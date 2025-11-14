Αυτό το ρομπότ-μάγειρας ετοιμάζει 120 γεύματα την ώρα

Στο κέντρο του Düsseldorf, μέσα σε ένα κατάστημα REWE, δοκιμάζεται ίσως το πιο εντυπωσιακό δείγμα αυτοματισμού στη βιομηχανία τροφίμων: μια πλήρως αυτόνομη ρομποτική κουζίνα που μπορεί να ετοιμάσει μέχρι και 120 γεύματα την ώρα χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση. Το σύστημα, το οποίο έχει αναπτύξει η γερμανική εταιρεία Circus SE, δεν είναι απλώς άλλη μία περίπτωση αυτοματοποιημένης προετοιμασίας φαγητού, αλλά αποτελεί την πρώτη παγκόσμια υλοποίηση πλήρους αυτόνομης κουζίνας μέσα σε σούπερ μάρκετ.

Πίσω από μια γυάλινη επιφάνεια, οι ρομποτικοί βραχίονες του μοντέλου CA-1 Series 4 αναλαμβάνουν κάθε στάδιο της διαδικασίας: συλλογή συστατικών, μαγείρεμα, σερβίρισμα και τελικό καθαρισμό. Όλες οι κινήσεις ενορχηστρώνονται από λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη διαχείριση των λειτουργιών της κουζίνας. Η ακρίβεια με την οποία το σύστημα εκτελεί επαναλαμβανόμενες εργασίες για ατελείωτες ώρες ξεπερνά τις φυσικές αντοχές οποιουδήποτε επαγγελματία chef.

Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν το πιάτο τους μέσα από οθόνη αφής ή με φωνητικές εντολές, στη συνέχεια να παρακολουθήσουν ζωντανά τη διαδικασία: ένα ρομπότ που ζυγίζει υλικά, κόβει, μαγειρεύει, ανακατεύει και σερβίρει σε χρόνο fast-food, αλλά με αισθητική και ποιότητα που παραπέμπει περισσότερο σε εστιατόριο. Παρά το προχωρημένο επίπεδο αυτοματοποίησης, στόχος δεν είναι ένα τυποποιημένο προϊόν μαζικής παραγωγής αλλά ένα φαγητό που παραμένει φρέσκο και συνεπές στη γεύση.

Η τιμή ανά γεύμα κυμαίνεται κοντά στα 6 ευρώ, ενώ η παράδοση γίνεται σε λίγα μόλις λεπτά. Σύμφωνα με την Circus, το σύστημα αποδίδει με σταθερή ποιότητα ακόμη και όταν λειτουργεί στο μέγιστο φορτίο, προσφέροντας ακρίβεια στη γεύση και πλήρη εξάλειψη των λαθών ή των απωλειών υλικών που προκύπτουν συνήθως από τον ανθρώπινο παράγοντα. Μετά από κάθε παραγγελία, η κουζίνα καθαρίζεται αυτόματα μέσω ενσωματωμένου συστήματος πλύσης, ενώ αισθητήρες παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τη φρεσκάδα των συστατικών και την πρόοδο του μαγειρέματος.

Το έργο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη REWE Region West και εντάσσεται στο πρόγραμμα Fresh & Smart, μια νέα φιλοσοφία της αλυσίδας που θέλει την καθημερινή επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ να μετατρέπεται σε εμπειρία και όχι σε αγγαρεία. Ο Lars Klein, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της REWE West, υπογράμμισε ότι ο στόχος είναι να ενωθεί η αποτελεσματικότητα με την απόλαυση, ώστε τα ψώνια να μην περιορίζονται στην απλή αγορά προϊόντων αλλά να περιλαμβάνουν και εστίαση και ψυχαγωγία μέσα στον ίδιο χώρο.

Το μοντέλο CA-1 είναι το αποτέλεσμα πολλών ετών ανάπτυξης και σχεδιασμού. Η νεότερη έκδοση είναι κατά 450 κιλά ελαφρύτερη από τα πρώτα πρωτότυπα, χρησιμοποιεί μαγνητικές πένσες που αλλάζουν και κουμπώνουν ανάλογα με την εργασία, ενώ το σύστημα επαγωγικού μαγειρέματος επιτρέπει θερμική ακρίβεια σε επίπεδο χιλιοστού. Η AI ρυθμίζει ακόμη και την ταχύτητα ανάμειξης με βάση το είδος του φαγητού, ενώ ένας προγνωστικός αλγόριθμος ρυθμίζει την παραγωγή ώστε να ελαχιστοποιείται η σπατάλη τροφίμων.

Η εγκατάσταση στο Düsseldorf αποτελεί προς το παρόν πιλοτική εφαρμογή, όμως η Circus και η REWE δεν σκοπεύουν να σταματήσουν εκεί. Άλλα δύο συστήματα βρίσκονται ήδη υπό κατασκευή, με το βλέμμα στραμμένο σε πιθανούς μελλοντικούς χώρους όπως πανεπιστήμια, νοσοκομεία και εργοστάσια, δηλαδή σημεία όπου η γρήγορη, ασφαλής και ποιοτική προετοιμασία φαγητού αποτελεί κρίσιμο ζήτημα. Στο τραπέζι βρίσκεται και μια πιο δραστική πιθανή αξιοποίηση: η συνεργασία με το BRAVE1, το ουκρανικό πρόγραμμα που εξετάζει τη χρήση αυτόνομων συστημάτων για την προετοιμασία γευμάτων για στρατιώτες στο πεδίο της μάχης.