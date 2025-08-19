Ballad of a Small Player: Πρώτο trailer για τη νέα ταινία του Colin Farrell στο Netflix

Η Netflix παρουσίασε το πρώτο trailer για την πολυαναμενόμενη ταινία Ballad of a Small Player, με πρωταγωνιστή τον Colin Farrell. Η ταινία μεταφέρει το κοινό στον λαμπερό αλλά και επικίνδυνο κόσμο του Μακάο, όπου η πολυτέλεια των καζίνο συναντά την αγωνία της απόλυτης καταστροφής. Δίπλα στον Farrell εμφανίζονται σπουδαία ονόματα, όπως η Fala Chen, η Deanie Ip, ο Alex Jennings αλλά και η βραβευμένη με Όσκαρ Tilda Swinton.

Στα πρώτα πλάνα βλέπουμε τον Farrell να κινείται ανάμεσα σε πολυτελή ξενοδοχεία και τραπέζια πόκερ, παίρνοντας ριψοκίνδυνες αποφάσεις που θα καθορίσουν το μέλλον του. Η ατμόσφαιρα των καζίνο του Μακάο δεν αποτελεί απλώς το σκηνικό της ιστορίας, αλλά λειτουργεί και ως αντανάκλαση της εσωτερικής πάλης του πρωταγωνιστή, ενός παίκτη που προσπαθεί να ανατρέψει την τύχη του, ενώ οι σκιές του παρελθόντος τον κυνηγούν.

Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Lawrence Osborne, που κυκλοφόρησε το 2014 και απέσπασε εξαιρετικές κριτικές για τον τρόπο που αποτυπώνει την ατμόσφαιρα της Ανατολής μέσα από τα μάτια ενός Δυτικού που παλεύει με τα λάθη του. Στη μεταφορά αυτή πίσω από την κάμερα βρίσκεται ο Edward Berger, σκηνοθέτης που πρόσφατα θριάμβευσε με τις ταινίες All Quiet on the Western Front και Conclave. Η φήμη του Berger, σε συνδυασμό με την ερμηνευτική δύναμη του Farrell, έχουν ήδη μετατρέψει το Ballad of a Small Player σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα κινηματογραφικά projects του 2025.

Η ταινία θα προβληθεί σε επιλεγμένες αίθουσες στις 17 Οκτωβρίου, ενώ θα είναι διαθέσιμη στο Netflix παγκοσμίως από τις 29 Οκτωβρίου.