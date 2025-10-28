Unitree G1: Το μικρό ανθρωποειδές ρομπότ τραβά αυτοκίνητο σαν να είναι παιχνίδι [Video]

Η Unitree έχει ήδη εντυπωσιάσει τον κόσμο της ρομποτικής με το G1, ένα ανθρωποειδές ρομπότ που συνδυάζει ευελιξία, δύναμη και αξιοθαύμαστη ισορροπία. Σε παλαιότερα videos το είδαμε να κάνει άλματα, τούμπες και να ανακτά τον έλεγχο του σώματός του με εντυπωσιακή ταχύτητα ύστερα από πτώσεις. Τώρα όμως, οι ερευνητές της Beijing Academy of Artificial Intelligence (BAAI) ανέβασαν τον πήχη ακόμη πιο ψηλά, εκπαιδεύοντας το G1 να τραβήξει ένα αυτοκίνητο βάρους 1.400 κιλών.

Το επίτευγμα έγινε γρήγορα viral και όχι άδικα. Το ρομπότ της Unitree, το οποίο ζυγίζει μόλις 35 κιλά και έχει ύψος 132 εκατοστά, καταφέρνει να σύρει το όχημα πάνω σε επίπεδη επιφάνεια, διατηρώντας παράλληλα αξιοσημείωτη σταθερότητα. Το video δείχνει το G1 να κινείται με απόλυτη ακρίβεια, ρυθμίζοντας κάθε του βήμα ώστε να αποφύγει την απώλεια ισορροπίας.

Φυσικά, από τεχνικής άποψης, η δύναμη που απαιτείται για να μετακινηθεί το αυτοκίνητο σε μια λεία επιφάνεια δεν είναι τόσο μεγάλη όσο φαίνεται. Η αντίσταση λόγω τριβής και κύλισης είναι περιορισμένη. Όμως αυτό που κάνει το επίτευγμα εντυπωσιακό δεν είναι τόσο η δύναμη του G1, όσο η ικανότητά του να παραμένει σταθερό και να προσαρμόζει το βάρος του με ακρίβεια χιλιοστού, ακόμη και καθώς το όχημα κινείται.

Στο video, το ρομπότ λειτουργεί αυτόνομα, χωρίς τηλεχειρισμό. Παρατηρεί κανείς πώς τα πόδια του κινούνται με ταχύτητα πάνω στην επιφάνεια, ενώ ο κορμός του γέρνει προς τα πίσω για να δημιουργήσει αντίβαρο. Αυτό το είδος συντονισμού απαιτεί έναν εξαιρετικά εξελιγμένο αλγόριθμο ελέγχου, που αξιοποιεί δεδομένα από αισθητήρες πίεσης, επιτάχυνσης και οπτικής αναγνώρισης για να υπολογίζει κάθε μικρή προσαρμογή του βάρους σε πραγματικό χρόνο.

Η επιτυχία αυτή αποδεικνύει ότι το G1 διαθέτει προηγμένο AI σύστημα ισορροπίας, ικανό να αντιμετωπίζει πολύπλοκες δυναμικές συνθήκες. Είναι μια επίδειξη όχι μόνο δύναμης, αλλά και της λεπτής μηχανικής ακριβείας που απαιτείται για να κάνει ένα ανθρωποειδές ρομπότ να κινείται με φυσικότητα, χωρίς να φαίνεται μηχανικό ή «άκαμπτο».

Αν και αυτή τη στιγμή η επίδειξη έχει καθαρά πειραματικό χαρακτήρα, η τεχνολογία πίσω από το G1 ανοίγει νέους ορίζοντες για πρακτικές εφαρμογές. Ένα ρομπότ με τέτοιο βαθμό σταθερότητας και ελέγχου θα μπορούσε να εργάζεται δίπλα σε ανθρώπους σε αποθήκες ή βιομηχανικούς χώρους, όπου η ακρίβεια των κινήσεων είναι κρίσιμη για την ασφάλεια. Θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί σε επιχειρήσεις διάσωσης, κινούμενο μέσα σε ερείπια ή σε επικίνδυνα εδάφη όπου ο άνθρωπος δεν μπορεί να πλησιάσει.

Ακόμη, η Unitree υποστηρίζει ότι το G1 έχει τη δυνατότητα να αξιοποιηθεί και σε τομείς όπως η υγειονομική περίθαλψη, βοηθώντας σε νοσοκομεία ή σπίτια ηλικιωμένων, όπου απαιτείται προσεκτικός χειρισμός αντικειμένων και λεπτές κινήσεις σε περιορισμένους χώρους.