Unitree As2: Το νέο ρομπότ-σκύλος που λειτουργεί με μπαταρία

Σύνοψη

Συμπαγής κατασκευή: Ζυγίζει 18 κιλά και υποστηρίζει ωφέλιμο φορτίο 15 κιλών εν κινήσει, με δυνατότητα στατικού φορτίου έως 65 κιλά.

Ζυγίζει 18 κιλά και υποστηρίζει ωφέλιμο φορτίο 15 κιλών εν κινήσει, με δυνατότητα στατικού φορτίου έως 65 κιλά. Υψηλή αυτονομία: Διαθέτει μπαταρία 648Wh (15.000mAh) που εξασφαλίζει πάνω από 4 ώρες λειτουργίας χωρίς φορτίο και 2,5 ώρες με μέγιστο φορτίο.

Διαθέτει μπαταρία 648Wh (15.000mAh) που εξασφαλίζει πάνω από 4 ώρες λειτουργίας χωρίς φορτίο και 2,5 ώρες με μέγιστο φορτίο. Κορυφαίες επιδόσεις: Αναπτύσσει ταχύτητες άνω των 5 m/s (18 km/h) χάρη στους κινητήρες μέγιστης ροπής 90 N.m.

Αναπτύσσει ταχύτητες άνω των 5 m/s (18 km/h) χάρη στους κινητήρες μέγιστης ροπής 90 N.m. Προηγμένη πλοήγηση: Ενσωματώνει το σύστημα 4D LiDAR L2 (κάλυψη 360°x90°) για αποφυγή εμποδίων και τρισδιάστατη χαρτογράφηση.

Ενσωματώνει το σύστημα 4D LiDAR L2 (κάλυψη 360°x90°) για αποφυγή εμποδίων και τρισδιάστατη χαρτογράφηση. Ανθεκτικότητα: Φέρει πιστοποίηση IP54 για προστασία από σκόνη και βροχή, σχεδιασμένο για βιομηχανικά και εξωτερικά περιβάλλοντα.

Η αγορά της ρομποτικής υποδέχεται μια σημαντική προσθήκη με την ανακοίνωση του Unitree AS2. Η Unitree Robotics προχωρά πέρα από τις καταναλωτικές υλοποιήσεις (όπως η σειρά Go2), παρουσιάζοντας ένα τετράποδο ρομπότ εστιασμένο αμιγώς στις βιομηχανικές εφαρμογές, την έρευνα και τον αυτοματισμό βαρέως τύπου. Το AS2 γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ της υπερβολικής ογκώδους κατασκευής και της αναγκαίας αντοχής, παρέχοντας μια συμπαγή πλατφόρμα που μπορεί να ενσωματωθεί άμεσα σε περιβάλλοντα logistics και επιθεώρησης.

Ποια είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η αυτονομία του Unitree AS2;

Το Unitree AS2 είναι ένα βιομηχανικό ρομπότ-σκύλος βάρους 18 κιλών που ενσωματώνει μπαταρία 648Wh (15.000mAh). Προσφέρει αυτονομία 4 ωρών ή 20 χιλιομέτρων χωρίς φορτίο και 2,5 ωρών με φορτίο 15 κιλών. Εξοπλίζεται με κινητήρες μέγιστης ροπής 90 N.m και σύστημα πλοήγησης 4D LiDAR για πλήρη, αυτόνομη χαρτογράφηση του χώρου.

Μέγιστη Ταχύτητα: >5 m/s (18 km/h)

>5 m/s (18 km/h) Ωφέλιμο Φορτίο (Εν κινήσει): 15 kg

15 kg Ωφέλιμο Φορτίο (Στατικό): 65 kg

65 kg Κινητήρες: Ενσωματώνουν βιομηχανικά ρουλεμάν σταυρωτών κυλίνδρων (crossed roller bearings) με λόγο ροπής-προς-βάρος ~5 N.m/kg.

Ενσωματώνουν βιομηχανικά ρουλεμάν σταυρωτών κυλίνδρων (crossed roller bearings) με λόγο ροπής-προς-βάρος ~5 N.m/kg. Πιστοποίηση: IP54 (Προστασία από σκόνη και πιτσιλιές νερού/βροχή)

IP54 (Προστασία από σκόνη και πιτσιλιές νερού/βροχή) Αισθητήρες: 4D LiDAR L2 με ευρυγώνια κάλυψη 360°x90°

4D LiDAR L2 με ευρυγώνια κάλυψη 360°x90° Διαστάσεις: 720mm x 378mm x 457mm (σε όρθια στάση)

Η αναλογία βάρους προς ωφέλιμο φορτίο αποτελεί το ισχυρότερο πλεονέκτημα του συστήματος. Η ικανότητα μιας μηχανής 18 κιλών να περπατά σταθερά μεταφέροντας σχεδόν το δικό της βάρος (15 κιλά) σε ανώμαλο έδαφος υποδηλώνει υψηλή μηχανική απόδοση στους αρμούς και ελαχιστοποίηση της ενεργειακής απώλειας μέσω της χρήσης χαμηλής αδράνειας κινητήρων PMSM.

Ποιες είναι οι βιομηχανικές εφαρμογές του Unitree AS2;

Το AS2 προορίζεται για βιομηχανικές επιθεωρήσεις, έρευνα και εργασίες logistics, υποστηρίζοντας ανοιχτή πλατφόρμα δευτερογενούς ανάπτυξης (open ecosystem). Η ικανότητά του να αναρριχάται σε κλίσεις 40 μοιρών και να προσπερνά εμπόδια ύψους 50 εκατοστών το καθιστά ιδανικό για ενεργειακές εγκαταστάσεις και εργοτάξια με δύσβατα εδάφη.

Η προσέγγιση της Unitree στην ανάπτυξη λογισμικού επιτρέπει σε εταιρείες να ενσωματώσουν τα δικά τους μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης για λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο. Είτε πρόκειται για έλεγχο διαρροών σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, είτε για οπτική επιθεώρηση κτιρίων, το ρομπότ μπορεί να εξοπλιστεί με επιπλέον θερμικές κάμερες, ηχεία ή εξειδικευμένους βιομηχανικούς βραχίονες.

Με τη ματιά του Techgear

Η επαφή με τον βιομηχανικό εξοπλισμό της Unitree ξεκαθαρίζει άμεσα πως το AS2 δεν αποτελεί καταναλωτικό gadget. Η κατασκευή από κράμα αλουμινίου και βιομηχανικό πλαστικό υψηλής αντοχής προδίδει έναν ωμό, λειτουργικό σχεδιασμό που προορίζεται να γρατζουνιστεί, να λερωθεί και να καταπονηθεί. Στα χαρτιά, τα 90 N.m ροπής είναι εντυπωσιακά, αλλά στην πράξη μεταφράζονται σε μια βίαιη, απόλυτα ελεγχόμενη δύναμη που αποτρέπει την πτώση του ρομπότ όταν δέχεται απότομα πλευρικά χτυπήματα.

Παρά την πιστοποίηση IP54 —η οποία επαρκεί για καταρρακτώδη βροχή στο πεδίο— απαιτείται προσοχή, καθώς δεν είναι πλήρως αδιάβροχο για βύθιση. Η ενσωμάτωση του 4D LiDAR εξαλείφει τις «τυφλές γωνίες» που ταλαιπωρούσαν παλαιότερα μοντέλα, καθιστώντας την πλοήγηση ακριβέστατη, γεγονός που εδραιώνει το AS2 ως ένα απολύτως αξιόπιστο βιομηχανικό εργαλείο.