Unitree G1: Το ανθρωποειδές ρομπότ τα καταφέρνει περίφημα και στο μπάσκετ [Video]

Η πρόοδος της ρομποτικής ανθρωποειδών συνεχίζει να εντυπωσιάζει, αλλά λίγα παραδείγματα δείχνουν τόσο εντυπωσιακά αποτελέσματα όσο το G1 της Unitree. Παρουσιασμένο πέρυσι, το G1 ξεχωρίζει για την εκπληκτική ευλυγισία και τη φυσικότητα των κινήσεών του, ξεπερνώντας κατά πολύ τις δυνατότητες που είχαν προηγούμενα ρομπότ στην κατηγορία του.

Πρόσφατα, ομάδα ερευνητών από το Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) κατάφερε να διδάξει στο ίδιο ρομπότ να χειρίζεται μια μπάλα μπάσκετ και να σουτάρει σαν επαγγελματίας παίκτης. Η επίδοση αυτή δεν αφορά μόνο τον χειρισμό της μπάλας, αλλά και τη ρευστότητα των κινήσεων και την ακριβή εκτέλεση των σουτ, συνδυάζοντας αθλητική επιδεξιότητα και τεχνητή νοημοσύνη σε επίπεδο που λίγα ρομπότ έχουν φτάσει μέχρι σήμερα.

Η ομάδα χρησιμοποίησε το πλαίσιο AI SkillMimic, το οποίο μαθαίνει από ανθρώπινες επιδείξεις μέσω βίντεο και motion-tracking κοστουμιών, προσομοιώνοντας και βελτιστοποιώντας τις κινήσεις σε εικονικά περιβάλλοντα πριν τις εφαρμόσει στον πραγματικό κόσμο. Η μέθοδος αυτή επιτρέπει στο ρομπότ να προσαρμόζει τις κινήσεις του σε δυναμικά και μη δομημένα περιβάλλοντα, όπως ένα πραγματικό γήπεδο μπάσκετ, και να αντιμετωπίζει απρόβλεπτες καταστάσεις.

Αν και υπήρξαν προηγούμενα ανθρωποειδή ρομπότ που μπορούσαν να σουτάρουν, όπως αυτό της Toyota πριν από επτά χρόνια, η διαφορά είναι καθοριστική. Η αρχική έκδοση της Toyota μπορούσε να ρίξει την μπάλα μόνο από σταθερή θέση, ενώ η ανανεωμένη χρησιμοποιούσε τροχούς για μετακίνηση στο γήπεδο. Το G1 όμως συνδυάζει πλήρη ευελιξία και ρεαλιστική κινητικότητα σώματος, προσφέροντας την πρώτη πραγματικά εντυπωσιακή επίδειξη μπάσκετ από ανθρωποειδές ρομπότ.

Το επίτευγμα αυτό δεν έχει σημασία μόνο για τον αθλητισμό ή την εντυπωσιακή επίδειξη. Αντιπροσωπεύει μια σημαντική πρόοδο στη μεταφορά δεξιοτήτων από προσομοίωση σε πραγματικό περιβάλλον (sim-to-real AI transfer). Η ικανότητα ενός ρομπότ να εκτελεί σύνθετες και δυναμικές εργασίες σε πραγματικούς χώρους ανοίγει νέες προοπτικές για τη ρομποτική σε αποθήκες, εργοστάσια και άλλες περιοχές όπου οι άνθρωποι συνεργάζονται με μηχανές.

Η Unitree παρουσίασε το G1 πέρυσι και ξεκίνησε την εμπορική διάθεσή του τον Φεβρουάριο στην τιμή των περίπου 13.000 δολαρίων, στοχεύοντας σε ερευνητικά ιδρύματα, πανεπιστήμια και επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για ανθρωποειδή ρομπότ και τεχνητή νοημοσύνη.

Η τεχνολογία που παρουσιάζει το G1 δείχνει πως τα ανθρωπόμορφα ρομπότ δεν χρειάζεται πλέον να περιορίζονται σε προκαθορισμένες κινήσεις ή μονοδιάστατες εργασίες. Ο συνδυασμός ευλυγισίας, AI και δυνατότητας μάθησης από ανθρώπινες ενέργειες επιτρέπει την αντιμετώπιση σύνθετων καταστάσεων, ανοίγοντας τον δρόμο για ρομπότ που μπορούν να εκτελούν πραγματικά δυναμικές και δημιουργικές εργασίες σε καθημερινά περιβάλλοντα.