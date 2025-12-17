Hangxing No. 1: Το ανθρωποειδές - ρομπότ τροχονόμος στους δρόμους της Κίνας [Video]

Οι δρόμοι της Κίνας έχουν αρχίσει να υποδέχονται μια νέα μορφή εξουσίας, η οποία δεν φοράει απλώς στολή, αλλά αποτελείται εξ ολοκλήρου από καλώδια, αισθητήρες και προηγμένους αλγορίθμους. Στην πόλη Hangzhou, ένα από τα σημαντικότερα τεχνολογικά κέντρα της χώρας, η παρουσία του Hangxing No. 1 δεν αποτελεί πλέον πειραματική δοκιμή σε κλειστό περιβάλλον, αλλά μια καθημερινή πραγματικότητα που ρυθμίζει την κυκλοφορία σε πραγματικές συνθήκες.

Ο νέος αυτός ρομποτικός «υπάλληλος» της τροχαίας έχει αναλάβει καθήκοντα στη λεωφόρο Binsheng, στην περιοχή Binjiang, προκαλώντας το ενδιαφέρον των περαστικών και των οδηγών. Με την εμφάνισή του να θυμίζει έντονα έναν συμβατικό τροχονόμο – φορώντας το χαρακτηριστικό φωσφοριζέ γιλέκο και διαθέτοντας ανθρωποειδή χαρακτηριστικά – ο Hangxing No. 1 σηματοδοτεί την επόμενη φάση στην αστική διαχείριση: τη συνεργασία ανθρώπου και μηχανής για την τήρηση της τάξης.

Τεχνολογία αιχμής στην υπηρεσία της Οδικής Ασφάλειας

Αυτό που καθιστά ξεχωριστό τον Hangxing No. 1 από προηγούμενες προσπάθειες αυτοματοποίησης είναι η ικανότητά του να λειτουργεί αυτόνομα και να αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του σε πραγματικό χρόνο. Εξοπλισμένος με εξελιγμένες κάμερες και αισθητήρες, το ρομπότ δεν είναι απλώς ένας στατικός παρατηρητής. Κινείται με ευελιξία χάρη στους πανκατευθυντικούς τροχούς του, επιτρέποντάς του να τοποθετείται στα πιο κρίσιμα σημεία της διασταύρωσης ανάλογα με τη ροή των οχημάτων.

Η «εκπαίδευσή» του βασίστηκε στις κινήσεις έμπειρων αστυνομικών της τροχαίας. Μέσω της τεχνολογίας καταγραφής κίνησης, το ρομπότ έχει μάθει να εκτελεί με ακρίβεια τα τυποποιημένα σήματα της τροχαίας, δίνοντας εντολές για στάση ή πορεία με κινήσεις των χεριών που είναι άμεσα αναγνωρίσιμες από τους οδηγούς. Επιπλέον, διαθέτει ενσωματωμένη σφυρίχτρα, αναπαράγοντας τον χαρακτηριστικό ήχο που επιβάλλει την προσοχή σε πολυσύχναστους δρόμους.

Ένας «ευγενικός» φύλακας του Νόμου

Πέρα από τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, ο ρόλος του Hangxing No. 1 επεκτείνεται και στην επιβολή της νομιμότητας, αλλά με έναν ιδιαίτερα... ευγενικό τρόπο. Το σύστημα όρασης του ρομπότ είναι σχεδιασμένο να εντοπίζει συγκεκριμένες παραβάσεις με μεγάλη ακρίβεια. Μπορεί να «δει» μοτοσυκλετιστές που δεν φορούν κράνος, οχήματα που έχουν σταματήσει πέρα από τη γραμμή του φαναριού ή πεζούς που επιχειρούν να διασχίσουν τον δρόμο παράτυπα.

Αντί, όμως, να εκδίδει κλήσεις, προς το παρόν λειτουργεί συμβουλευτικά. Μόλις εντοπίσει την παράβαση, απευθύνει ηχητικές προειδοποιήσεις στους παραβάτες, υπενθυμίζοντάς τους τους κανόνες οδικής ασφάλειας. Αυτή η λειτουργία «πολιτισμένης καθοδήγησης», όπως την ονομάζουν οι αρχές, στοχεύει στην εκπαίδευση των πολιτών και στην πρόληψη ατυχημάτων, παρά στην άμεση τιμωρία.

Συγχρονισμός και μελλοντικές δυνατότητες

Η ευφυΐα του συστήματος δεν περιορίζεται στην παρατήρηση. Ο Hangxing No. 1 είναι πλήρως διασυνδεδεμένος με το σύστημα φωτεινών σηματοδοτών της πόλης. Όταν το φανάρι αλλάζει χρώμα, το ρομπότ προσαρμόζει αυτόματα τη συμπεριφορά του και τα σήματα που δίνει, εξασφαλίζοντας την ομαλή ροή των οχημάτων χωρίς καθυστερήσεις.

Οι δημιουργοί του, μια κοινοπραξία της τοπικής αστυνομίας και εταιρειών τεχνολογίας της Hangzhou, έχουν μεγάλα σχέδια για το μέλλον. Στις επόμενες αναβαθμίσεις, αναμένεται η ενσωμάτωση Μεγάλων Γλωσσικών Μοντέλων (Large Language Models - LLMs). Αυτό θα επιτρέψει στο ρομπότ να συνομιλεί με τους πολίτες, να δίνει οδηγίες προσανατολισμού σε τουρίστες, ή ακόμα και να απαντά σε ερωτήσεις σχετικά με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Η ανθρώπινη πλευρά της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η παρουσία του Hangxing No. 1 εγείρει ερωτήματα για το μέλλον της εργασίας στα σώματα ασφαλείας. Ωστόσο, οι αξιωματούχοι της Hangzhou τονίζουν ότι στόχος δεν είναι η αντικατάσταση του ανθρώπινου δυναμικού. Το ρομπότ λειτουργεί συμπληρωματικά, αναλαμβάνοντας επαναλαμβανόμενα και κοπιαστικά καθήκοντα, επιτρέποντας στους αστυνομικούς να επικεντρωθούν σε πιο σύνθετα περιστατικά που απαιτούν ανθρώπινη κρίση και ενσυναίσθηση.

Η εικόνα του ακούραστου ρομπότ που στέκεται στη μέση της διασταύρωσης, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών ή κόπωσης, προσφέρει μια ματιά στο πώς οι έξυπνες πόλεις θα λειτουργούν στο εγγύς μέλλον. Με την Κίνα να πρωτοστατεί στην υιοθέτηση τέτοιων λύσεων, το πείραμα της Hangzhou θα αποτελέσει πιλότο για την επέκταση παρόμοιων «στόλων» ρομποτικών αστυνομικών και σε άλλες μεγάλες πόλεις.