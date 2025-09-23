Unitree G1: Το ανθρωποειδές ρομπότ που τρώει κλοτσιές και παραμένει όρθιο [Video]

Ένα video που δημοσιεύτηκε στο X έφερε στο προσκήνιο μια ιδιαίτερα ασυνήθιστη δοκιμή. Πρωταγωνιστής είναι το G1, το ανθρωποειδές ρομπότ της κινεζικής εταιρείας Unitree, το οποίο βρέθηκε αντιμέτωπο με αυτό που ο δημιουργός του video ονόμασε «τεστ βίας». Η σκηνή είναι απλή αλλά εντυπωσιακή: ένας δοκιμαστής χτυπά το ρομπότ με κλοτσιές, προκειμένου να αξιολογήσει την ισορροπία και τη σταθερότητά του. Το αποτέλεσμα μοιάζει ταυτόχρονα με επιστημονικό πείραμα και με παράσταση, προκαλώντας συζητήσεις και αντιδράσεις στο διαδίκτυο – από ειρωνικά σχόλια μέχρι σοβαρές ανησυχίες για το μέλλον των «έξυπνων μηχανών».

Οι δοκιμές αντοχής δεν είναι κάτι νέο στη ρομποτική. Εδώ και χρόνια, οι μηχανικοί εφαρμόζουν πειράματα που μπορεί να φαίνονται σκληρά, ώστε να αποδείξουν ότι τα ρομπότ μπορούν να ανταποκριθούν σε αιφνίδιες πιέσεις ή χτυπήματα. Στην περίπτωση του G1, το ρομπότ δέχτηκε εννέα κλοτσιές από διαφορετικές γωνίες χωρίς να υποστεί σοβαρές βλάβες. Μόνο στην αρχή του βίντεο, λόγω ενός ολισθηρού χαλιού, χάνει την ισορροπία του και πέφτει, αλλά μέσα σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο επανέρχεται όρθιο, εντυπωσιάζοντας με την ταχύτητά του.

Αν και το βίντεο έγινε viral, τα σχόλια των θεατών ήταν διχασμένα. Πολλοί αστειεύτηκαν, λέγοντας ότι «ο δοκιμαστής θα είναι ο πρώτος που θα τιμωρηθεί από τα ρομπότ του μέλλοντος». Άλλοι όμως στάθηκαν πιο σοβαρά στο γεγονός ότι τέτοιες δοκιμές δείχνουν όχι μόνο μηχανική ανθεκτικότητα αλλά και πρόοδο στη δυνατότητα των ρομπότ να επεξεργάζονται σε πραγματικό χρόνο ισορροπία και κίνηση. Η εικόνα ενός μηχανήματος που προσαρμόζεται άμεσα σε εξωτερικά ερεθίσματα γεννά ερωτήματα για το τι μπορεί να σημαίνει αυτό σε ένα μέλλον όπου η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει ολοένα πιο ενεργό ρόλο.

Η ικανότητα του G1 δεν είναι τυχαία. Το ρομπότ της Unitree είναι εξοπλισμένο με μόνιμους μαγνητικούς σύγχρονους κινητήρες υψηλής ταχύτητας και χαμηλής αδράνειας, οι οποίοι συνδυάζονται με διπλούς αισθητήρες για να παρέχουν ακριβή ανατροφοδότηση σε κάθε άρθρωση. Αυτό σημαίνει ότι οι κινήσεις του δεν ελέγχονται απομονωμένα, αλλά μέσω ενός συστήματος «ολόσωμου» ελέγχου που συντονίζει το σώμα του σαν ενιαίο δυναμικό οργανισμό.

Για να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον γύρω του, το G1 διαθέτει αισθητήρες τελευταίας γενιάς: LiDAR 3D, κάμερες βάθους και μια μονάδα IMU τοποθετημένη στον κορμό, η οποία ενημερώνει συνεχώς το εσωτερικό μοντέλο του χώρου. Έτσι, το ρομπότ μπορεί να προσαρμόζεται σε πραγματικό χρόνο, διατηρώντας ισορροπία ακόμη και υπό δύσκολες συνθήκες.

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι καθοριστικός παράγοντας στις επιδόσεις του G1. Η Unitree έχει υιοθετήσει τεχνικές μάθησης μέσω μίμησης αλλά και ενισχυτικής μάθησης, επιτρέποντας στο ρομπότ να παρατηρεί ανθρώπινες κινήσεις – από πολεμικές τέχνες έως χορό – και να τις αναπαράγει με ολοένα μεγαλύτερη ακρίβεια. Αυτή η ικανότητα εξηγεί γιατί, παρόλο που το G1 προορίζεται κυρίως για ερευνητική χρήση και ελαφρές βιομηχανικές εφαρμογές, μπορεί να κινείται με ευκινησία που θυμίζει ανθρώπινη.