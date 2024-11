Beatles '64: Δείτε το trailer για το πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ

Το Disney+ παρουσιάζει το τρέιλερ και το πόστερ του νέου ντοκιμαντέρ, «Beatles ‘64», μια παραγωγή του Martin Scorsese σε σκηνοθεσία του David Tedeschi. Το «Beatles ‘64», έρχεται στις 29 Νοεμβρίου, αποκλειστικά στο Disney+. Το ντοκιμαντέρ αποτυπώνει τη συναρπαστική στιγμή της πρώτης επίσκεψης των The Beatles στην Αμερική. Με πλάνα και εικόνες που δεν έχουν αποκαλυφθεί ξανά, η ταινία προσφέρει μία σπάνια ματιά από την περίοδο που οι The Beatles έγιναν το πιο επιδραστικό και αγαπημένο συγκρότημα όλων των εποχών.

Στις 7 Φεβρουαρίου 1964, οι The Beatles έφτασαν στη Νέα Υόρκη, με πρωτοφανή ενθουσιασμό και υστερία. Από τη στιγμή που προσγειώθηκαν στο Διεθνές Αεροδρόμιο Τζον Κέννεντι, χιλιάδες θαυμαστές τους υποδέχθηκαν και η Beatlemania σάρωσε τη Νέα Υόρκη και ολόκληρη τη χώρα. Η συναρπαστική πρώτη τους εμφάνιση στο The Ed Sullivan Show, καθήλωσε περισσότερους από 73 εκατομμύρια τηλεθεατές, το τηλεοπτικό γεγονός με την υψηλότερη τηλεθέαση εκείνης της εποχής. Το ντοκιμαντέρ «Beatles ‘64» παρουσιάζει το φαινόμενο, αλλά ταυτόχρονα αφηγείται και μια πιο προσωπική ιστορία πίσω από τις κάμερες, καταγράφοντας τη φιλία και την αλληλοστήριξη μεταξύ των John, Paul, George και Ringo, καθώς βιώνουν φήμη που ξεπερνά κάθε φαντασία.

Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει σπάνιο υλικό που γυρίστηκε από τους πρωτοπόρους δημιουργούς ντοκιμαντέρ Albert and David Maysles και που αποκαταστάθηκε σε ανάλυση 4Κ από την Park Road Post στη Νέα Ζηλανδία. Οι ζωντανές εμφανίσεις των The Beatles στην πρώτη συναυλία τους στην Αμερική, στο DC Coliseum στην Washington και οι εμφανίσεις τους στον Ed Sullivan έγιναν demix από την WingNut Films και remix από τον Giles Martin. Αναδεικνύοντας αυτή τη μοναδική πολιτιστική στιγμή και τη διαχρονική της απήχηση, η μουσική και τα πλάνα επαυξήθηκαν από πρόσφατα γυρισμένες συνεντεύξεις του Paul και τον Ringo, καθώς και θαυμαστών των οποίων οι ζωές μεταμορφώθηκαν από τους The Beatles.

Το «Beatles '64» είναι σε σκηνοθεσία του David Tedeschi και παραγωγή των Martin Scorsese, Margaret Bodde, Paul McCartney, Ringo Starr, Olivia Harrison, Sean Ono Lennon, Jonathan Clyde και Mikaela Beardsley, ενώ executive producers είναι οι Jeff Jones και Rick Yorn.

