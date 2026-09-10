Bang & Olufsen Beosound A9: Νέα έκδοση με ύφασμα Kvadrat στα ελληνικά καταστήματα

Σύνοψη

Η Bang & Olufsen ανακοίνωσε την κυκλοφορία του εμβληματικού ηχείου Beosound A9 σε μια νέα χρωματική έκδοση που ονομάζεται Sienna Brown.

Η νέα έκδοση ενσωματώνει το ειδικά σχεδιασμένο πλεκτό ύφασμα Woolscape στην απόχρωση Mineral Red, το οποίο αποτελεί δημιουργία της εταιρείας Kvadrat.

Ο σχεδιασμός του υφάσματος προέκυψε μέσα από τη συνεργασία της Kvadrat Febrik με το σουηδικό σχεδιαστικό δίδυμο Front, αντλώντας έμπνευση από τις υφές και τα χρώματα του φυσικού κόσμου.

Το προϊόν θα είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά από την 1η Σεπτεμβρίου στα monobrand καταστήματα της εταιρείας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, μέσω της διανομής από την ASBIS Mediterranean Region.

Ο ήχος υψηλής αισθητικής και κορυφαίας ακουστικής απόδοσης συναντά την απόλυτη εκφραστικότητα των πρωτοποριακών υλικών στη νέα χρωματική έκδοση του εμβληματικού ηχείου Beosound A9 της Bang & Olufsen, το οποίο πλέον διατίθεται στην εντυπωσιακή απόχρωση Sienna Brown.

Το νέο μοντέλο διακρίνεται για την ενσωμάτωση του ειδικά σχεδιασμένου υφάσματος Woolscape στην απόχρωση Mineral Red, το οποίο προέρχεται από τα εργαστήρια του καταξιωμένου δανέζικου οίκου υφασμάτων Kvadrat. Η διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ των δύο εταιρειών αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα εφαρμογής της βιομηχανικής σχεδίασης, καθώς το νέο πλεκτό ύφασμα δημιουργήθηκε αποκλειστικά για την Bang & Olufsen μέσα από ένα σύνθετο project συνεργασίας.

Στο project συμμετείχε η Kvadrat Febrik, που αποτελεί το εξειδικευμένο brand πλεκτών υφασμάτων της Kvadrat, σε στενή συνέργεια με το διεθνώς αναγνωρισμένο σουηδικό σχεδιαστικό δίδυμο Front. Η σύμπραξη αυτή είχε ως πρωταρχικό στόχο να φέρει στο εμβληματικό ηχείο πρωτόγνωρες υφές, δομές και χρώματα που αντλούν άμεση έμπνευση από τον φυσικό κόσμο, συνδέοντας άρρηκτα την εκφραστικότητα των σύγχρονων υλικών με τη διαχρονική φιλοσοφία Beautiful Sound που πρεσβεύει η Bang & Olufsen.

Για τον ιστορικό κατασκευαστή, η σχεδιαστική και ακουστική φιλοσοφία Beautiful Sound σήμαινε ανέκαθεν τη δημιουργία μιας απόλυτα ολοκληρωμένης εμπειρίας ικανής να ενεργοποιεί όλες τις αισθήσεις, συνδυάζοντας την αυστηρή ακουστική ακρίβεια, τον προσεγμένο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και την εξαιρετική χειροτεχνία που χαρακτηρίζει τα προϊόντα της. Με την ενσωμάτωση του υφάσματος Woolscape, η παραπάνω φιλοσοφία επεκτείνεται οργανικά και στην υλική έκφραση του μοντέλου Beosound A9, μέσα από ένα εξελιγμένο κάλυμμα ηχείου το οποίο έχει σχεδιαστεί σχολαστικά όχι μόνο για να εξασφαλίζει την παροχή εξαιρετικού ήχου χωρίς παραμορφώσεις, αλλά ταυτόχρονα για να εντάσσεται εντελώς αρμονικά στο περιβάλλον του σύγχρονου σπιτιού. Το νέο φινίρισμα Sienna Brown δημιουργεί μια ιδιαίτερα ζεστή και απολύτως εκλεπτυσμένη ερμηνεία της εμβληματικής κυκλικής σιλουέτας του ηχείου. Ο βαθύς καφέ τόνος εκτείνεται με μεγάλη συνέπεια σε όλο το σώμα του ηχείου, καθώς επίσης και στα εντυπωσιακά πόδια του που κατασκευάζονται από βουρτσισμένο αλουμίνιο, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο μια απολύτως ενιαία αισθητική η οποία αποπνέει ταυτόχρονα έναν σύγχρονο αλλά και έντονα διαχρονικό χαρακτήρα.

