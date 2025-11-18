Black Friday με Office 2021 στα 29€ και Windows 11 Pro στα 12€

Κάθε χρόνο η Black Friday φέρνει μαζί της εκπτώσεις που υπόσχονται πολλά, αλλά σπάνια αξίζουν πραγματικά τον κόπο. Φέτος όμως, το Godeal24 φαίνεται πως προσγειώνεται αποφασισμένο να ανατρέψει όλα τα δεδομένα στις ψηφιακές αγορές: η πλατφόρμα επανέρχεται με μια από τις πιο επιθετικές καμπάνιες της χρονιάς, προσφέροντας γνήσια κλειδιά για Windows και MS Office σε εξαιρετικές τιμές. Με εκπτώσεις που αγγίζουν το 90%, τα Windows 11 Pro στις 12€ και το Office 2021 Professional στις 29€ μοιάζουν με πρόταση που δύσκολα περνά απαρατήρητη.

Η αλήθεια είναι πως οι περισσότεροι χρήστες έχουν τουλάχιστον μία ιστορία όπου μια αγορά laptop χωρίς λειτουργικό σύστημα ή η ανάγκη αναβάθμισης κατέληξε σε πονοκέφαλο και έξοδα που δεν είχαν υπολογιστεί. Σε μια εποχή όπου το λογισμικό κοστίζει συχνά περισσότερο από το ίδιο το hardware, η δυνατότητα αγοράς μιας άδειας Office 2021 Pro σε τιμή κάτω των 30€ είναι για πολλούς απλώς ανακουφιστική. Το πακέτο περιλαμβάνει όλες τις κλασικές εφαρμογές — Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, Publisher, Teams και OneNote — χωρίς συνδρομές, χωρίς κρυφές χρεώσεις και χωρίς την ανάγκη για MS 365.

Για όσους χρησιμοποιούν Mac, το Office 2021 Home and Business βρίσκεται επίσης σε προσφορά στα 59€, μια από τις χαμηλότερες τιμές που κυκλοφόρησαν μέσα στη χρονιά. Και για όσους θέλουν να προμηθευτούν πολλαπλές άδειες — είτε για οικογένεια είτε για μικρή επιχείρηση — οι προσφορές πολλαπλών keys ρίχνουν ακόμη περισσότερο το κόστος ανά συσκευή.

Στο μέτωπο των Windows, η εικόνα είναι εξίσου εντυπωσιακή. Η μετάβαση στα Windows 11 Pro έχει γίνει σχεδόν υποχρεωτική για όσους θέλουν να αξιοποιήσουν τις τελευταίες δυνατότητες ασφαλείας και τις νεότερες λειτουργίες AI που η Microsoft φέρνει στον πυρήνα του λειτουργικού της. Το να μπορείς να αναβαθμίσεις έναν παλιότερο υπολογιστή με μόλις 12€ είναι μια προσφορά που δύσκολα αγνοείται, ειδικά όταν η επίσημη τιμή αγγίζει τα 199€. Ακόμα και οι χρήστες που επιμένουν σε Windows 10 μπορούν να αποκτήσουν άδεια ενεργοποίησης με λιγότερα από 9€.

Για όσους χρειάζονται Windows και Office μαζί, τα combo bundles ρίχνουν την τιμή ακόμη περισσότερο. Πακέτο Win 11 Pro μαζί με Office 2021 Pro Plus στα 40€ είναι μια προσφορά που δύσκολα συναντάς ακόμη και σε gray market sites. Σε αυτά προστίθενται εργαλεία όπως Visio Professional 2021 και Project Professional 2021, επίσης σε τιμές που συνήθως εμφανίζονται μόνο στη διάρκεια μεγάλων εορταστικών καμπανιών.

Οι επαγγελματίες που διαχειρίζονται πολλαπλούς σταθμούς εργασίας θα βρουν επίσης προσφορές χονδρικής που μειώνουν το κόστος του Office 2021 Pro στα 24€ ανά άδεια για 100 keys, ενώ τα Windows 11 Pro μπορούν να πέσουν μέχρι και στα 7,5€ ανά κλειδί. Για όσους εξοπλίζουν μικρές επιχειρήσεις ή εργαστήρια, τέτοιου είδους τιμές πρακτικά δεν εμφανίζονται άλλη στιγμή μέσα στο έτος.

Το Godeal24 δεν περιορίζεται μόνο σε λειτουργικά και productivity suites. Στη Black Friday λίστα του υπάρχουν και εργαλεία όπως Ashampoo PDF Pro, IObit Driver Booster, Adguard και Internet Download Manager, επίσης σε σημαντικά μειωμένες τιμές. Πρόκειται για εφαρμογές που συχνά συνοδεύουν έναν υπολογιστή για χρόνια, οπότε η δυνατότητα να αποκτηθούν σε μειωμένες τιμές δίνει μια επιπλέον ώθηση στην αναβάθμιση ενός συστήματος χωρίς μεγάλο οικονομικό βάρος.

Φυσικά, κάθε φορά που εμφανίζονται τέτοιου είδους mega sales, το πρώτο ερώτημα είναι η αξιοπιστία. Το Godeal24 επιμένει πως όλα τα keys είναι γνήσια και άμεσα ενεργοποιήσιμα, όπως μαρτυρούν και οι περισσότερες από 3.800 αξιολογήσεις του στο TrustPilot με συνολική βαθμολογία 4.7/5. Η διαδικασία είναι απλή: αγοράζεις το προϊόν, λαμβάνεις το κλειδί με email μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και, αν χρειαστείς βοήθεια, υπάρχει διαθέσιμη τεχνική υποστήριξη.

Ακολουθούν όλες οι προσφορές του Godeal24 για τη Black Friday.

Office

Windows

Το απόλυτο combo σε απίθανη τιμή! (με τον κωδικό “SGO62”)

Επιπλέον 50% έκπτωση με τον κωδικό “SGO50”!

Ακόμα μεγαλύτερες εκπτώσεις για επιχειρήσεις!

Χρήσιμα εργαλεία υπολογιστή: