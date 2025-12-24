Η Microsoft θέλει να αντικαταστήσει όλο τον C/C++ κώδικα της έως το 2030!

Μια από τις πιο φιλόδοξες και ριζοσπαστικές αποφάσεις στην ιστορία της ανάπτυξης λογισμικού ανακοίνωσε στέλεχος της Microsoft, θέτοντας ένα χρονοδιάγραμμα που πολλοί θα χαρακτήριζαν ασφυκτικό. Ο τεχνολογικός κολοσσός φαίνεται αποφασισμένος να «αποστρατεύσει» πλήρως τις γλώσσες προγραμματισμού C και C++ από τον κώδικά του, αντικαθιστώντας τες με τη Rust. Ο στόχος; Η ολοκλήρωση της μετάβασης έως το 2030. Το μέσο για την επίτευξή του; Μια στρατηγική συμμαχία αλγορίθμων και εξελιγμένων μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το στοίχημα του ενός εκατομμυρίου γραμμών

Την είδηση έφερε στο φως ο Galen Hunt, διακεκριμένος μηχανικός της Microsoft (Distinguished Engineer), μέσω μιας ανάρτησης στο LinkedIn που συζητήθηκε έντονα στους κύκλους των προγραμματιστών. «Ο στόχος μου είναι να εξαλείψω κάθε γραμμή C και C++ από τη Microsoft μέχρι το 2030», δήλωσε κατηγορηματικά.

Η δήλωση αυτή δεν αποτελεί απλώς μια ευχή, αλλά συνοδεύεται από ένα συγκεκριμένο επιχειρησιακό πλάνο που βασίζεται στην αυτοματοποίηση. «Ένας μηχανικός, ένας μήνας, ένα εκατομμύριο γραμμές κώδικα». Πρόκειται για ένα νούμερο που, με τα σημερινά δεδομένα της χειροκίνητης συγγραφής ή μετατροπής κώδικα, φαντάζει ακατόρθωτο.

AI Agents: Η τεχνολογική «καρδιά» της μετάβασης

Για να υλοποιηθεί αυτό το τιτάνιο έργο, η Microsoft δεν βασίζεται σε στρατιές προγραμματιστών που θα ξαναγράφουν κώδικα με το χέρι. Αντίθετα, η εταιρεία έχει αναπτύξει –και συνεχίζει να εξελίσσει– μια προηγμένη υποδομή επεξεργασίας κώδικα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν και από σχετική αγγελία πρόσληψης για τη θέση Principal Software Engineer, η διαδικασία βασίζεται στη δημιουργία ενός scalable graph πάνω στον πηγαίο κώδικα. Πάνω σε αυτή τη δομή, «πράκτορες» Τεχνητής Νοημοσύνης (AI agents), καθοδηγούμενοι από συγκεκριμένους αλγορίθμους, αναλαμβάνουν να εκτελέσουν τις τροποποιήσεις μαζικά.

Ο νέος μηχανικός που αναζητά η εταιρεία θα ενταχθεί στην ομάδα «Future of Scalable Software Engineering». Η αποστολή της συγκεκριμένης ομάδας είναι η εξάλειψη του τεχνικού φόρτου σε κλίμακα, πρωτοπορώντας με εργαλεία που αργότερα θα διατεθούν όχι μόνο εντός της Microsoft αλλά και ευρύτερα στη βιομηχανία.

Γιατί Rust; Η μάχη για την ασφάλεια μνήμης

Η επιμονή της Microsoft στη Rust δεν είναι τυχαία, ούτε αποτελεί απλώς θέμα προτίμησης. Η βιομηχανία λογισμικού, αλλά και κυβερνητικοί οργανισμοί παγκοσμίως, πιέζουν τα τελευταία χρόνια για την υιοθέτηση γλωσσών που είναι "memory-safe".

Σε αντίθεση με τις C και C++, όπου η διαχείριση της μνήμης γίνεται χειροκίνητα –αφήνοντας περιθώρια για σοβαρά λάθη– η Rust διαθέτει αυτοματοποιημένους μηχανισμούς ασφαλείας. Αυτοί αποτρέπουν κοινές ευπάθειες, όπως η ανάγνωση/εγγραφή εκτός ορίων και τα σφάλματα χρήσης μνήμης μετά την απελευθέρωσή της. Τέτοια κενά ασφαλείας αποτελούν διαχρονικά την «κερκόπορτα» για κυβερνοεπιθέσεις που επιτρέπουν σε κακόβουλους χρήστες να αποκτήσουν τον έλεγχο συσκευών.

Ήδη από το 2022, ο CTO του Azure είχε ταχθεί υπέρ της Rust ως προεπιλεγμένης γλώσσας για νέα έργα, ενώ η εταιρεία έχει ήδη δημιουργήσει εργαλεία για τη συγγραφή οδηγών (drivers) των Windows σε Rust.

Η πρόκληση της κλίμακας και οι δυσκολίες

Παρόλο που το όραμα είναι ξεκάθαρο, η υλοποίηση αναμένεται να συναντήσει σημαντικά εμπόδια. Το οικοσύστημα της Microsoft είναι αχανές. Μόνο η ιστοσελίδα MSportals.io καταγράφει πάνω από 500 ενεργές διαδικτυακές πύλες διαχείρισης προϊόντων της εταιρείας. Αν προσθέσουμε σε αυτά τον πυρήνα των Windows, το Office και τις υποδομές του Azure, μιλάμε για δισεκατομμύρια γραμμές κώδικα.

Η πολυπλοκότητα αυτή γεννά ερωτήματα για τις «οριακές περιπτώσεις» που η αυτοματοποίηση ίσως δυσκολευτεί να διαχειριστεί. Η μετατροπή παλαιού κώδικα (legacy code), ο οποίος συχνά δεν έχει επαρκή τεκμηρίωση ή βασίζεται σε ξεπερασμένες πρακτικές, είναι μια διαδικασία γεμάτη ρίσκο.

Επενδύοντας στο ταλέντο

Για όσους πάντως νιώθουν έτοιμοι να αναμετρηθούν με αυτή την πρόκληση, η Microsoft προσφέρει ισχυρά κίνητρα. Η θέση εργασίας που αναφέρεται στην ανάρτηση του Hunt, με έδρα το Redmond και απαίτηση φυσικής παρουσίας τρεις ημέρες την εβδομάδα, συνοδεύεται από ετήσιες απολαβές που κυμαίνονται από 139.900 έως 274.800 δολάρια.

Η κίνηση αυτή της Microsoft σηματοδοτεί μια ευρύτερη στροφή στον κλάδο της πληροφορικής. Η ασφάλεια δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως ένα χαρακτηριστικό που προστίθεται εκ των υστέρων, αλλά ως δομικό στοιχείο της γλώσσας προγραμματισμού. Αν το πείραμα της Microsoft πετύχει, η μεθοδολογία «AI-driven migration» ενδέχεται να αλλάξει οριστικά τον τρόπο που συντηρούμε και αναβαθμίζουμε τα ψηφιακά συστήματα του πλανήτη.