Ο συνδυασμός του σώματος με το ύφασμα Woolscape Mineral Red, το οποίο αποτελεί ένα πλούσιο κάλυμμα πολλαπλών στρώσεων που δημιουργήθηκε επιμελώς από τέσσερις εντελώς συμπληρωματικές αποχρώσεις, δημιουργεί μια νέα έκφραση που ισορροπεί υποδειγματικά την αυστηρή ακρίβεια του βουρτσισμένου αλουμινίου με την χαρακτηριστική απαλότητα και την πλούσια υφή του πλεκτού υφάσματος. Τα χρώματα και τα υλικά συνεργάζονται αρμονικά για να προσδώσουν πρωτοφανές βάθος, εξαιρετική υφή και οπτική ζεστασιά στη σχεδόν γλυπτική μορφή του ακριβού ηχείου.

Σύμφωνα με τις επίσημες δηλώσεις του Kresten Bjørn Krab-Bjerre, ο οποίος κατέχει τη θέση του Senior Director of Design της εταιρείας, ο στόχος με το Sienna Brown και το Woolscape ήταν να προσδώσουν στο Beosound A9 έναν εντελώς νέο χαρακτήρα μέσα από τον διαρκή διάλογο μεταξύ του χρώματος, του υλικού και της τελικής μορφής. Η ζεστασιά του φινιρίσματος Sienna Brown έρχεται να συμπληρώσει ιδανικά την εξαιρετικά πλούσια, απτική ποιότητα που διαθέτει το Woolscape της Kvadrat, ενώ τα αλουμινένια πόδια στήριξης δημιουργούν μια απολύτως μελετημένη αντίθεση με τη ζεστασιά που εκπέμπουν τα χρώματα και την αίσθηση απαλότητας του υφάσματος.

Η προσεγμένη αυτή σύνθεση αντανακλά ξεκάθαρα την τεράστια εξειδίκευση της εταιρείας στον ιδανικό συνδυασμό υφασμάτων που διαθέτουν πλούσια υφή με το εκλεπτυσμένο, υψηλής ποιότητας αλουμίνιο. Η αλληλεπίδραση των διαφορετικών αυτών υλικών επιτρέπει στο χαρακτηριστικό, αναγνωρίσιμο σχήμα του A9 να παραμένει πάντα στο επίκεντρο του οπτικού ενδιαφέροντος, αποτελώντας έναν συνδυασμό που αποπνέει μια αίσθηση ταυτόχρονα προσεκτικά μελετημένη αλλά και απόλυτα φυσική.

Αντλώντας βαθιά έμπνευση από τις πολύπλοκες υφές, τις γεωμετρικές δομές και τα ξεχωριστά χρώματα που συναντώνται κυρίως στα σουηδικά δάση, στα αχανή χιονισμένα τοπία και στις γραφικές όχθες των λιμνών, το νέο ύφασμα διερευνά τον βέλτιστο τρόπο με τον οποίο διάφορα στοιχεία του φυσικού κόσμου μπορούν να επανερμηνευθούν δημιουργικά για να πλαισιώσουν τους σύγχρονους εσωτερικούς χώρους. Η καινοτόμος διαδικασία για τη δημιουργία του υφάσματος απαίτησε από την ομάδα της Front να φωτογραφήσει και να σαρώσει με σύγχρονες τεχνικές 3D πολυάριθμες φυσικές υφές και μορφές, προτού τις μετατρέψει ψηφιακά και πρακτικά σε ένα εντυπωσιακό διπλό πλεκτό ύφασμα. Η τελική επιφάνεια που προκύπτει από αυτή τη χρονοβόρα διαδικασία, παραπέμπει άμεσα σε κλασική ταπισερί, προσφέροντας παράλληλα μια εξαιρετικά πλούσια αίσθηση βάθους και μεγάλης ποικιλίας. Οι παρατηρητές μπορούν να διακρίνουν λεπτές μεταβολές στην υφή και στον τόνο του χρώματος, οι οποίες αποκαλύπτουν διαρκώς διαφορετικές αποχρώσεις καθώς αλλάζει δραστικά το φως και το περιβάλλον γύρω από το ηχείο.

Για τους καταναλωτές που επιθυμούν περισσότερες επιλογές εξατομίκευσης, τα νέα εντυπωσιακά καλύμματα Woolscape θα διατίθενται επιπλέον ως ανεξάρτητα αξεσουάρ σε ποικιλία χρωμάτων, περιλαμβάνοντας τις εκδόσεις Black Anthracite, Gold Tone και Natural Aluminium. Η κίνηση αυτή προσφέρει στους ιδιοκτήτες επιπλέον τρόπους για να ενσωματωθεί το κορυφαίο ύφασμα στη συλλογή Beosound A9 που ήδη κατέχουν.

Το Beosound A9 σε χρώμα Sienna Brown με κάλυμμα Woolscape Mineral Red είναι διαθέσιμο από την 1η Σεπτεμβρίου σε επιλεγμένα καταστήματα της Bang & Olufsen καθώς και στο επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας.