συγκεκριμένη χημική τροποποίηση της πρωτεΐνης: τη φωσφορυλίωση του αμινοξέος σερίνη 62. Η ερευνητική ομάδα, χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνικές κυκλικού ανοσοφθορισμού σε δείγματα ανθρώπινων παγκρεατικών όγκων, παρατήρησε ότι υπό συνθήκες γονιδιοτοξικού στρες, η φωσφορυλιωμένη μορφή της MYC συγκεντρώνεται στα σημεία όπου το DNA έχει κοπεί (δίκλωνα ρήγματα).

Εκεί, αλληλεπιδρά με τον κυτταρικό μηχανισμό επιδιόρθωσης, λειτουργώντας πρακτικά ως ρυθμιστής που επιταχύνει τη διαδικασία συγκόλλησης του γενετικού υλικού. Οι θεραπείες όπως η χημειοθεραπεία και η ακτινοθεραπεία βασίζονται ακριβώς στην πρόκληση εκτεταμένων, μη αναστρέψιμων βλαβών στο καρκινικό DNA, με σκοπό να πυροδοτήσουν την απόπτωση του κυττάρου. Διαθέτοντας έναν ισχυρότερο, καθοδηγούμενο από τη MYC μηχανισμό επιδιόρθωσης, τα κύτταρα του όγκου αντιμετωπίζουν τη ζημιά και συνεχίζουν να επιβιώνουν, μειώνοντας δραματικά την κλινική αποτελεσματικότητα των θεραπειών.

Αντοχή στις θεραπείες: Το κύριο εμπόδιο στην κλινική ογκολογία

Η αντοχή των όγκων παραμένει η μεγαλύτερη πρόκληση στη σύγχρονη ογκολογία. Σύμφωνα με τα κλινικά δεδομένα, ασθενείς με επιθετικές μορφές καρκίνου (όπως το αδενοκαρκίνωμα του παγκρέατος) συχνά παρουσιάζουν αρχική ανταπόκριση στις χημειοθεραπείες πρώτης γραμμής, προτού ο όγκος υποτροπιάσει, έχοντας αναπτύξει πολυφαρμακευτική ανθεκτικότητα. Η κατανόηση του ρόλου της MYC εξηγεί σε μοριακό επίπεδο το πώς ακριβώς ενορχηστρώνεται αυτή η αντοχή.

Τα ευρήματα αυτά καταδεικνύουν την ανάγκη μετάβασης από τα παραδοσιακά πρωτόκολλα –τα οποία συχνά προκαλούν τυφλή καταστροφή των ταχέως διαιρούμενων κυττάρων– σε συνδυαστικές προσεγγίσεις. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ερευνητική αναφορά, η MYC "δεν βοηθά απλώς τα καρκινικά κύτταρα να αναπτυχθούν, αλλά τα βοηθά να επιβιώσουν από τις ίδιες τις θεραπείες που σχεδιάστηκαν για να τα σκοτώσουν".

Κλινικές προεκτάσεις και η επόμενη μέρα των αναστολέων

Η χαρτογράφηση αυτής της διεργασίας δεν αποτελεί απλώς μια ακαδημαϊκή ανακάλυψη, αλλά καθοδηγεί τον άμεσο σχεδιασμό νέων φαρμακολογικών παραγόντων. Ο στόχος είναι πλέον σαφής: η ανάπτυξη αναστολέων που θα αποτρέπουν τη φωσφορυλίωση της σερίνης 62 ή θα εμποδίζουν την πρόσδεση της MYC στα σημεία των δίκλωνων ρηγμάτων του DNA. Εάν αυτός ο άξονας εξουδετερωθεί, οι παραδοσιακές χημειοθεραπείες θα ανακτήσουν την πλήρη ισχύ τους, καθώς τα καρκινικά κύτταρα θα στερούνται της ασπίδας επιδιόρθωσής τους.

Οι φαρμακευτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη μικρών μορίων αντιμετώπιζαν ιστορικά τη MYC ως «μη στοχεύσιμη», λόγω της περίπλοκης δομής της χωρίς προφανή «θυλάκια» πρόσδεσης φαρμάκων. Ωστόσο, αναγνωρίζοντας πλέον συγκεκριμένες λειτουργικές αλληλεπιδράσεις της πρωτεΐνης, η έρευνα επικεντρώνεται σε έμμεσους τρόπους καταστολής της δραστηριότητάς της, στοχεύοντας τα ένζυμα (κινάσες) που είναι υπεύθυνα για τη φωσφορυλίωσή της.

