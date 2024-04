Το University of Maine παρουσίασε τον μεγαλύτερο 3D εκτυπωτή στον κόσμο. Ο νέος εκτυπωτής, που ονομάστηκε Factory of the Future 1.0 (FoF 1.0), μπορεί να εκτυπώσει αντικείμενα μεγέθους 30m σε μήκος, 10m σε πλάτος και 5.5m σε ύψος. Είναι επίσης αρκετά γρήγορος, σχετικά μιλώντας, καθώς μπορεί να εκτυπώσει έως και 500 κιλά ανά ώρα.



Μπορεί να εναλλάσσει δυναμικά μεταξύ τεχνικών εκτύπωσης για να ταιριάζει σε διαφορετικές πτυχές πολύπλοκων εργασιών. Ο εκτυπωτής μπορεί να εναλλάσσεται μεταξύ προσθετικής κατασκευής μεγάλης κλίμακας, αφαιρετικής κατασκευής, συνεχούς τοποθέτησης ταινιών και εργασιών με ρομποτικό βραχίονα. Αυτές οι τεχνολογίες καθιστούν τον εκτυπωτή μοναδικά κατάλληλο για μια σειρά από βιομηχανίες, όπως η στέγαση, οι υποδομές και η ανάπτυξη στρατιωτικών οχημάτων.

Τα περισσότερα από τα πράγματα που κατασκευάζει είναι ανακυκλώσιμα, οπότε «μπορείτε βασικά να τα αποδομήσετε, να τα αλέσετε αν θέλετε και να τα ξανακάνετε», σύμφωνα με τον Dr. Habib Dagher, διευθυντή του Κέντρου Προηγμένων Δομών και Σύνθετων Υλικών στο Πανεπιστήμιο του Maine. Για το σκοπό αυτό, ο εκτυπωτής δίνει προτεραιότητα σε υλικά βιολογικής προέλευσης, όπως τα υπολείμματα ξύλου.



Αυτή η τεχνολογία φαίνεται να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να κατασκευαστούν γρήγορα πλήθος προσιτών κατοικιών και αυτό ακριβώς έχουν κατά νου ορισμένοι υποστηρικτές. «Το Maine χρειάζεται κατ' εκτίμηση 80.000 επιπλέον κατοικίες μέχρι το 2030, πολλές ειδικά για νοικοκυριά με εισόδημα ίσο ή χαμηλότερο από το μέσο εισόδημα της περιοχής", δήλωσε ο διευθυντής ανάπτυξης του MaineHousing, Mark Wiesendanger. «Αυτή η προσπάθεια δημιουργεί ένα ακόμη μέσο για την παραγωγή ποιοτικών προσιτών κατοικιών, με περαιτέρω μείωση του κόστους και με τη χρήση άφθονων υπολειμμάτων ξύλου από τα πριονιστήρια του Maine». Το AP υποστηρίζει ότι ο εκτυπωτής «μπορεί μια μέρα να δημιουργήσει ολόκληρες γειτονιές». Οι προδιαγραφές αναφέρουν ότι είναι σε θέση να κατασκευάσει ένα μικρό μονώροφο σπίτι σε περίπου 80 ώρες.

Οι ερευνητές της Πανεπιστημίου του Maine έλαβαν χρηματοδότηση από το Σώμα Μηχανικών του Στρατού, το Υπουργείο Άμυνας και το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ, τα οποία επιθυμούν ο εκτυπωτής να χρησιμοποιηθεί και για την κατασκευή ελαφρών, ταχέως μετατρεπόμενων σκαφών, όπως υποβρύχια και άλλα θαλάσσια οχήματα. Η γερουσιαστής Suzan Collins χαρακτήρισε τον εκτυπωτή «ανεκτίμητο για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ».

